Tuning-Kontrollen im Präsidialbereich – Ergebnis der Kontrollwoche

Präsidialbereich (ots) – Im Zuge der Kontrollwoche “Rot für Raser, Poser und illegales Tuning” führten bundesweit Polizeikräfte im Zeitraum 19.09.2022 bis 25.09.2022 Kontrollen hinsichtlich technisch veränderter Fahrzeuge im Straßenverkehr durch.

Auch das Polizeipräsidium Reinpfalz beteiligte sich an der Aktion und führte präsidialweit Kontrollen durch. Schwerpunkt der Kontrollen waren illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen, da dadurch die Sicherheit im Straßenverkehr bzw. das Abgas- oder das Geräuschverhalten beeinträchtigt wird. Nach polizeilichen Erfahrungen kommt es unter anderem auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen oder Treffen der Tuning- und Poser-Szene zu verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Zwar sind die Phänomene Tuning/Posing und verbotene Kraftfahrzeugrennen grundsätzlich getrennt voneinander zu betrachten, gleichwohl können die Übergänge fließend verlaufen.

Während der Kontrollwoche wurden insgesamt 152 Fahrzeuge kontrolliert. Bei 36 Fahrzeugen wurden technische Veränderungen vorgenommen, ohne dass für diese Veränderungen eine Genehmigung im Sinne der StVZO vorlagen. Gegen die Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet.

Im Weiteren wurden 61 Mängelberichte erteilt. Hierbei handelt es sich um die Aufforderung an Fahrzeugführer innerhalb einer vorgegeben Frist einen Mangel zu beseitigen und das Fahrzeug in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.

Tankstellenüberfall

Mutterstadt (ots) – Ein bislang unbekannter Täter bedrohte am Samstag 24.09.2022 um 23:00 Uhr, in einer Tankstelle in der Ludwigshafener Straße den 18-jährigen Kassierer mit einer Pistole und forderte Geld. Das Opfer erlitt einen Schock. Die Schadenshöhe beträgt wenige hundert Euro. Der Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort.

Der Täter wird als ein 175-180 cm großer, normal bis leicht kräftig gebauter Mann mit osteuropäischem Akzent beschrieben. Er trug einen weißschwarzen Pullover der Marke Nike mit Kapuze, dunkle Jogginghose, weiße Sneakers sowie graue Arbeitshandschuhe mit schwarzen Fingern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.