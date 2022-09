Verwirrter 44-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt (ots) – Ein 44-jähriger verwirrter Mann löste am Sonntag 25.09.2022 einen Polizeieinsatz in der Pallaswiesenstraße aus. Gegen 18 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem der Mann in einem Bus die Sitze mit einem Messer traktiert hatte. Als der Fahrer den Bus an der Haltestelle Pallaswiesenstraße stoppte, flüchtete der Mann in Richtung Tankstelle und beschädigte dort Plakate.

Im Rahmen der Fahndung nahmen die Polizisten den 44-Jährigen fest und stellten das Messer sicher. Eine Streife brachte ihn aufgrund seiner psychischen Verfassung, in eine psychiatrische Fachklinik. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern derzeit an.

Polizeieinsatz nach Farbschmierereien und Abbrennen von Pyrotechnik

Darmstadt (ots) – Eine größere Gruppe löste am Samstagmorgen 24.09.2022 einen Polizeieinsatz mit zahlreichen Streifen aus. Gegen 05.30 Uhr alarmierten Zeugen aus der Landwehrstraße über Notruf die Polizei und meldeten bis zu 50 Personen, die in Richtung Innenstadt laufen und dabei die Häuser besprühen sowie Pyrotechnik abbrennen würden.

Sofort alarmierte Streifen stellten fest, dass zahlreiche Anwesen in der Landwehrstraße unter anderem mit schwarzer und silberner Farbe beschmiert waren. Die beschriebene Gruppe konnte schließlich durch Polizeikräfte in einer Tiefgarage unterhalb des Karolinenplatzes angetroffen werden.

Bei erkennen der Polizei flüchteten sich die Personen zunächst in eine dortige Räumlichkeit. Die Streifen mussten bei polizeilichen Maßnahmen vereinzelt Pfefferspray und Schlagstock einsetzen. Im Zuge des anschließenden Einsatzes wurden von den Anwesenden, die der Fanszene des SV Darmstadt 98 angehören, die Personalien festgestellt und Platzverweise erteilt.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Tatbeteiligungen dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei in Darmstadt zu melden.

Firmengebäude im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Die Räume einer Firma in der Bad Nauheimer Straße gerieten in der Zeit zwischen Freitag (23.9.) und Samstag (24.9.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude und suchten nach Wertvollem. Sie erbeuteten unter anderem Handys und Tablets. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter Tel. 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Falsche Polizeibeamte erbeuten Erspartes – Hinweise erbeten

Schaafheim (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben dreiste Betrüger bereits am Donnerstag (22.9.) einen älteren Herrn hinters Licht geführt und ihn um seine Ersparnisse gebracht. Im Verlauf des Tattages hatten sie dem Mann in Telefongesprächen glaubhaft machen können, sie seien Polizeibeamte, die das Geld der Anwohner überprüfen müssten, weil eine Bande, zusammen mit Angestellten der Bank, Falschgeld in Umlauf gebracht hätten.

In der Annahme, er habe es tatsächlich mit Amtspersonen zu tun, legte der Schaafheimer seine Ersparnisse für eine angeblich behördliche Überprüfung vor die Tür. Dort erschien eine noch unbekannte Person und holte das Geld ab. Im Anschluss flog der Schwindel auf.

Das Zentrale Ermittlungskommissariat ZE 40 von der Kriminalinspektion Darmstadt ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Derzeit liegen den Beamtinnen und Beamte keine Hinweise zu der Abholerin oder dem Abholer vor. Auch kann aktuell die Tatzeit an diesem Donnerstag nicht konkret eingegrenzt werden.

Vor diesem Hintergrund suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen, denen möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Donnerstag 22.09.2022 in der Darmstädter Straße aufgefallen sind. Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Otzberg-Hering (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle hatten es auf ein Einfamilienhaus in der Straße “Bernhardsrain” abgesehen. Der Einbruch wurde der Polizei am Sonntag (25.9.) gemeldet und kann einige Wochen zurückliegen. Die Unbekannten gelangten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Wohnhauses.

