Betrunken mit plattem Reifen gefahren und gegen Hauswand gerollt

Mainz-Finthen/A60 (ots) – Am Sonntag 25.09.2022 meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über den polizeilichen Notruf einen schlangenlinienfahrenden Pkw, der von der Autobahn A60 in Richtung der Ortslage Finthen unterwegs wäre. Zudem würde der Pkw trotz plattem Reifen einfach weiterfahren.

Während Funkstreifen der Polizeiautobahnstation Heidesheim und der PI Mainz 3 bereits alarmiert waren, ging ein erneuter Notruf ein. Nun sei der beschriebene Pkw in der Ortsrandlage Finthen von einer jungen Dame abgestellt worden aber danach rückwärts gegen eine Hauswand gerollt. Von der Polizeistreife konnte die 26-jährige Fahrerin an der Unfallstelle angetroffen werden.

Die junge Dame stand unter Alkoholeinfluss und hatte einen Wert von über 2,6 Promille. Auf ihrem Weg hatte sie zunächst auf der Autobahn A60 im Bereich der Anschlussstelle Mainz-Finthen einen Leitpfosten umgefahren, wodurch nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Reifen am Fahrzeug beschädigt wurde. Hiernach fuhr sie weiter und beschädigte mit der Felge teilweise den Fahrbahnbelag. Danach rollte der Peugeot gegen die Hauswand.

Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Der Führerschein der jungen Dame wurde zwecks vorläufiger Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt und es wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Zudem muss sie sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Diebstahl endet in der JVA

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am Sonntag 25.09.2022 wurde eine Streife des Bundespolizeireviers Mainz in die Filiale eines Drogeriemarktes im Mainzer Hauptbahnhofs gerufen, da ein 27-jähriger Somalier 4 Dosen Jack Daniels gestohlen hatte. Die Streife stellte das Diebesgut bei dem Beschuldigten sicher und überprüfte die Personalien der Person anhand der vorgelegten Duldung.

Zunächst konnte die Identität der Person hierdurch nicht zweifelsfrei geklärt werden, weshalb der Beschuldigte mit zur Dienststelle genommen wurde. Mittels eines Abgleichs seiner Fingerabdrücke konnten schließlich die rechtmäßigen Personalien festgestellt werden.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass das Amtsgericht Mainz gegen den Beschuldigten bereits 3 Strafbefehle erlassen hatte. Insgesamt hätte der junge Mann 2.220 EUR zahlen müssen. Da dieser den offenen Betrag jedoch nicht entrichten konnte, musste er seine Ersatzfreiheitsstrafe von 148 Tagen in der JVA Rohrbach antreten, wegen erschleichen von Leistungen und Missbrauch von Ausweispapieren.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Einbrecher auf frischer Tat

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Samstag 24.09.2022 ein Einbrecher auf frischer Tat geschnappt werden konnte. Der Anwohner der Zanggasse bemerkte gegen 04:25 Uhr, wie sich der Einbrecher an einer Fensterscheibe eines Spielegeschäftes zu schaffen machte bis diese zu Bruch ging. Der Täter verschaffte sich so Zutritt zum Geschäft und hatte es auf Brettspiele abgesehen.

Der Zeuge wählte zwischenzeitlich den Polizeinotruf, wodurch die Kräfte des Altstadtreviers alarmiert wurden und den Täter noch auf frischer Tat festnehmen konnten.

Bei dem Täter handelte es sich um einen 27-jährigen Mann aus dem Kreis Siegen, der bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war. Der 27-Jährige war während der Tat alkoholisiert, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt und muss sich nun wegen des Einbruches erneut strafrechtlich verantworten.

Trickdiebe entwenden Goldschmuck

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Freitag 23.09.2022 wurde eine 85-jährige Dame aus Gonsenheim Opfer zweier Trickdiebe. Die bislang unbekannten Täter klingelten gegen 16:30 Uhr bei der Seniorin im Stadtteil Gonsenheim. Die Täter gaben vor, es sei zu einem Wasserschaden gekommen und man müsse das Leck reparieren. Während einer der Täter in die Küche der Dame ging und hier so an einem Rohr manipulierte, dass tatsächlich Wasser herauslief, ging der zweite ins Schlafzimmer der Dame.

