Homberg: Personenkontrollen im Bereich von Schulen und Szenentreffpunkten

Homberg: Kontrollen im Bereich Schulen und Innenstadt Kontrollzeit: 23.09.2022, 10:00 Uhr – 18:00 Uhr Am Freitag führte die Polizistinnen und Polizisten der Polizeistation Homberg Personenkontrollen zur Bekämpfung des Betäubungsmittelmissbrauchs an Schulen und bekannten Treffpunkte im Stadtgebiet durch. Die Polizisten kontrollierten im Bereich einer Homberger Schule und verschiedenen Örtlichkeiten insgesamt 27 Personen. Hierbei wurden kleinere Mengen an Drogen (Ecstasy-Tabletten, Crack und Marihuana) sowie ein Handy sichergestellt. Gegen zwei Personen wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt, eine Person erhielt eine Anzeige wegen Beleidigung. Drei Personen erhielten einen Platzverweis.

Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter zerstören Bodenstrahler an Kirche

Schwalmstadt-Treysa: Sachbeschädigung im Bereich Totenkirche Tatzeit: 23.09.2022 bis 26.09.2022 In der Zeit von Donnerstag bis heute Morgen beschädigten unbekannte Täter Lampen im Bereich der Totenkirche in der Burggasse. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro. Die Täter zerstörten insgesamt vier in den Boden eingelassene Strahler. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Melsungen: Elektrische Geräte aus Gartenhütte gestohlen

Melsungen: Diebstahl aus Gartenhütte Tatzeit: 26.09.2022, 00:41 Uhr Mehrere elektrische Geräte stahlen zwei unbekannte Täter aus einer Gartenhütte im Oberen Georgenfeld. Die Täter begaben sich auf dem Grundstück zu der unverschlossenen Gartenhütte und stahlen daraus zwei elektrische Heckenscheren, eine elektrische Motorsäge und einen elektrischen Gasgrill im Gesamtwert von ca. 400 Euro. Die beiden Täter wurden hierbei von einem Zeugen beobachtet und flüchteten anschließend durch die angrenzenden Gärten in unbekannte Richtung. Nach Angaben des Zeugen handelte es sich bei den Tätern um zwei männliche Personen, die dunkel gekleidet waren. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Schwalmstadt-Ziegenhain: Gartengeräte und Werkzeuge aus Lagerschuppen gestohlen

Schwalmstadt-Ziegenhain: Diebstahl aus Lagerhütte Tatzeit: 25.09.2022, 04:20 Uhr bis 08:22 Uhr Am Sonntagmorgen stahlen unbekannte Täter Werkzeuge, Gartengeräte und ein Fahrrad aus dem Lagerschuppen eines Restaurants im Schützenwald. Die Täter begaben sich zu dem Lagerschuppen, öffneten diesen und gelangten anschließend in den Innenraum. Hier stahlen sie ein Fahrrad, Werkzeuge, eine Motorsäge, ein Laubblasgerät, einen Heckenschneider sowie einen Freischneider. Der Gesamtwert der Gerätschaften beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Schwalmstadt-Treysa: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Alarmanlage vertreibt Täter

Schwalmstadt-Treysa: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 25.09.2022, 00:10 Uhr In einen Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße versuchten unbekannte Täter einzubrechen. Sie wurden vermutlich von einer ausgelösten Alarmanlage vertrieben. Die Täter begaben sich an dem Markt zu einer Nebeneingangstür und versuchten diese aufzubrechen. Hierbei lösten sie die vorhandene Alarmanlage aus , woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Wilingshausen-Loshausen: Einbruch in Verkaufsraum – Täter flüchten ohne Beute

Willingshausen-Loshausen: Versuchter Einbruch in Tankstelle Tatzeit: 23.09.2022, 22:00 Uhr bis 24.09.2022, 07:50 Uhr Sachschaden in Höhe von 500,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Kasseler Straße. Die Täter brachen die Eingangstür des Verkaufsraumes auf und begaben sich anschließend in die Räume. Sie öffneten eine Schublade eines Schranks und verließen anschließend die Tankstelle, ohne etwas gestohlen zu haben. Die Eingangstür wurde beim Aufbruch beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Melsungen: Einbruch in Wohnhaus

Melsungen: Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 22.09.2022, 09:15 Uhr bis 23.09.2022, 09:15 Uhr In ein Wohnhaus im Kirschrain brachen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagvormittag bis Freitagmorgen ein und verursachten hierbei 250,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich auf das eingezäunte Grundstück und brachen hier ein Kellerfenster auf. Nachdem sie in das Haus eingestiegen waren durchsuchten sie in den Räumlichkeiten verschiedene Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Sie flüchteten durch ein Kellerfenster in unbekannte Richtung. Zurzeit steht nicht genau fest ob die Täter etwas gestohlen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Fritzlar: Einbrecher stehlen Bargeld und Münzen aus Wohnhaus

Fritzlar: Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 22.09.2022, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr Am Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Fraumünsterstraße ein und stahlen Bargeld und Münzen. Die Täter brachen die Eingangstür des Hauses auf und durchsuchten anschließend alle Räumlichkeiten. Vorgefundenes Bargeld und Münzen stahlen sie. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740