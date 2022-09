Wiesbaden: Die Polizei-News

Junger Mann sexuell genötigt – Fahndung mit Phantombild und Aufzeichnung der Videoschutzanlage,

Wiesbaden, Südost, Murnaustraße, Samstag, 07.05.2022, 03.10 Uhr,

(pl)Nach der sexuellen Nötigung zum Nachteil eines jungen Mannes im Bereich der

Murnaustraße im Mai dieses Jahres fahndet die Wiesbadener Kriminalpolizei nun

mit einem Phantombild und einer Aufzeichnung der Videoschutzanlage nach dem

Täter.

Der 21-jährige Geschädigte war in der Nacht zum Samstag, dem 07. Mai 2022, in

der Nähe des Schlachthofgeländes auf den späteren Täter getroffen. Nachdem sie

eine Zeit gemeinsam dort verweilten, traten sie gegen 03.00 Uhr den Heimweg an.

Während die beiden die Murnaustraße in Richtung Hauptbahnhof entlangliefen,

zerrte der Fremde den jungen Mann plötzlich zwischen dort geparkte Busse, begann

ihn unsittlich zu berühren und entkleidete sich hierbei teilweise. Zudem wollte

der Täter den jungen Mann unter Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen

zwingen. Das Opfer wehrte den Angriff ab, flüchtete und rief schließlich die

Polizei.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat nach Bekanntwerden des Vorfalls die

Ermittlungen aufgenommen, welche bislang jedoch nicht zur Ergreifung des Täters

geführt haben. Aus diesem Grund bitten die Ermittlerinnen und Ermittler nun die

Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter. Da der Gesuchte in der

Tatnacht von der Videoschutzanlage im Bereich des Hauptbahnhofs aufgezeichnet

wurde, wendet sich die Kriminalpolizei neben einem Phantombild auch noch mit der

Auszeichnung der Videoschutzanlage an die Öffentlichkeit.

Der Täter soll ca. 1,80 Meter groß, etwa 20 Jahre alt gewesen sein und dunkle,

an den Seiten abrasierte Haare, einen dunkleren Hautton sowie einen lichten

Kinn- und Oberlippenbart gehabt haben. Er sei zur Tatzeit mit einem dunklen,

möglicherweise olivgrünen Fleecepullover unter einer dunkelblauen oder schwarzen

Weste sowie einer hellen Hose bekleidet gewesen und habe ein schwarzrotes

Mountainbike dabeigehabt.

Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-3333 entgegen.

27-Jähriger geschlagen,

Wiesbaden, Geschwister-Stock-Platz, 24.09.2022, 06.30 Uhr,

(pl)Ein 27-jähriger Mann wurde am Sonntagmorgen im Bereich der Reisinger Anlagen

von zwei unbekannten Tätern geschlagen. Die beiden späteren Angreifer sollen den

wohnsitzlosen Geschädigten gegen 06.30 Uhr angegriffen und anschließend in

unbekannte Richtung die Flucht ergriffen haben. Die Täter wurden als ca. 20-25

Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß mit einer gebräunten Hautfarbe beschrieben.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden-Schierstein, Schloßbergstraße, Festgestellt: 24.09.2022, 20.20 Uhr,

(pl)Am Samstagabend wurde in der Schloßbergstraße in Schierstein ein

aufgebrochener Zigarettenautomat vorgefunden. Unbekannte Täter hatten den

Automaten gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Zigarettenpackungen

entwendet. Der Tatzeitraum ist noch nicht bekannt. Das 5. Polizeirevier bittet

um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540.

Trickdiebinnen gescheitert,

Wiesbaden, Drei-Lilien-Platz, 25.09.2022, 12.50 Uhr,

(pl)In der Innenstadt sind am Sonntagmittag zwei Trickdiebinnen beim Versuch

gescheitert, einem Wiesbadener die Armbanduhr zu stehlen. Die beiden Täterinnen

stiegen gegen 12.50 Uhr am Drei-Lilien-Platz aus einem gold-beigefarbenen Pkw

aus und verwickelten anschließend den im dortigen Bereich wohnhaften Mann vor

seiner Haustür in ein Gespräch. Hierbei stellten sie Körperkontakt zu dem Mann

her und berührten diesen unter anderem am Handgelenk. Der Geschädigte bemerkte

dann aber noch rechtzeitig, dass eine der beiden Trickdiebinnen sich an seiner

hochwertigen Armbanduhr zu schaffen machte und konnte einen Diebstahl

verhindern. Die beiden Täterinnen sollen etwa 20-30 Jahre alt und dunkle, zum

Zopf gebundene Haare gehabt haben. Eine habe eine beige Jacke sowie eine beige

Hose getragen und die Komplizin sei mit einer blauen Steppjacke sowie einer

blauen Jeans bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Diebe in Bierstadt zugange,

Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, Kirchbachstraße, Nacht zum 25.09.2022,

(pl)In der Nacht zum Sonntag waren in Bierstadt im Bereich der Nauroder Straße

und der Kirchbachstraße Diebe unterwegs. Die Täter schlugen allein dreimal in

der Nauroder Straße zu. Hier hatten sie es in zwei Fällen auf geparkte Autos

abgesehen. Während die Täter aus einem der betroffenen Fahrzeuge die im

Innenraum zurückgelassenen Wertgegenstände entwendeten, wollten sie im zweiten

Fall sogleich mit dem ins Visier genommenen Pkw davonfahren. Beim Versuch, mit

dem Auto die Örtlichkeit zu verlassen, krachten sie jedoch gegen einen Zaun und

einen Findling, woraufhin sie ohne das verunfallte Fahrzeug unerkannt die Flucht

ergriffen. In der Kirchbachstraße gelang es den Tätern, einen blauen Audi Q5 zu

stehlen und hiermit davonzufahren. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die

amtlichen Kennzeichen WI-BU 2 angebracht. Gegen 04.45 Uhr wurde die Terrasse

eines Wohnhauses in der Nauroder Straße von einem Dieb heimgesucht. Der Täter

schnappte sich ein auf der Terrasse befindliches Radio und ließ darüber hinaus

noch aus dem dortigen Kühlschrank diverse alkoholische Getränke mitgehen. In

diesem Fall soll es sich bei dem Dieb um einen etwa 20 Jahre alten, ca.

1,70-1,80 Meter großen, schlanken, jungen Mann gehandelt haben. Er sei dunkel

gekleidet gewesen und habe eine Art Regenjacke getragen sowie einen Rucksack mit

sich geführt. Hinweise zu den vier Fällen nimmt die Wiesbadener Polizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Sechs Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Westerwaldstraße, 24.09.2022, 15.00 Uhr bis 25.09.2022, 09.15 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurden in der Westerwaldstraße

mindestens sechs geparkte Autos zerkratzt. Der durch die unbekannten Täter

verursachte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt

das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Seniorin von Trickdiebin bestohlen,

Bad Schwalbach, Am Parkblick, 23.09.2022, 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr,

(pl)Eine Trickdiebin hat am Freitagnachmittag in der Straße „Am Parkblick“ in Bad Schwalbach eine Seniorin in deren Wohnung bestohlen. Die mit einem weißen Kittel bekleidete Frau erschien gegen 15.45 Uhr bei der Geschädigten zu Hause. Unter dem Vorwand vom Pflegedienst zu sein, erschlich sie sich dann Zutritt zu deren Wohnung und lenkte ihr Opfer dort geschickt ab, so dass sie oder aber ein Komplize unbemerkt Wertgegenstände entwenden konnte. Als die Seniorin kurz darauf auf den Diebstahl aufmerksam wurde und ihre Nachbarin vor der Masche warnen wollte, hielt sich die Trickdiebin bereits in der Wohnung der benachbarten Seniorin auf, ergriff dann aber nach der Enttarnung mit einem vor der Wohnungstür wartenden Mann unverrichteter Dinge die Flucht. Die Trickdiebin soll ca. 1,55 Meter groß gewesen sein und dunkle Haut sowie dunkle Haare gehabt haben. Getragen habe sie einen Mantel, ähnlich einem Arztkittel. Der vor der angelehnten Wohnungstür wartende Mann soll stämmig und groß gewesen sein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Niedernhausen, Niederseelbach, Friedensstraße, 23.09.2022, 05.40 Uhr bis 13.30 Uhr,

(pl)Am Freitag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße in Niederseelbach eine Erdgeschosswohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen in die Wohnung ein, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und ergriffen anschließend mit aufgefundenem Bargeld die Flucht. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Herumliegender Reifen auf der Fahrbahn – Unfall, Taunusstein, Bundesstraße 417, 22.09.2022, 06.00 Uhr,

(pl)Aufgrund eines auf der Fahrbahn herumliegenden Reifens kam es am vergangenen Donnerstag auf der B 417 zwischen Taunusstein und Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Autofahrerin war gegen 06.00 Uhr mit ihrem Suzuki von Taunusstein kommend auf der Bundesstraße in Richtung Wiesbaden unterwegs, als im Bereich der Steigung zur Platte ein kompletter Reifen auf der Fahrbahn lag. Die 30-Jährige konnte dem herumliegenden Gegenstand nicht mehr ausweichen und fuhr mit ihrem Wagen über den Reifen. Dies hatte zur Folge, dass der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Bad Schwalbacher Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zur Herkunft des herumliegenden Reifens machen können, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

