Kaiserslautern – Am Freitag, den 7. Oktober 2022 von 10-17 Uhr, gastiert der Deutsch-Holländische Stoffmarkt wieder auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern. Dieses Mal kommen die Händler, in Vorbereitung auf den Herbst, mit den neuen Kollektionen bestehend aus etwas schwereren und wärmeren Materialien angereist.

Neben einem kaum überschaubaren Angebot an Stoffen und Mustern, ist der Deutsch-Holländische Stoffmarkt auch ein beliebter Treffpunkt für Nähbegeisterte aus der gesamten Region um sich auszutauschen und inspirieren zu lassen. Wo sonst findet man so viele Hobbyschneiderinnen untereinander?

Am Freitag finden Sie in Kaiserslautern alles, was das Schneiderherz höherschlagen lässt. Garne, Knöpfe und Reisverschlüsse genauso wie Mode- oder Dekostoffe. Zahlreiche Spezialitäten aus dem Bereich Patchwork sowie Schnittmuster und Applikationen vervollständigen die riesige Auswahl und eröffnen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Selbst wenn man sich noch nicht zu den Stoffenthusiasten zählt, wird man schnell vom besonderen Charme dieses Marktes in den Bann gezogen. Das Gesamtpaket macht den Besuch dieses Spezialmarktes, rund um das Thema „Nähen“, zu einem wahren Erlebnis.

Nähmaschine zu gewinnen

In Kaiserslautern hat auch dieses Mal jeder Besucher die Chance vor Ort eine wertvolle Nähmaschine, im Wert von ca. 239.- €, der Schweizer Traditionsmarke Elna zu gewinnen. Die Verlosung findet um 17 Uhr öffentlich am Stand von Elna statt.

Der Stoffmarkt in Kaiserslautern ist am Freitag, den 7. Oktober 2022 von 10 bis 17 Uhr geöffnet.