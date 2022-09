Kreis Alzey-Worms

Ohne Führerschein aber mit Promille über die Autobahn

A 61/Armsheim (ots) – Zeugen meldeten der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim am 25.09.2022 gegen 20:15 Uhr einen PKW, der auf der A61/Höhe Armsheim in Schlangenlinien geführt wurde. Die Streife konnte das verdächtige und in Richtung Ludwigshafen fahrende Fahrzeug auch bei Frankenthal antreffen und anhalten.

Bei dem deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden 33-jährigen Fahrer ergab ein Atemalkoholtest ca. 2,15 Promille. Der 33-jährige verfügte zudem über keine gültige Fahrerlaubnis. Die Fahrt war natürlich beendet. Er musste mit zur Blutprobe auf die Polizeidienststelle. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Worms

Trunkenheitsfahrt in Worms

Worms (ots) – Am Freitag 23.09.2022, wurde der Polizei Worms gemeldet, dass ein 41-Jähriger in offensichtlich alkoholisiertem Zustand mit seinem Auto von Lampertheim in Richtung Worms losgefahren sei. Er konnte sodann in Worms gesichtet und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest über 1,8 Promille beim Fahrer.

Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihm droht eine Freiheits- oder Geldstrafe.

Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.