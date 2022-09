Verletzter Trike-Fahrer (siehe Foto)

Maikammer (ots) – Mit Schulter- und Gesichtsverletzungen kam am Samstagmorgen (24.09.2022) ein 83 Jahre alter Trike-Fahrer ins Krankenhaus. Er befuhr gegen 09.20 Uhr die L 516 von Maikammer in Fahrtrichtung Edenkoben, als er beim Befahren eines Kreisels auf den linken Bordstein der Verkehrsinsel kam und nach rechts von seinem Fahrzeug geschleudert wurde. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 300 Euro.

Polizei sucht flüchtigen Fußgänger

Venningen (ots) – Am Ortseingang Höhe einer dortigen Gastronomie, überquerte ein bislang unbekannter Fußgänger die Fahrbahn, als sich ein Fahrzeug näherte, mit welchem er leicht kollidierte. Der 27-jährige Autofahrer hielt an. Nach einer kurzen Unterredung setzte der alkoholisierte Fußgänger seinen Weg fort, obwohl der Autofahrer die Polizei hinzuziehen wollte.

Die Polizei ermittelt derzeit wegen Unfallflucht und sucht nach dem ca. 30-jährigen Fußgänger mit schmalem Kinnbart und schütterem blonden Haar.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.

Sachbeschädigung am Käselädl

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag einen hochwertigen Blumenkübel des Käselädl in den Triefenbach geworfen und beschädigt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323/9550 entgegen.

Verkehrsüberwachung

Großfischlingen (ots) – Innerhalb 45 Minuten wurden am Samstagmittag (12.25 Uhr bis 13 Uhr) an der Großfischlinger Kreuzung (L 542/L 507) acht Autofahrer verwarnt, weil sie das Stoppschild missachteten. An der Kreuzung ereigneten sich zurückliegend immer wieder u.a. schwere Verkehrsunfälle, weil sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die Verkehrsvorschriften hielten.

Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Weiteres Cabrio aufgeschlitzt

Burrweiler (ots) – In der Weinstraße wurde in der Nacht auf Sonntag ein weiteres Dach eines Opel Astra Cabrio aufgeschlitzt und eine hochwertige Sonnenbrille von Tommy Hilfiger sowie eine Kopfstütze entwendet.

Ein Tatzusammenhang mit dem PKW-Aufbruch an einem Mini Cabrio in der gleichen Nacht sowie zu den 3 bereits Anfang September in Hainfeld und Gleisweiler begangenen “Cabrioschlitzer” dürfte bestehen.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.