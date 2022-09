Diebstahl einer Ape (siehe Foto)

Schweigen-Rechtenbach (ots) – In der Nacht vom 23.9. auf 24.9.22, zwischen 20-11 Uhr, kam es in Schweigen zum Diebstahl einer gelben Ape (dreirädriger Kleintransporter), die auf einer Grünfläche, in der Nähe des Deutschen Weintors, abgestellt war. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizei Bad Bergzabern.

Cabrioschlitzer unterwegs

Burrweiler (ots) – In der vergangenen Nacht wurde ein auf dem Parkplatz an der Burrweiler Kirche in der Weinstraße abgestelltes Cabrio der Marke Mini durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Täter schlitzte das Dach des Cabrios auf und begab sich hiernach in den Innenraum des PKW.

Ohne Diebesgut verließ er hiernach die Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei (06323-9550) zu melden.

Einbruchdiebstähle

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Am 24.9.22, zwischen 18.45-22.10 Uhr, kam es in Schweigen zu Einbruchdiebstählen in Wohnhäusern. Wer in dieser Zeit, in der Nähe der Guttenbergstraße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, bitte bei der Polizei Bad Bergzabern melden.

Wer vermisst seine Handtasche?

Edenkoben (ots) – Ein ehrlicher Finder übergab der Edenkobener Polizei soeben eine schwarze Damenhandtasche, die er zuvor an der Paul-Gillet-Realschule aufgefunden hatte. Die Verliererin wird gebeten, sich in Edenkoben bei der Polizei zu melden (06323-9550).

Diebstahl eines Anhängebaggers

Kapellen-Drusweiler (ots) – Am 12.09.22, zwischen 12-13 Uhr, kam es in Kapellen-Drusweiler, in der Raiffeisenstraße, zum Diebstahl eines blauen Anhängebaggers mit gelber Baggerschaufel, der auf einem Gartengrundstück abgestellt war. Es handelt sich um einen Schmalspurschlepper mit Baggerschaufel, der an ein Fahrzeug angehängt werden kann. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern.

Versuchter Einbruchdiebstahl

Bad Bergzabern (ots) – Am 23.09.22, zwischen 17-23.30 Uhr, wurde in Bad Bergzabern, in der Kurtalstraße, versucht, in eine Kanzlei einzubrechen. Verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich, bitte an die Polizei Bad Bergzabern melden.

Sachbeschädigung

Bad Bergzabern (ots) – Zwischen 23.9.22, 7 Uhr und 24.9.22, 10.30 Uhr, kam es in Bad Bergzabern, in der Königstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem Spielwarengeschäft. Die Hauswand wurde mit verschiedenen Farben verschmiert. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern

Verkehrsunfallflucht

Edenkoben (ots) – Während der Vorbeifahrt beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel eines in der Rathenaustraße in Edenkoben am Straßenrand abgestellten PKW Toyota und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Unfallzeitraum müsste sich über die vergangene Nacht vom 23. auf den 24. September erstrecken. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Edenkobener Polizei (06323-9550) zu melden.