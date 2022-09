Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Verteilerkasten beschädigt, zwei Tatverdächtige beobachtet, Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Korbacher Tränkestraße zu einer Sachbeschädigung an einem Verteilerkasten. Zeugen konnten zwei Tatverdächtige beobachten und beschreiben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 03.40 Uhr erhielt die Polizeistation Korbach den Anruf eines Zeugen, der von einer Sachbeschädigung an dem Verteilerkasten in der Tränkestraße berichtete. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass die Kunststoffverkleidung des Verteilerkastens erheblich beschädigt worden war und dadurch einige Kabel frei lagen. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 1.500 Euro.

Zeugen schilderten, dass sie kurz zuvor zwei junge Männer beobachtet haben, die auf den Verteilerkasten eingeschlagen und eingetreten hatten. Die Unbekannten seien in Richtung Klosterstraße und weiter in Richtung Rathaus geflüchtet. Von den Unbekannten liegen folgende Beschreibungen vor:

Täter1:

Kleine Gestalt, 20 bis 25 Jahre alt, braunes Haar mit Side-Cut, bekleidet mit grauem Kapuzenpulli und Jeans.

Täter 2:

Auffällig groß, etwa 2 Meter, etwa 25 Jahre alt, dunkle Dreadlocks bekleidet mit dunkler Jacke und einem hellen Hemd.

Korbach – Zwei Autos beschädigt, Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden an zwei Autos richtet ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Korbach an. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Schlesischen Straße traf es einen schwarzen Tiguan, an dem der Unbekannte die Heckscheibe eingeschlagen hatte. Das zweite Auto, ein blauer Golf, parkte in der Berliner Straße. Auch hier richtete der Täter Sachschaden an der Heckscheibe an. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen nahezu 1.000 Euro.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Bad Arolsen – Einbruch in DLRG-Haus am Twistesee, Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Freitag bis Sonntag brach ein unbekannter Täter in das DLRG-Haus am Twistesee ein. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb er ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Einbruch wurde am Sonntagmittag durch den Vereinsvorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe Bad Arolsen bemerkt. Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamen fest, dass der Unbekannte ein Fenster aufgehebelt hatte und so in das DLRG-Haus einsteigen konnte. Der Täter öffnete außerdem gewaltsam eine Garage, wo er mehrere Schränke aufbrach. Er durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten, konnte aber nach bisherigen Feststellungen nichts entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.