Beim Öffnen der Autotür Schaden verursacht

Eine 36-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Sonntagabend einen Schaden von insgesamt 400 Euro verursacht, als sie gegen 19.05 Uhr ihr Auto im Ulmenweg in Eschwege geparkt hatte. Beim Öffnen der Fahrertür schlug sie diese aus Unachtsamkeit gegen die Beifahrertür des daneben geparkten Autos. Der Schaden an der Tür der Verursacherin beziffert sich auf 100, der des anderen Fahrzeugs auf 300 Euro.

Diebstahl aus Gartenhaus; Schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagabend 20.30 Uhr und Sonntagmorgen 08.30 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe widerrechtlich Zutritt zu einer unverschlossenen Gartenhütte auf einem Privatgrundstück in der Landstraße in Reichensachsen. Die Täter ließen bei ihrem dortigen Beutezug eine elektronische Bosch-Handsäge, einen Akkubohrschrauber von Bosch und zwei Baseball-Caps mitgehen. Der Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 250 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

1000 Euro Schaden entstand am Auto einer 22-Jährigen aus Eschwege, die am Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr auf der A 44 in Richtung Eschwege unterwegs war und dabei vmtl. mit einem Waschbären kollidierte, der im Anschluss aber davonlief.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der K 28 zwischen Stadthosbach und Sontra hat ein 28-jähriger Autofahrer aus Sontra am Sonntagabend gegen 22.50 Uhr ein Reh erfasst. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Der Wagen des jungen Mannes wurde mit einem Schaden von 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung, Beleidigung

Bei den Beamten der Polizei in Witzenhausen wurde am Freitagabend eine Strafanzeige erstattet, wonach Unbekannte am vergangenen Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr an einer Hauseingangstür in der Straße „Kespermarkt“ das Wort „Sau“ mittels eines schwarzen Permanentmarker aufgebracht haben sollen. Der Schaden liegt bei 30 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Mehrere Fahrzeuge in Bad Sooden-Allendorf von Unbekannten zerkratzt; Sachschaden liegt bei insgesamt 2500 Euro; Polizei sucht Zeugen

In Bad Sooden-Allendorf haben unbekannte Täter vergangene Woche in der Ackerstraße, im Bereich zwischen Hausnummer 26 und Hausnummer 60, mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet nun um Hinweise.

In allen Fällen befanden sich die Beschädigungen der betroffenen Fahrzeuge auf der Beifahrerseite. Mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes wurden die Fahrzeuge im dortigen Bereich zerkratzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind davon sieben Fahrzeuge betroffen.

An einem schwarzen Audi A 3 Sportback kam es zu einem Schaden von 300 Euro. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr.

Ein Schaden von 500 Euro verursachten die Täter an einem schwarzen VW Passat. Der Vorfall ereignet sich am Donnerstag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr.

Ein roter Klein-Lkw Fiat Strada 1.3 trug einen Schaden von 300 Euro davon. Hier geschah die Tat am vergangenen Donnerstag zwischen 12.00 Uhr und 16.30 Uhr.

An einem blauen VW Passat Kombi entstand ein Schaden von 400 Euro. Hier geschah die Tat zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr und Freitagabend 23.00 Uhr.

Ein roter VW Golf wurde mit 400 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr und Donnerstagnachmittag 17.00 Uhr.

An einem schwarzen Kia Rio registrierten die Besitzer einen Schaden von 300 Euro. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr und Samstagmittag 12.00 Uhr.

Bei einem schwarzen BMW 187 verursachten die Täter einen Schaden von 300 Euro. Festgestellt wurde der Schaden hier am Sonntag, der genaue Tatzeitraum steht in dem Fall noch nicht fest.

Die Beamten vom Polizeiposten in Bad Sooden-Allendorf übernehmen nun die weitere Sachbearbeitung und bitten in den Fällen um Hinweise unter der Nummer 05652/927943-0.