VW kollidiert mit Notarztfahrzeug im Einsatz

Wilhelmsfeld/L 596 (ots) – Am Donnerstag 22.09.2022 gegen 18 Uhr kam es auf der L 596 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Notarztfahrzeug im Einsatz des Rettungsdienstes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Notarztwagen im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Wilhelmsfeld unterwegs. Ein in entgegen gesetzter Richtung fahrender 42-Jähriger BMW-Fahrer überholte zum gleichen Zeitpunkt, in einer Kurve kurz nach dem Ortsausgang Wilhelmsfeld, einen Radfahrer. Dabei kam er zwischenzeitlich auf die Gegenfahrbahn.

Der Fahrer des entgegenkommenden Notarztwagen musste aufgrund der Gefahrensituation eine Vollbremsung einleiten, wobei ein nachfolgender 25-jähriger VW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und mit dem Fahrzeug des Notarztes kollidiert.

An den Fahrzeugen entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. Glücklicherweise waren bei dem Unfall keine Verletzten zu verzeichnen.

Schwerer Unfall mit allein beteiligtem Motorradfahrer – Zeugen gesucht

Eppelheim (ots) – Folgemeldung – Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer von Schwetzingen kommend auf einem Feldweg und kam, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, vom Asphalt ab. In der Folge kollidierte der Mann mit einem Baum und wurde vom Motorrad geschleudert. Das Kraftrad stieß im Anschluss gegen einen Metallpoller.

Der 17-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Ersten Hinweisen zu Folge könnte ein weiteres Kraftrad zur gleichen Zeit auf dem Feldweg, möglicherweise gemeinsam mit dem Unfallfahrer, unterwegs gewesen sein. Der Fahrer des zweiten Motorrads fuhr im Anschluss an den Unfall in Richtung Schwetzingen davon.

Das stark beschädigte Motorrad des 17-Jährigen wurde sichergestellt.

Der Schachschaden liegt bei 5.000 Euro.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die freiwillige Feuerwehr Eppelheim zur Unterstützung der Unfallaufnahme mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat zur Unfallrekonstruktion außerdem einen Sachverständigen beauftragt.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben zum Hergang oder dem anderen Motorrad machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Mit rund 1,8 Promille Auto beschädigt

Weinheim (ots) – Der Verantwortung entziehen wollte sich am frühen Samstag 24.09.2022 ein 38-jähriger Hyundai-Fahrer in der Gewerbestraße. Gegen 04:30 Uhr meldete ein Taxifahrer der Polizei den Hyundai, welcher im Bereich einer nahe gelegenen Diskothek beim rückwärts Ausparken in das Taxi des Anrufers fuhr und sich anschließend unerlaubterweise von der Unfallstelle entfernte.

Durch die verständigten Polizei konnte der Hyundai des 38-Jährigen erkannt werden. Beim Erblicken des Streifenwagens versuchte der Unfallflüchtige noch, zu Fuß das Weite zu suchen. Den Grund hierfür konnten die Polizeibeamten schnell erkennen: Fast 1,8 Promille ergab die anschließende Überprüfung des Atemalkoholgehalts des zunächst unkooperativen Mannes.

Der 38-jährige Hyundai-Fahrer musste den Polizisten zur erforderlichen Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle folgen. Der Führerschein des Mannes wurde im Zuge dessen gleich einbehalten.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Das Führen fahr erlaubnispflichtiger Fahrzeuge bleibt dem Mann bis auf Weiteres untersagt.

Landwirtschaftliches Fahrzeug entwendet – Zeugen gesucht

Helmstadt-Bargen (ots) – Am Sonntag 25.09.2022 kurz vor 20 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft einen Polaris Ranger aus einer Containergarage in der Staxstraße. Der Eigentümer konnte im letzten Moment noch zwei Personen erkennen, welche mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug über Feldwege in Richtung Flinsbach flüchteten. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang den Tätern die Flucht.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Fuhr das gestohlene Fahrzeug, schmächtige Statur, trug eine Brille, Geschlecht nicht bekannt, kleiner als sein Komplize.