Im Anschluss entwendeten sie unter anderem mehrere Schmuckstücke und suchten mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Verkaufsstand im Visier Krimineller

Griesheim (ots) – Ein Verkaufsstand in der Wilhelm-Leuschner-Straße rückte zwischen Freitagabend (23.9.) und Samstagmorgen (24.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sie sich Zutritt zum Verkaufsstand und entwendeten im Anschluss unter anderem mehrere T-Shirts und Wollmützen. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu melden.

Gartenhütten im Visier Krimineller

Reinheim (ots) – Zwei Gartenhütten einer Kleingartenanlage im Teichweg wurden im Tatzeitraum zwischen Montag (19.9.) und Freitag (23.9.) von unbekannten Kriminellen aufgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Hütten. Dort durchwühlten sie unter anderem mehrere Schränke.

Was sie genau entwendeten, muss noch geprüft werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei Ober-Ramstadt unter Tel: 06154/6330-0 entgegen.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Reinheim (ots) – Am vergangenen Wochenende (24.9.-25.9.) haben bislang unbekannte Vandalen mehrere Autos beschädigt, die in der Bahnhofstraße abgestellt waren. Nach derzeitigem Kenntnisstand zerkratzen sie 4 Wagen, unter anderem einen schwarzen Audi.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Nieder-Ramstadt – Zeugenaufruf

Mühltal (ots) – Am Sonntag 25.09.2022 gegen 12:15 Uhr wurde in der Eberstädter Straße Höhe Nummer 26 im Mühltaler Ortsteil Nieder-Ramstadt ein geparkter, weißer BMW beschädigt. Das Verursacherfahrzeug, bei welchem es sich laut Zeugenaussagen ebenfalls um einen weißen Pkw der Marke BMW handeln soll, ist derzeitigen Ermittlungen zufolge beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke mit dem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw des Geschädigten kollidiert.

Am geparkten BMW entstand ein Sachschaden von etwa 500 EURO. Der männliche Unfallverursacher und sein ebenfalls männlicher Beifahrer entfernten sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel: 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Alkoholisierter 17-Jähriger verletzt Polizisten

Groß-Gerau (ots) – Ein alkoholisierter 17-Jähriger musste nach seiner Festnahme am Sonntag 25.09.2022 die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen und wird sich in einem Verfahren wegen des Verdachts des Widerstands und der Beleidung verantworten müssen.

Gegen 02.50 Uhr wurden die Beamten auf den Flörsheimer aufmerksam, der mitten auf der Gernsheimer Landstraße lief. Der Aufforderung, den Gehweg zu nutzen, kam er nicht nicht. Als ihn die Streife kontrollieren wollte, griff er die Polizisten nach bisherigen Erkenntnissen tätlich an und leistete bei der Festnahme anschließend Widerstand.

Die beiden Polizeikommissare wurden hierbei leicht verletzt. Darüber hinaus äußerte der stark alkoholiserte 17-Jährige Beleidigungen gegenüber den Polizisten. Er kam zur Ausnüchterung in eine Zelle. Gegen ihn wurde zudem Strafanzeige erstattet.

Ohne Führerschein am Steuer

Rüsselsheim (ots) – Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich eine 25-Jährige nach einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend 25.09.2022 verantworten. Die Frau fiel einer Polizeistreife gegen 21 Uhr im Bereich der Adam-Opel-Straße aufgrund der auffälligen Fahrweise auf. An der Einmündung zur Nauheimer Straße fuhr sie über eine rote Ampel und wurde anschließend gestoppt.

Bei der folgenden Kontrolle stellte die Streife fest, dass die 25-jährigen Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurde Strafanzeige erstattet.

