Exhibitionist festgenommen – Weitere Zeugen gesucht

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Sonntag 25.09.2022 gegen 11 Uhr befand sich eine Zeugin auf ihrem Balkon und stellte in einer Tiefgarageneinfahrt im Quadrat R 6 einen Mann fest, der sich mit heruntergelassener Hose offensichtlich selbst befriedigte. Dabei kam es zum Blickkontakt zwischen dem Tatverdächtigen und der 52-Jährigen, während der Mann sein Handeln weiter fortführte.

Die Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt kurze Zeit später an der Tiefgarageneinfahrt eintrafen, konnten sie den 26-jährigen Mann festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, das Geschehen jedoch beobachteten. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 zu melden.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen exhibitionistischen Handlungen verantworten. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Täterfestnahme nach Pkw-Aufbruch

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Sonntag 25.09.2022 wurden in den Quadraten 3 geparkte Fahrzeuge aufgebrochen und daraus Wertgegenstände entwendet. Bei den Fahrzeugen wurden jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen. Eine Zeugin beobachtete gegen 07:30 Uhr im Quadrat N 4 zwei Männer, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten und alarmierte die Polizei.

Dank der guten Personenbeschreibung konnten die Polizisten einen 17-Jährigen und 18-Jährigen in Tatortnähe festnehmen. Auf ihrer Flucht warfen die Tatverdächtigen 2 zuvor aus einem Fahrzeug entwendete Jacken weg, die jedoch von den Einsatzkräften sichergestellt werden konnten.

Der genaue Sachschaden und der Schaden durch die entwendeten Wertgegenstände kann bislang nicht beziffert werden. Auf die beiden Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls zu.

Unfall mit Streifenwagen verursacht hohen Sachschaden

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagnachmittag 25.09.2022kam es in der Sudetenstraße zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Kurz nach 14:45 Uhr fuhr ein Polizeiwagen Stadt auswärts, als das Einsatzfahrzeug aufgrund eines Einsatzes mit eingeschaltetem Blaulicht wenden musste.

Der hierbei abbremsende Streifenwagen wurde von einem nachfolgenden 78-jährigen Opel-Fahrer rechtzeitig wahrgenommen. Eine in gleicher Richtung fahrende 23-jährige BMW-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem vor ihr fahrenden Pkw des 78-jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Opel wiederrum auf das Polizeifahrzeug aufgeschoben, wodurch an allen 3 Autos Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro entstand.

Die 23-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst der Polizei Mannheim kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Fußgänger nach Zusammenstoß mit Straßenbahn gesucht

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Samstagabend kam es zwischen U 1 und K 1 zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Dieser flüchtete anschließend.

Erste Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt sowie Zeugenaussagen ergaben, dass ein unbekannter Mann ohne Vorsicht auf die Gleise trat und dabei von der glücklicherweise langsam fahrenden Straßenbahn der Linie 5 erfasst wurde. Trotz Notbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Der erfasste Fußgänger wurde zu Boden geschleudert und wurde dabei offenbar nicht unerheblich verletzt. Trotzdem stand er auf und flüchtete vom Unfallort. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.

Ein Sachschaden entstand nicht. Die Unfallermittler suchen nun nach dem Unfallbeteiligten. Dieser oder weitere Hinweisgeber werden gebeten sich unter Tel.: 0621/12580 an die Polizei zu wenden.

Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt – Polizeifahrzeug beteiligt

Mannheim (ots) – Gegen 13.30 Uhr kam es in der Waldhofstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Polizeifahrzeug des Polizeipräsidiums Mannheim beteiligt war. Die Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt fuhr während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Sondersignal auf der Gleisanlage in der Waldhofstraße in Richtung Luzenberg.

Als eine Toyota-Fahrerin nach links in die Humboldtstraße abbiegen wollte, kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem überholenden Dienstfahrzeug. Die Fahrerin des Toyota wurde dabei leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in Krankenhaus. Die beiden Polizisten blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Mannheim und der anschließenden Bergungsarbeiten war der Streckenabschnitt kurzfristig gesperrt.

Zu Einschränkungen im Bahnverkehr in der Waldhofstraße kam es nicht. Die Klärung der Unfallursache ist Ermittlungssache der Verkehrsexperten.