Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld. Die Beifahrerseite eines schwarzen Seat Alhambra zerkratzten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (23.09.) großflächig. Das Fahrzeug war in der Straße „Am Lax" ordnungsgemäß geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bierflasche entwendet und Fahrzeug zerkratzt

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter betraten in der Nacht zu Sonntag (25.09.) unbefugt das Grundstück eines Wohnhauses in der Sternerstraße. Auf der Gartenterrasse beschädigten sie eine Grillabdeckplane und entwendeten eine Bierflasche, die sie leer in der offenstehenden Garage des Nachbargrundstücks in der Ludwig-Braun-Straße zurückließen. In der Garage selbst zerkratzten sie zudem ein dort stehendes Fahrzeug. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die unbekannten Täter flüchteten unerkannt.

Versuchter Einbruch in Imbiss

Bebra. Die Eingangstür eines Imbiss' in der Eisenacher Straße in Weiterrode hielt Sonntagfrüh (25.09), zwischen 1 und 2 Uhr, den Hebelversuchen unbekannter Täter stand. Weshalb die Täter von dem Einbruch abließen und in unbekannte Richtung flüchteten, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Abbiegeunfall

Fulda. Am Freitag (23.09.), ereignete sich gegen 21.20 Uhr auf der Maberzeller Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei beteiligte Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Eine 20-jährige Toyota-Fahrerin aus Fulda befuhr die Maberzeller Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Vor ihr fuhr ein 46 Jahre alter Fahrer eines Hyundai – ebenfalls aus Fulda stammend. Auf Höhe des Tankstellengeländes Maberzeller Straße beabsichtigte der Hyundai-Fahrer nach links auf dieses Gelände abzubiegen. Die Toyota-Fahrerin erkannte dieses Vorhaben zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Hierbei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von 7.500 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Sturz mit Motorroller

Bad Hersfeld. Am Freitag (09.09.), um 7.20 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Mofa-Fahrer aus Neuenstein die B 324 aus Richtung Neuenstein kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. In Höhe des Abzweigs nach Heenes beabsichtigte er nach links in die Hersfelder Straße abzubiegen. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und stürzte. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhausverbracht. Der Roller wurde beim Sturz leicht beschädigt.

Unfall beim Einbiegen

Hauneck. Am Freitag (23.09.), gegen 6.15 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal den Sandweg in Hauneck-Eitra und wollte nach rechts auf die B 27 einbiegen. Hierbei übersah er die von links kommende Pkw-Fahrerin aus Hünfeld. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Hünfelderin leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Zusammenstoß

Niederaula. Am Samstag (24.09.), um 1.05 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Ausfahrt der A 7 und wollte nach links auf die B 62 in Richtung Niederaula einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden 51-jährigen Pkw-Fahrer aus Burghaun. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von 11.000 Euro entstand.

Unfallflucht

Schenklengsfeld. Am Samstag (24.09.) in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.10 Uhr parkte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld sein Fahrzeug, einen grauen VW Polo, in der Erfurter Straße in Höhe der Hausnummer 11. In diesem Zeitraum touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer den abgestellten Pkw an der hinteren linken Tür. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern.

Von Fahrbahn abgekommen

Neuenstein. Am Sonntag (25.09.), um 9.15 Uhr, befuhr ein 90-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 324 von Obergeis in Richtung Untergeis. Zwischen den beiden Ortschaften kam er aus noch nicht geklärter Ursache von der regennassen Fahrbahn nach rechts ab und überfuhr ein Geländer, welches seitlich zur Fahrbahn fest im Boden verankert war. Das Fahrzeug bewegte sich weiter die Böschung nach unten und prallte schlussendlich gegen einen Baum unterhalb der Fahrbahn. Dort kam es zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain. Am Sonntag (25.09.), gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Polo die Landesstraße von Ilbeshausen kommend in Richtung Grebenhain. Plötzlich verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf einem Feld zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 19-jährige leicht. Am Pkw entstand Totalschaden.

Unfallflucht

Am Samstag (24.09.) kam es gegen 7.50 Uhr auf der K 67 zwischen Reibertenrod und Vockenrod zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberner Opel Corsa kam auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug, welches dadurch erheblich beschädigt wurde. Danach entfernte sich der Unfallverursacher ohne anzuhalten vom Unfallort in Richtung Vockenrod. Die Polizei Alsfeld sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können. Hierzu ist die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 – 9740 erreichbar.

