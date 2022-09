Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Auto aufgebrochen

Grünstadt (ots) – Am 25.09.2022 wurde in der Zeit von 00:30 Uhr bis 09:15 Uhr ein Pkw in der Weinstraße (Asselheim) aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der/die unbekannte/n Täter einen Geldbeutel. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 350 Euro. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

Hettenleidelheim: Einbruch in Postverteilzentrum

Hettenleidelheim (ots) – In dem Zeitraum 24.09.22, 17:00 Uhr bis 25.09.22, 10:00 Uhr, wurde in das Postverteilzentrum in der Gaswerkstraße eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, steht zum Berichtszeitpunkt nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

Gerolsheim: Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung auf der Kerwe

Gerolsheim (ots) – Weil ein 22 Jahre alter Besucher der Gerolsheimer Kerwe Personen angegriffen und randaliert haben soll, wurde am 23.09.22 gegen 23:10 Uhr die Polizei gerufen. Vor Ort wurde den Beamten mitgeteilt, dass der junge Mann mit zwei weiteren Kerwebesuchern aneinander geraten war. Beide habe er beleidigt und leicht verletzt. Außerdem sei von einem der Geschädigten Kleidung zerrissen worden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der 22-jährige auch gegen die eingesetzten Beamten verbal aggressiv und beleidigte diese. Einem Platzverweis leistete er keine Folge. Schließlich wurde er in die Obhut seines Vaters übergeben. Ermittelt wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Großkarlbach, Hettenleidelheim: Trunkenheit im Verkehr

Großkarlbach / Hettenleidelheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25.09.22) wurde um Mitternacht eine 26 Jahre alte Autofahrerin in Großkarlbach in der Gerolsheimer Hauptstraße kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch bei der jungen Frau festgestellt werden. Das Ergebnis des Atemalkoholtests ergab einen Wert, der die Entnahme einer Blutprobe erforderlich machte. Außerdem folgte die Sicherstellung des Führerscheines.

Gegen 12:20 Uhr am gestrigen Sonntag (25.09.22) kam es zu einer Verkehrskontrolle in der Wattenheimer Straße in Hettenleidelheim. Bei dem 57 Jahre alten Autofahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Auch hier zeigte der Alkoholtest einen Wert, aufgrund dessen die Blutprobenentnahme und Führerscheinsicherstellung folgten.

In beiden Fällen wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Ebertsheim: Vorfahrt missachtet

Ebertsheim (ots) – Am Freitag, 23.09.22, gegen 17:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich Mertesheimer Straße / Ostring zu einem Verkehrsunfall. Eine 80 Jahre alte Pkw-Fahrerin wollte aus dem Ostring kommend nach rechts in die Mertesheimer Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links herannahenden 67 Jahre alten Autofahrers. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):