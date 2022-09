Lambrecht – Am ersten Wochenende im Oktober wird in der Prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg das Erntedankfest gefeiert.

In Lindenberg findet am Samstag, 1. Oktober, um 18 Uhr ein Gottesdienst statt. Im Anschluss daran wird es selbstgemachten Eintopf zur Stärkung geben.

Am Sonntag, 2. Oktober, sind alle um 10. 30 Uhr zum Familiengottesdienst zusammen mit der Kita „Arche Noah“ in die Ehem. Klosterkirche in Lambrecht eingeladen.