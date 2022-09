Neustadt: Lesesommer-Abschlussfest im Roxy-Kino

Neustadt an der Weinstraße – Mit dem Disney-Film „Raya und der letzte Drache“ endete der Lesesommer Rheinland-Pfalz am vergangenen Samstag, 24. September 2022, nach neunzig spannenden Minuten und jeder Menge Popcorn im Roxy Kino Neustadt an der Weinstraße.

Ein Großteil der knapp vierhundert eingeladenen Mädchen und Jungen, die in neun Lesesommer-Wochen annähernd 1.900 Bücher gelesen und Buchchecks ausgefüllt haben, ließen sich den Überraschungsfilm – der Filmtitel war vorher nicht bekannt – nicht entgehen. Sie wurden von beeindruckenden Bildern sowie spannenden, lustigen und berührenden Szenen gefesselt und verließen das Kino mit der optimistischen Botschaft des Films „durch Vertrauen und Zusammenhalt lassen sich viele Probleme überwinden“.

Gesponsert wurde das Event von der Bürgerstiftung Neustadt und dem Förderverein „Freunde der Stadtbücherei“.

Alle Lesesommer-Teilnehmenden, die mindestens drei Bücher gelesen haben, dürfen sich jetzt noch eine Urkunde in der Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße abholen. Die meisten Schulen honorieren die Teilnahme am Lesesommer durch einen positiven Vermerk im nächsten Zeugnis.

Außerdem wartet auf den ein oder anderen auch noch ein Preis bei der landesweiten Verlosung am 13. Oktober 2022. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt mit vier Personen im Europapark Rust und der Rulantica Wasserwelt. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden benachrichtigt.

Das Team der Stadtbücherei bedankt sich bei allen, die bei dieser Leseförderaktion mitgemacht oder sie praktisch, finanziell oder durch Motivationsarbeit unterstützt haben.