Dort entwendete der zweite Täter den Goldschmuck der 85-Jährigen und verließ sofort die Wohnung. Kurze Zeit später gab der andere Täter an, er habe den Wasserschaden behoben und verließ ebenfalls die Wohnung. Im Nachhinein stellte die Dame den Verlust ihres Goldschmuckes fest und verständigte die Polizei.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Gonsenheimer Bevölkerung:

Wer am Freitagmittag im Bereich der Elsa-Brändström-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Haben die beiden Trickdiebe auch bei anderen Anwohnern geklingelt?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Ladendieb trägt mehrere Jogginghosen übereinander

Mainz (ots) – Detektive eines Einkaufsmarktes in Mainz-Weisenau beobachteten am Freitagmittag, wie ein ca. 20-jähriger Mann mit mehreren Jogginghosen in eine Umkleide ging und kurz darauf ohne die Hosen wieder verließ. Da die Hosen nicht in der Umkleide lagen, folgten die Detektive dem Mann bis zur Kasse.

Dort zahlte der lediglich eine Dose Cola und wurde von den Detektiven unmittelbar danach angehalten. Diese verständigten die Polizei. Die Polizeibeamten konnten wenig später die Hosen dann schnell auffinden. Der Täter trug diese übereinander unter seiner Alltagshose. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

Fahrertausch nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots) – Als Verantwortliche für einen Verkehrsunfall gab sich eine 19-jährige Fahrerin in der Nacht auf Sonntag 25.09.2022 gegen 01:20 Uhr aus. Nach einem Überholvorgang in der Geschwister-Scholl-Straße, in Richtung Mainz Innenstadt, streifte ein VW Arteon einen seitlich fahrenden PKW, landete letztendlich auf den Straßenbahngleisen und blieb dort liegen.

An der Unfallstelle gab sich die 19-Jährige dann gegenüber den Polizeibeamten als Fahrerin aus, stand aber mit 1,9 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Allerdings zweifelten die Polizeibeamten an dem geschilderten Unfallhergang und befragten den 20-jährigen Halter des VE, der sich in Widersprüche verstrickte und letztendlich erklärte, selbst gefahren zu sein.

Er stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss und wies später über 1 Promille auf. Ihm wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz eine Blutprobe entnommen. Es besteht der Verdacht, dass er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

In der Nähe der Unfallstelle hatte die Stadt Mainz einen Enforcementtrailer für Geschwindigkeitsmessungen aufgestellt. Die Strecke der Straßenbahn war für Aufräum- und Kontrollarbeiten für ca. 2 Stunden gesperrt.

Gegen den Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob gegen die 19-Jährige ebenfalls Ermittlungen geführt werden, wird derzeit geprüft.

Zeugen und gefährdete Autofahrer nach Verfolgung gesucht

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Mittwochmittag 21.09.2022 flüchtete ein Opelfahrer vor der Polizei. Mittlerweile wird geprüft ein Ermittlungsverfahren gegen den 27-Jährigen wegen “Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr” und eines “Verbotenen Kraftfahrzeugrennens” einzuleiten, da er versuchte, eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erzielen und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Diese Personen sind als Zeugen zur Aufklärung dieser Straftaten von großem Interesse für die Polizei. Die Polizei Mainz bittet daher Personen, die am Mittwoch 21.09.2022 zwischen 11:48-11:58 Uhr im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim, in der Alten Mainzer Straße, auf der A 60 zwischen Weisenau und Laubenheim und auf der Wormser Straße in Richtung Mainz-Innenstadt durch den Fahrer eines schwarzen Opel Insignia gefährdet wurden, oder die Flucht beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel: 06131-654310 oder per Mail an pimainz3@polizei.rlp.de.

Mainz-Bingen

Unfälle auf regennasser Fahrbahn – 3 Menschen verletzt

A 61/Gensingen (ots) – Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 39-jähriger PKW-Fahrer am 24.09.2022 gegen 18:50 Uhr auf der A 61 in Höhe Gensingen die Kontrolle über seinen PKW. Er kam ins Schludern und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Sein Wagen kam stark beschädigt auf der rechten Spur und auf der Standspur zum Stehen.

Der 39-Jährige wurde mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro am PKW und etwa 1.000 Euro an der Schutzplanke.

Gegen 21:35 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem PKW die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim verlassen.

Die 54-Jährige kam jedoch im Bereich der Ausfahrt vermutliche aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen und nasser Fahrbahn nach links von der Straße ab.

Im Grünbereich wurde der PKW stark beschädigt und blieb nach ca. 50 Metern fahrunfähig stehen. Die 54-Jährige und ihr 21-jähriger Beifahrer trugen durch den Unfall leichte Verletzungen davon. Sie wurden vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro. Für die Dauer der Bergung war die Abfahrt der Anschlussstelle Gau-Bickelheim für ca. 15 Minuten voll gesperrt.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Sachbeschädigung an Pkw – Zeugen gesucht

Bingen (ots) – In der Nacht von Freitag (23.09.2022) bis Samstag (24.09.2022) wird von bislang unbekannten Tätern ein geparkter Mercedes in der Pfarrer-Seiberz-Straße in Bingen zerkratzt.

Wer kann Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721 905-0 zu melden.