Mülltonne geht in Flammen auf

Riedstadt (ots) – Eine Mülltonne ist am Sonntagabend 25.09.2022 in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Flammen aufgegangen. Gegen 19.20 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf Polizei und Feuerwehr und meldeten das Feuer auf dem Gelände einer dortigen Schule. Sofort herbeigeeilte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 bis 3.000 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände kann von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Es werden deshalb Zeugen gesucht, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen auf dem Schulgelände wahrgenommen haben. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Autohändler heimgesucht – Diebe bauen 4 Katalysatoren aus

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Autohändler im Haagweg wurde von bislang noch unbekannten Tätern heimgesucht. Die Kriminellen hatten es auf die Katalysatoren dort abgestellter Fahrzeuge abgesehen. Gegen 16 Uhr am Sonntag 25.09.2022 bemerkten Zeugen die Spuren der Diebe, die sich Zutritt auf den umzäunten Hof des Betriebes verschafft hatten.

An zwei BMW und zwei Mercedes Benz bauten sie die Katalysatoren aus und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 1.600 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegen.

Mehrere Raummeter Fichtenholz, Kantholz und Holzbohnen entwendet

Bischofsheim (ots) – Kriminelle hatten es in der Zeit von Samstag 24.09. bis Sonntagmittag 25.09.2022 auf mehrere Raummeter Fichtenholz, Kantholz und Holzbohnen abgesehen. Das Holz befand sich auf einem Gartenbereich in einem Feld zwischen der Bundesstraße 43 und dem Main.

Gegen 12.30 Uhr am Sonntag bemerkten Zeugen den Diebstahl und verständigten die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die bislang noch unbekannten Täter den Gartenzaun runtergedrückt und sich so Zutritt zum umzäunten Gelände verschafft. Der Tatzeitraum reicht bis circa 16 Uhr am Vortag zurück.

Der Wert des gestohlenen Holzes wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegen.

Zwei Baustellen im Visier von Dieben

Riedstadt/Stockstadt (ots) – Eine Baustelle “An der Riedbahn” in Goddelau geriet zwischen Donnerstag (22.09.) und Samstag (24.09.) in das Visier Krimineller. Die Täter entwendeten dort eine Tischkreissäge sowie ein Lasermessgerät im Wert von insgesamt über 2.000 Euro.

Zwischen Samstagmittag (24.09.) und Montagmorgen (26.09.) verschafften sich Diebe zudem gewaltsam Zutritt zu einem Rohbau im Odenwaldring in Stockstadt. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend Werkzeuge im Wert von über 5.000 Euro mitgehen und richteten erheblichen Schaden an.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kommissariate 42 der Polizei in Groß-Gerau (Telefon: 06152/1750) bzw. in Gernsheim (06258/9343-0).

Kreis Bergstraße

250.000 Euro Schaden nach Kollision auf A 67

Viernheim (ots) – Am Montag 26.09.2022 gegen 05.45 Uhr kam es auf der A 67, zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck, zu einem Verkehrsunfall mit 4 LKW. Zunächst blieb der 51-jähriger Fahrer eines Silo-Lasters mit Panne auf dem Seitenstreifen liegen. Ein 60-jähriger Brummifahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Süden unterwegs war, kam aus bislang nicht bekannter Ursache nach rechts ab, streifte den Pannen-LKW und geriet anschließend rechts in die Böschung.

In der Folge fuhr noch ein weiterer LKW gegen den verunfallten Pannen-LKW. Ein vierter LKW wurde durch herumliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt.

Zwei der 3 Fahrspuren sind momentan für die Bergung gesperrt (Stand 14 Uhr). Eine Umleitungsempfehlung über die A 5, ab dem Darmstädter Kreuz in Fahrtrichtung Süden, wurde von der Polizei per Rundfunkwarnmeldung herausgegeben. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen insgesamt ein Schaden von rund 250.000 Euro.

Einbruch in Bäckerei – Wer hat etwas bemerkt?

Heppenheim (ots) – Eine Bäckerei in der Benzstraße geriet in der Nacht zum Sonntag 25.09.2022 in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch Fenster Zugang in das Gebäude und ließen dort anschließend einen Tresor samt darin befindlichem Geld mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Montag (26.09.) in der Zeit von etwa 10-10:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten grauen VW-Passat, der in der Straße “Graben” gegenüber dem dortigen Landratsamt in Heppenheim abgestellt war. Etwa 2.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur kosten.

