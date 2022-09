Frankfurt-Gutleutviertel: Raub nach Verabredung

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei 30 und 43 Jahre alte Männer trafen sich am gestrigen

Sonntagmorgen, den 25. September 2022, in einem Hotel im Gutleutviertel und

gerieten in Streitigkeiten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verabredeten sich die beiden Männer für sexuelle

Handlungen in einem Hotel in der Baseler Straße. Offenbar aufgrund von

Unstimmigkeiten bezüglich des Aussehens des 30-Jährigen soll es dann auf dem

Zimmer zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen sein. Im weiteren

Verlauf habe der 30-Jährige dem 43-Jährigen mehrere hundert Euro an Bargeld aus

der Hand entrissen. Es entwickelte sich eine Rangelei, während der es dem

30-Jährigen kurzzeitig gelang, an die zwei Mobiltelefon des Geschädigten zu

kommen. Der 43-Jährige konnte sein Eigentum jedoch wieder zurückerlangen, sodass

der 30-Jährige lediglich mit dem erbeuteten Geld aus dem Hotelzimmer flüchtete.

Der Geschädigte nahm umgehend die Verfolgung auf, was wohl den Flüchtigen dazu

veranlasste, das Geld fallen zu lassen. Er konnte zunächst in unbekannte

Richtung entkommen. Während eine alarmierte Polizeistreife vor Ort beim

Geschädigten die Anzeige aufnahm, erschien plötzlich der 30-jährige Beschuldigte

und lief ihnen sozusagen in die Arme. Die Beamten ließen kurz darauf die

Handfesseln klicken. Für den wohnsitzlosen Mann ging es nach der Festnahme zur

Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Wache.

Hinweis auf die Maske mit Schlägen quittiert

Offenbach am Main (ots) – Weil ein 30-jähriger Frankfurter zwei unbekannte

Männer am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr in einer S-Bahn darauf aufmerksam gemacht

hatte, dass in S-Bahnen eine Maske getragen werden muss, wurde er sofort mit

Tritten und Schlägen attackiert. Ein zuerst unbeteiligter 20-jähriger Mann aus

Obertshausen, der dem 30-Jährigen zu Hilfe kommen wollte, wurde sofort von den

zwei Unbekannten angegriffen und zu Boden geschlagen. Als die S-Bahn in der

Station Offenbach Ledermuseum einfuhr, flüchteten die Täter aus der S-Bahn.

Trotz einer eingeleiteten Fahndung, an der sich neben Beamte der Bundespolizei

auch Beamte der Hessischen Landespolizei beteiligten, konnten die Täter bisher

nicht gestellt werden.

Bei der tätlichen Auseinandersetzung zog sich der Frankfurter Platzwunden im

Gesicht zu. Der 20-Jährige musste mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in

eine Offenbacher Klinik eingeliefert werden. Die Bundespolizei hat gegen die

noch unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher

Körperverletzung eingeleitet. Personen die Hinweise zu den Tätern geben können,

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt-Dornbusch: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots) – (th) Eine unbekannte Frau hat am vergangenen Freitag (22.

September 2022) einen Schaukasten im Eingangsbereich des Generalkonsulats der

Islamischen Republik Iran in der Raimundstraße mittels Graffiti beschädigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat die bislang nicht identifizierte Täterin

gegen 17.40 Uhr den öffentlich zugänglichen Bereich des Generalkonsulats der

Islamischen Republik Iran und sprühte mit weißer Farbe die Worte „Mahsa Amini“

sowie „Tod dem Diktator“ auf einen gläsernen Schaukasten neben dem Haupteingang.

Im Anschluss flüchtete die Täterin in unbekannte Richtung. Das

Staatsschutzkommissariat des Polizeipräsidiums Frankfurt ermittelt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Am Morgen des 25. September 2022 erschien ein

50-jähriger Mann auf der Wache des 4. Polizeirevieres und zeigte an, überfallen

worden zu sein.

Nach seinen Angaben befand er sich gegen 07.30 Uhr in der Taunusstraße, in Höhe

der Hausnummer 45, als er bemerkte, dass ihm soeben die Geldbörse aus der

hinteren Hosentasche gestohlen worden war. Als er diese wieder zurückforderte,

schlug ihm der unbekannte Täter mit der Faust ins Gesicht und schubste ihn zu

Boden. Dabei verletzte sich der Geschädigte und die Brille wurde beschädigt.

Eine zweite Person soll dazwischen gegangen sein, flüchtete dann zusammen mit

dem Täter in Richtung der Stadtmitte. Neben rund 150 EUR Bargeld befanden sich

noch die Bankkarte, der Personalausweis und die Krankenkassenkarte im

Portemonnaie.

Der Täter wird beschrieben als etwa 175 cm groß mit schwarzen, kurzen Haaren und

mit einem längeren, schwarzen Bart. Bekleidet mit einer blauen Jacke, einer

blauen Jeans und weißen Sportschuhen. Der Begleiter sei ihm ähnlich gewesen,

trug jedoch eine schwarze Jacke.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069-75510400.

Frankfurt-Innenstadt: 28-jähriger Mann leistet Widerstand

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 28-jähriger Mann leistete am Donnerstag, den 22.

September 2022, Widerstand, als er nach einer vorangegangenen Körperverletzung

einer Kontrolle unterzogen wurde.

Zunächst kam es in den Morgenstunden in einem Club „Am Salzhaus“ zu einer

Auseinandersetzung, in deren Verlauf mehrere Männer einen 43-Jährigen geschlagen

haben sollen. Hinzugezogene Polizeibeamte stellten vor dem Lokal einen der

Tatverdächtigen, einen 28 Jahre alten Mann, fest und unterzogen diesen einer

Kontrolle. Dieser reagierte unvermittelt mit zahlreichen Beleidigungen in

Richtung der Beamten. Nach Feststellung seiner Personalien sollte der Mann

wieder aus der Kontrolle entlassen werden. Dabei stieß der 28-Jährige mit beiden

Händen einen der Beamten, sodass er erneut fixiert und ihm Handfesseln angelegt

wurden.

Ein später bei dem 28-Jährigen auf dem Polizeirevier durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille, was eine richterlich

angeordnete Blutentnahme zufolge hatte. Die eingesetzten Beamten blieben

unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.