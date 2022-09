Wetzlar: Unbekannter schießt in der Silhöfertorstraße / Polizei sucht Zeugen –

Am Freitagabend (23.09.2022) schoss in der Silhöfertorstraße ein bisher unbekannter Mann mit einer Pistole in die Luft. Passanten gelang es ihn zu entwaffnen – der Mann flüchtete.

Um kurz vor Mitternacht (um 23.57) erreichte der erste Notrufe die Polizeileitstelle. Ein Mann, so der Anrufer, hantiere dort auf der Straße mit einer Schusswaffe. Kurz darauf gingen weitere Notrufe von Zeugen ein, die einen oder mehrere Schussgeräusche in der Silhöfertorstraße vernommen hatten. Passanten trafen dort auf einen Mann, der seine Pistole sofort auf sie richtete. Einer der Zeugen trat gegen die Hand des Mannes und die Waffe fiel zu Boden. In einem anschließenden Handgemenge gelang es dem Zeugen die Pistole an sich zu nehmen – hierbei zog er sich leichte Verletzungen an einer Hand zu. Der Unbekannte rannte davon. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei handelte es sich um eine scharfe Schusswaffe. Über den genauen Tatablauf und das Motiv des Schützen können momentan keine Angaben gemacht werden.

Derzeit gehen die Ermittler der Wetzlarer Polizei Hinweisen zur Identität des Täters nach. Der Mann war zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, von normaler Statur und hatte blonde Haare. Er trug eine graue Stoffjacke, eine graue Hose und kabellose Bluetooth-Kopfhörer in den Ohren.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Wer hat den Vorfall am späten Freitagabend kurz vor Mitternacht

beobachtet? Wem ist der Mann im Bereich der Barfüßer- und Silhöfertorstraße

aufgefallen? Wo ist der Täter nach der Tat noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Leun: Randalierer verletzt Opfer und landet im Polizeigewahrsam –

Ein Leichtverletzter aufgrund eines Messerschnitts und neun demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz zum Ende eines Polizeieinsatzes von Freitagmorgen (23.09.2022).

Gegen 02.20 Uhr meldeten Anrufer der Siemensstraße über den Notruf einen auf der Straße randalierenden jungen Mann. Dieser habe bereits mit einem Messer einen Passanten verletzt. Umgehend machten sich mehrere Streifen der Wetzlarer Polizei auf den Weg nach Leun. Auf der Siemensstraße trafen sie auf einen wild schreienden und umherlaufenden Mann, der ein kleines Messer in der Hand hielt. Den Aufforderungen das Messer fallen zu lassen, kam er nicht nach. Vielmehr warf er nach einer Schimpftirade gegen die Polizistinnen und Polizisten das Messer in deren Richtung, was diese jedoch nicht traf. Pfefferspray setzte den Angreifer außer Gefecht, Polizisten überwältigten ihn und legten ihm Handschellen an. Die Befragung der Zeugen brachte letztlich einen völlig irren Tatablauf zutage. Den aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg stammenden Mann hatte eine bereits beendete Beziehung zu einer Leunerin zurück in die Lahn-Gemeinde geführt. Diese persönliche Ausnahmesituation, verstärkt durch Alkoholgenuss, ließ den 26-Jährigen ausrasten: Bis zum Eintreffen der Streifen, hatte er in der Siemensstraße an sechs Pkw die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen, zudem war er absichtlich mit seinem Wagen gegen zwei geparkte Fahrzeug gefahren. Ein Anwohner forderte ihn auf, sich zu beruhigen und wegzugehen. Dies nahm der 26-Jährige zum Anlass, mit dem Messer in der Hand auf diesen zuzulaufen. Während der 30-jährige Anwohner sich in einem Hausflur in Sicherheit bringen wollte und gerade im Begriff war, die Haustür zu schließen, erwischte der 26-Jährige ihn mit einem Messerschnitt am linken Unterarm. Nach einer Erstversorgung durch eine Angehörige, übernahm eine Rettungswagenbesatzung seinen Transport in das Wetzlarer Krankenhaus, wo die Wunde behandelt wurde.

Der 26-Jährige aus Waldeck-Frankenberg musste mit auf die Wetzlarer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutentnahme abnahm. Auf Anordnung einer Bereitschaftsrichterin wurde er bis zum nächsten Mittag im Gewahrsam der Wetzlarer Polizei ausgenüchtert. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Auf ihn kommen Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Solms-Oberndorf: Rollerdiebe fliehen –

Am frühen Sonntagmorgen (25.09.2022) flohen Rollerdiebe vor einer Wetzlarer Polizeistreife. Einer der Täter verlor auf der Flucht persönliche Gegenstände, die erste Rückschlüsse auf seine Identität zulassen.

Gegen 02.40 Uhr kam den beiden Polizisten auf der Landstraße zwischen Solms-Oberndorf und Braunfels ein mit zwei Personen besetzter Roller entgegen. Um das Gefährt sowie Fahrer und Mitfahrer zu kontrollieren, wendete die Streife und fuhr hinterher. Die Biker hingegen nahmen Reißaus und ignorierten sämtliche der sie verfolgenden Streife. Vielmehr fuhren sie in Oberndorf mehrere kleinere Straße ab und verhinderten durch Schlangenlinienfahren, dass der Funkwagen überholen konnte. Bei einem Abbiegemanöver in der Jahnstraße geriet der Roller auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und die beiden jungen Männer fielen zu Boden. Sei rappelten sich auf und rannten davon. Trotz sofortiger Verfolgung, konnten die Schutzleute die beiden Männer nicht mehr einholen.

Der Roller war kurzgeschlossen, zudem befand sich ein im Jahr 2016 abgelaufenes Versicherungskennzeichen daran. Beim Sturz verlor der Dieb ein Mobiltelefon, ein RMV-Ticket sowie einen Schlüsselbund. Die Ermittlungen zum Besitzer der Gegenstände sind aktuell noch nicht abgeschlossen.