Das Fahrzeug wurde seitlich im linken hinteren Bereich beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Am Freitag 23.09.2022 gegen 06:45 Uhr ereignete sich in der Friedensstraße in Lorsch kurz vor der Auffahrt auf die B460 ein Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer war mit einem weißen Fahrrad unterwegs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR am Roller.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel.Nr.: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Motorrollerfahrer kollidiert mit Zivilstreife

Michelstadt (ots) – Einen 24-jährigen Motorrollerfahrer wollten zivile Fahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagabend 23.09.2022 gegen 18.15 Uhr im Stadtring stoppen. Der Mann gab jedoch Gas. Im Verlauf der anschließenden Verfolgungsfahrt prallte der 24-Jährige gegen das Zivilfahrzeug und kam zu Fall. Dabei blieb er unverletzt.

Bei ihm fanden die Polizisten anschließend eine kleine Menge Marihuana. Weil sich Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum ergaben, wurde der Mann vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Einen Führerschein konnte der Rollerfahrer den Ordnungshütern ebenfalls nicht nachweisen und an dem Motorroller waren ungültige Kennzeichen angebracht. Ihn erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad König (ots) – Am Sonntag 18.09.2022 kam es gegen 20:40 Uhr in Bad König in der Königer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher gelangte aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte mit seinem grauen Subaru Outback (Bj. 2007-2009) den ihm entgegenkommenden weißen Fiat 500x der Geschädigten, die mit einem Ausweichmanöver einen möglichen Frontalzusammenstoß verhindern konnte.

Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der verursachende graue PKW der Marke Subaru Outback durfte nach jetzigem Ermittlungsstand durch den Unfall die Kappe und weitere Anbauteile des linken Außenspiegels verloren haben. Weitere Beschädigungen der linken Fahrzeugseite sind nicht auszuschließen. Der Sachschaden am PKW der Geschädigten beläuft sich auf 3.400 EUR.

Die Polizeistation in Erbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise entgegen. Wer kann Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug, bzw. dem Fahrzeugführer machen? Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.: 06062/953-0 oder über Internet Pst.erbach.ppsh@polizei.hessen.de zu melden.

Firmengelände im Visier von Kriminellen

Breuberg (ots) – Ein Firmengelände “An der Schulzenwiese” geriet in der Nacht zum Freitag 23.09.2022 in das Visier von Metalldieben. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam durch einen Zaun Zugang auf das Gelände und ließen anschließend Kabel und diverse Kupfergegenstände mitgehen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Vermutlich transportierten die ungebetenen Besucher die Beute mit einem geeigneten Transportfahrzeug ab. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter Tel: 06062/9530 zu melden.

Südhessen

“Focus on the road” – 1.130 Fahrzeuge bei Schwerpunktkontrollen gestoppt

Südhessen (ots) – Polizeikräfte haben in der vergangenen Woche zwischen dem 16.09. und 22.09.2022 Schwerpunktkontrollen in ganz Südhessen durchgeführt. Schwerpunkt der Aktion “Focus on the road”, die im gesamten EU-Raum zeitgleich stattfand, war Ablenkung im Straßenverkehr.

Insbesondere die Ablenkung durch Smartphones, aber auch durch andere elektronische Geräte wie Navis, ist eine der häufigsten Unfallursachen.

In den Landkreisen Bergstraße, Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg, im Odenwaldkreis und in der Stadt Darmstadt stoppten Polizeikräfte in der letzten Woche gesamt 1.130 Verkehrsteilnehmer.

Insgesamt 93 Fahrer hatten ein Mobiltelefon am Steuer benutzt und müssen jetzt mit einem Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg rechnen. Ein Wagenlenker war durch die Nutzung des Navis abgelenkt, ein weiterer durch Verwendung eines Tablets. Darüber hinaus waren 139 Fahrzeuginsassen nicht oder nicht richtig angeschnallt, was ein Verwarngeld zur Folge hatte.

