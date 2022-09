“Bekifft” und ohne Führerschein in Wörth unterwegs

Wörth (ots) – Am 22.09.22 führte um 00:43 Uhr die Streife in Wörth auf der Goldgrundstraße eine Verkehrskontrolle durch. Der 26-jährige Autofahrer gab auf Nachfrage der Polizisten bezüglich der Fahrerlaubnis an, keinen Führerschien zu besitzen. Auf weitere Nachfrage aufgrund drogentypischen Auffälligkeiten gab der Autofahrer an auch Cannabis konsumiert zu haben.

Ein freiwilliger Urintest vor Ort bestätigte die Verdachtsmomente der Streife. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe von einem verständigten Arzt entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, welches der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.

Schulweg überwacht

Weingarten (ots) – Die Polizei überwachte am Freitagmorgen erneut in Weingarten zu Schulbeginn den Schulweg. Hierbei konnte ein grundsätzlich regelkonformes Verhalten festgestellt werden. Ein Autofahrer muss sich dennoch wegen mangelnder Kindersicherung verantwortet. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Meinungsverschiedenheiten nach Verkehrsunfall

Wörth (ots) – Am 23.09.22 ereignete sich gegen 18 Uhr ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem E-Scooter in Wörth in der Karlstraße. Zunächst versuchten sich die 59-jährige Autofahrerin und dem 14-jährigen E-Scooter Fahrer zu einigen. Die durch den Sturz beim E-Scooter Fahrer entstanden Verletzungen wurden im Nachgang im Krankenhaus versorgt.

Der 14-Jährige meldete den Verkehrsunfall am Folgetag mit seinen Eltern nach, da es dann doch grundlegende Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Unfallverursachung gab. Eine Unfallprotokollaufnahme erfolgte auf der Dienststelle, entsprechende Ermittlungen vor Ort, sowie Anhörungen der Unfallbeteiligten erfolgen.

Der Vorgang wird nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Fehlender Auspuffendschalldämpfer am PKW führt zur Kontrolle

Wörth (ots) – Am 21.09.2022 fiel um 08:00 Uhr in Wörth der Streife ein PKW Opel auf, der während der Fahrt übermäßig laute Motorengeräusche machte. Bei der Kontrolle des PKW konnte festgestellt werden, dass kein Auspuffendtopf am PKW mehr vorhanden war. Dies war die Ursache der nicht normgerechten Lautstärke des Autos.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 27-jährigen Autofahrers konnten Feststellungen getroffen werden, die zudem auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und COC, was die Verdachtsmomente der Streife bestätigte.

Das Auto wurde vor Ort belassen, es darf ohne Endschalldämpfer nicht mehr im öffentlichen Verkehr bewegt werden, eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet, welches der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.

Einbruch in Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus

Wörth (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 21.09.22 und dem 24.09.2022 wurde in Wörth, in einem Mehrfamiliehaus in der Mozartstraße durch noch unbekannte Täter ein verschlossener Kellerverschlag im Haus aufgebrochen. Das Schloss wurde mittels Gewalteinwirkung aufgehebelt. Der Raum wurde durchwühlt, jedoch keine Wertgegenstände entwendet.

Vermutlich wurde der/die Täter bei der Tatausführung gestört. Eine Spurensicherung wurde vor Ort durchgeführt, eine Strafanzeige aufgenommen. Entsprechende Ermittlungen werden geführt.

Ladendiebstahl

Friedrich Ebert Straße Samstag, 24.09.2022, um 12.15 Uhr (ots) – Germersheim – Elektronisch gesicherte Lebensmittelverpackungen werden einer Ladendiebin zum Verhängnis! Eine 55-jährige Germersheimerin entwendete mehrere Packungen Räucherlachs in ihrer mitgebrachten Einkaufstasche. Beim Verlassen des Einkaufsmarktes ertönte ein akustischer Alarm.

Davon aufgeschreckt flüchtete die Diebin gefolgt von einem Mitarbeiter. Nach einigen Metern konnte sie gestellt werden. Bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme nannte die Ladendiebin die aktuellen Preissteigerungen als Grund für ihr Handeln.

Verkehrsunfall – Gestürzter Rollerfahrer

Schwegenheim, Schulstraße Samstag, 24.09.2022, um 18.15 Uhr – Germersheim (ots) – Ein 30-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem E-Scooter die Schulstraße in Schwegenheim. Hierbei übersah er die auf der Fahrbahn befindlichen Tempo-Schwellen und kam beim Überfahren zu Sturz. Der Rollerfahrer zog sich eine Platzwunde am Kopf und Abschürfungen an der Hand zu.

Bei der Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Polizeistreife fest, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.