Einbruch in Kindergarten

Alsfeld. Ein Kindergarten in der Straße „Zum Sportplatz" in Berfa war in der Nacht zu Freitag (23.09.) Ziel unbekannter Täter. Indem sie ein Fenster gewaltsam aufbrachen, verschafften sie sich Zutritt ins Gebäudeinnere, hebelten Spinde auf und durchsuchten die Räumlichkeiten . Mit Diebesgut, darunter unter anderem eine geringe Menge Bargeld, flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Scheibe eingeschlagen

Alsfeld. Die hintere Scheibe eines schwarzen Audis schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (24.09.) ein und verursachten dadurch rund 500 Euro Sachschaden. Aus dem Inneren entwendeten die Langfinger ein Portemonnaie aus einer auf der Rücksitzbank abgestellten Handtasche. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Straße „Am Holzberg“ abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Mücke. Auf einem Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße in Merlau sicherte eine 16-Jährige am Samstagmorgen (24.09.), gegen 8.25 Uhr, ihr Mountainbike des Herstellers „Ghost" in den Farben hellblau, weiß und neon-orange an einem dortigen Gitterzaun. Ein aufmerksamer Zeuge konnte kurze Zeit später einen unbekannten männlichen Täter dabei beobachten, wie er das Kettenschloss aufbrach und auf dem Fahrrad flüchtete. Der circa 25- bis 30-jährige Täter wird von dem Zeuge wie folgt beschrieben: er trug einen weitgeschnittenen, hellgrauen Jogginganzug mit Kapuzenjacke und führte eine weiße Umhängetasche mit orangenem Schriftzug mit sich.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Alsfeld. Gewaltsam schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (25.09.) ein Toilettenfenster eines Vereinsheims im Sielweg in Leusel ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen stiegen die Einbrecher nicht in das Objekt ein und flüchteten aus bislang nicht bekannten Gründen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Farbschmierereien

Fulda. Unbekannte beschmierten zwischen Donnerstagabend (22.09.) und Freitagmorgen (23.09.) die Fassade eines Schulgebäudes in der Huberstraße unter anderem mit einem Hakenkreuz. Der Sachschaden beläuft ich auf circa 500 Euro.

Holzdiebstahl

Kalbach. In der Gemarkung Kalbach wurde am 21. September festgestellt, dass Unbekannte in den Monaten zuvor circa 90 Raummeter Holz gestohlen hatten. Die drei Meter langen Fichten- und Kiefernstämme lagerten an einem Waldweg in der Nähe der Mülldeponie. Zum Abtransport des Holzes nutzen die Täter vermutlich schweres Gerät.

Einbruch in Sportlerheim

Neuhof. Zwischen Mittwochabend (21.09.) und Freitagmorgen (23.09.) brachen Unbekannte in ein Sportlerheim in der Straße „Heckenhof" im Ortsteil Hauswurz ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Sie stahlen einen Laptop, einen Receiver sowie eine Zapfanlage im Gesamtwert von mehreren hundert Euro und verursachten circa 500 Euro Sachschaden.

Hausfriedensbruch

Fulda. Eine unbekannte maskierte Person hat nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstagmittag (24.09.), gegen 11.20 Uhr, versucht über eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Engelhelmser Straße einzudringen. Als die Bewohner sich bemerkbar machten, ergriff der Täter die Flucht. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: dürre Statur, circa 180 cm groß, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzen Schuhen, schwarzer Jacke, schwarzer Sturmhaube und schwarzen Handschuhen.

Wohnungseinbrüche

Künzell. Am Samstagabend (15.09.) brachen Unbekannte in mehrere Wohnhäuser im Tannenweg und in der Kastanienstraße ein.

Im Tannenweg machten sich die Täter an einer Kellertür eines Einfamilienhauses zu schaffen. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus und verursachten dabei circa 150 Euro Sachschaden. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. An einem weiteren Einfamilienhaus im Tannenweg versuchte ein Täter erfolglos mehrere Fenster aufzuhebeln und verursachte circa 1.000 Euro Sachschaden. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Täter war männlich, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einem schwarzen Schal, schwarzer Jacke, schwarzer Hose, dunklen Schuhen mit heller Sohle sowie schwarzen Handschuhen. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Im Kastanienweg drangen Unbekannte in einen Wintergarten eines Wohnhauses ein und hebelten ein Fenster zum Gebäude auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen Schmuck noch unbekannten Werts. Es entstand etwa 500 Euro Sachschaden.

Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Gewaltattacken in Fulda

Fulda (ots) – Zwei Männer (22,21) wurden Freitagnachmittag (23.9./15 Uhr) im

Bereich des Bahnhofs Fulda Opfer einer Gewalttat. Sechs bislang unbekannte Täter

bedrängten und beleidigten die beiden Männer zunächst in der Bahnhofstraße und

auf dem Bahnhofsvorplatz. Anschließend drängten sie die beiden Opfer in das

angrenzende Parkhaus und schlugen gemeinsam auf sie ein. Einer der beiden Männer

erlitt durch die Schläge Verletzungen im Mundbereich sowie Schürfwunden am Knie.

Die Schläger flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Eine umgehend

eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Zweite Gewalttat

Einen Tag später, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zeigte eine Frau an,

dass sie in der Bahnhofshalle von Fulda von mehreren Männern bedrängt und

geschlagen worden sei. Sie gab an, dass es sich um fünf Täter gehandelt haben

soll. Eine verständigte Streife der Polizeistation Fulda konnte die Männer in

der Bahnhofstraße feststellen und einer polizeilichen Maßnahme unterziehen.

Ob es sich bei den beiden Taten um dieselben Täter handelt, muss noch ermittelt

werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.