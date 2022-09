Werbeanzeige – Ein Armband ist ein Schmuckstück, das nicht nur ein modisches Accessoire, sondern auch Ausdruck unserer Persönlichkeit ist. Armbänder begleiten uns durch den Alltag ebenso wie zu besonderen Anlässen. Lassen Sie sich von klassischen Arten von Armbändern inspirieren und wählen Sie eines, das ein Teil von Ihnen und Ihr Markenzeichen wird.

Feine Kettenarmbänder mit AnhängernKettenarmbänder, besonders die zarten, gehören zu den klassischen Stücken in der Schmuckschatulle einer Frau. Das ideale Metall für diese Art von Armband ist 14-karätiges Gold, das viel stärker als Silber oder Modeschmuckmetall ist, wodurch das Armband viel bruchfester wird. Edle Armbänder sind oft mit Kreuz-, Herz- oder Edelsteinanhängern verziert. Und auch ein zeitloses Schmuckstück wie dieses passt sich wechselnden Moden an. Heutzutage dreht sich alles um das Schichten und Kombinieren von Armbändern nach persönlichem Geschmack. Auch filigrane Roségold-Armbänder haben sich bewährt.

Dünne feste Armbänder

Sogar solide Armbänder gibt es in vielen Formen. Obwohl sie aus weniger edlen Materialien wie Kunststoff oder schlichtem Holz hergestellt werden können, sind dünne Armreifen aus Gold eine elegante Wahl und in letzter Zeit sehr in Mode gekommen. Im Gegensatz zu Kettenarmbändern müssen sie etwas breiter sein, damit sie über der Hand getragen werden können. Im Schmuckatelier Klenota in Prag finden Sie eine originelle Alternative in Form von offenen Armreifen, die sich perfekt an das Handgelenk anpassen und durch ihre Öffnung leicht anzulegen sind.

Perlenarmbänder

Ein Armband aus Naturperlen ist ein universelles Accessoire, das jederzeit unglaublich feminin wirkt. Wenn Sie sich für weiße Perlen entscheiden, erhalten Sie ein sehr markantes und dennoch klassisches Schmuckstück, das am besten zum kleinen Schwarzen oder zu Jeans und T-Shirt passt. Perlen in zarten Pastellfarben passen zu neutralen, hellen Beige-, Wollweiß- und Puderrosatönen. Perlen in dunkleren Farben mit grünen oder violetten Untertönen wirken luxuriös und ergänzen jedes Outfit perfekt.

Minimalistische Diamantarmbänder

Wenn Sie generell Diamantschmuck bevorzugen, dann müssen Sie ein Diamantarmband in Ihrer Schmuckkollektion haben. Schon ein winziger Diamant kann Wunder bewirken. Er wird Ihren Arm zum Leuchten bringen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gleichzeitig ist er die Art von Accessoire, die Sie nie aus der Hand nehmen müssen, er eignet sich sowohl für den Alltag als auch für besondere Anlässe. Und er bietet unzählige Möglichkeiten zum Kombinieren und Schichten.

Armbänder aus Edelsteinperlen

Wenn Sie ein einfaches Outfit aufpeppen möchten, ist Perlenschmuck aus natürlichen Edelsteinen die ideale Lösung. Sie werden besonders im Sommer Freude daran haben, wenn Sie die farbenfrohen Schmucksteine mit fließenden Kleidern kombinieren können. Darüber hinaus verstärken die Sonnenstrahlen den natürlichen Glanz und das Funkeln der Edelsteine. Armbänder aus unregelmäßig geschliffenen Edelsteinen liegen voll im Trend und wirken in Kombination mit Gold