Täter 2: kräftigere Statur, Geschlecht ebenfalls nicht bekannt.

Aufgrund der bereits eingetretenen Dunkelheit war eine weitere Beschreibung der Verdächtigen nicht möglich. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen Diebstahls übernommen. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können oder das auffällige Fahrzeug zum Tatzeitraum mit den vorgenannten Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Hochwertiger Schmuck bei Wohnungseinbruch entwendet

Leutershausen (ots) – Zwischen 17:45-21 Uhr sind am Freitag 23.09.2022 bislang unbekannte Täter in ein Anwesen im Beinweg eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über einen Garten in den Bereich der Terrasse und schoben zuerst die elektrischen Rollläden der Terrassentür hoch.

Danach hebelten die Unbekannten diese anschließend auf, um in den Wohnbereich zu gelangen. Hier suchten sie in verschiedenen Räumen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck, Uhren sowie diverse Münzen. Es entstand ein Sachschaden im 5-stelligen Bereich.

Die Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bitte an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/174-444 zu wenden.

Tankstelle überfallen – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mauer (ots) – Am Freitag 23.09.2022 wurde eine Tankstelle in der Heidelberger Straße überfallen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der bislang unbekannte Räuber betrat gegen 20:55 Uhr mit einem Messer in der Hand den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte Bargeld. Die bedrohte Angestellte übergab darauf den Inhalt der Kasse, mehrere hundert Euro, worauf der Täter samt Beute flüchtete.

Trotz einer sofortigen Alarmierung der Polizei und einer eingeleiteten Fahndung gelang dem Mann die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können oder möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 1,90 m groß, schlank, heller bis leicht gebräunter Teint, trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske, weiße Turnschuhe, graue Jogginghose, Kapuzenpulli und eine schwarze Steppjacke. Der Mann soll akzent- und dialektfreies Deutsch gesprochen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

Unfallflüchtiger beschädigt zwei geparkte PKW

Sinsheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Zeuge gegen 23.45 Uhr auf einen lauten Knall in der Wilhelmstraße aufmerksam gleich darauf flüchtete ein bislang unbekannter Autofahrer.

Den ersten Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim nach, geriet demnach ein unbekannter Unfallverursacher im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und stieß mit zwei geparkten Pkw lautstark zusammen.

Trotz eines entstandenen Schadens von mehr als 5.000 Euro an dem geparkten Hyundai und Mercedes, flüchtete der Verursacher. Aufgrund zurückgelassener Trümmerteile ist auch von erheblichen Beschädigung am Fahrzeug des Flüchtigen auszugehen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallflüchtigen oder dem Hergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 07261 6900 zu melden.

E-Bike-Fahrer kollidiert mit geparktem Pkw

Zuzenhausen (ots) – Am Freitagabend kam es zu einem Unfall mit einem beteiligten E-Bike-Fahrer, welcher sich bei der Kollision mit einem geparkten Pkw leichte Verletzungen zuzog. Gegen 17:15 Uhr fuhr der 21-jährige E-Bike-Fahrer den Hubweg in Richtung Sudetenstraße entlang, wobei dem Radfahrer ein bislang noch unbekanntes Auto entgegenkam.

Auf der Fahrbahnseite des 21-Jährigen befand sich ein ordnungsgemäß geparkter Pkw. Trotz dieser Engstelle verlangsamt der Radfahrer seine Fahrt nicht und blieb bei der Vorbeifahrt an dem parkenden Audi einer 29-Jährigen hängen. Hierbei beschädigte der E-Bike-Fahrer den linken Seitenspiegel des Audi, ehe er sich beim anschließenden Sturz mehrere Schürfwunden zuzog.

Am Fahrzeug der 29-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro, insgesamt wird der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden auf ca.300 Euro geschätzt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es während der Unfallaufnahme nicht.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, insbesondere der noch unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Pkw als wichtiger Unfallzeuge werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, zu melden.