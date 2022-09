Landau: Die Polizei-News

Schlägerei vor Nachtclub

Landau (ots) – Am Sonntag 25.09.2022 gegen 03:30 Uhr wurde eine körperliche Auseinandersetzung in der Xylanderstraße in Landau vor einem Nachtclub gemeldet. Mehrere Personen seien an einer Schlägerei beteiligt, wobei auch Eisenstangen und ein Messer im Spiel sein sollen. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen hatten sich die Beteiligten der Auseinandersetzung bereits entfernt.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass eine Person durch eine Eisenstange leicht verletzt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.

Betrunken Unfall verursacht, eingeschlafen und Widerstand geleistet

Landau (ots) – Viel Glück ist es zu verdanken, dass es am Samstagnachmittag gegen 16.00h bei einem Verkehrsunfall zu nur insgesamt 350 Euro Sachschaden kam. Ein 61-jähriger PKW Fahrer beschädigte beim Einparkversuch im Horstring, Ecke Hamburger Straße eine Straßenlaterne und eine Mülltonne.

Eine aufmerksame Zeugin, welche den PKW wegen seiner auffälligen Fahrweise schon zuvor beobachtete, verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Unfallverursacher schlafend auf dem Fahrersitz feststellen.

Weil der Atemalkoholtest 1,87 Promille anzeigte, wurde dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Wieder sichtlich fitter, griff der 61-Jährige danach die Beamten an, ohne dabei jemanden zu verletzen. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Mehrere Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Verfolgungsfahrt

Landau (ots) – Am 24.09.22 gegen 13:35 Uhr, sollte im Bereich der Ostbahnstraße ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer des Kleinkraftrades vom Streifenfahrzeug aus angesprochen und aufgefordert wurde zu stoppen, beschleunigte dieser das Fahrzeug und fuhr über die Schlachthofstraße in Richtung Nordring davon. Der Sozius versuchte hierbei das Kennzeichen zu verdecken. Zwischen der Industriestraße und dem Nordring benutzte das Kleinkraftrad den Gehweg für seine Flucht.

Eine dort befindliche Fußgängerin musste deswegen zur Seite gehen. Als das Kleinkraftrad im Bereich Nordring eingeholt werden konnte, wendet der Fahrer abrupt. Hierbei musste ein abbiegender Pkw stark bremsen. Die Fahrt ging nun wieder zurück in Richtung der Industriestraße. Nachdem das Kennzeichen erkannt werden konnte, wurde die Verfolgung abgebrochen.

Die Fußgängerin und der Pkw-Fahrer, die gefährdet wurden, sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Radfahrerin erleidet Fraktur nach Verkehrsunfall

Landau (ots) – Gegen Mitternacht rückten Einsatzkräfte der Polizei und des DRK zu einem Verkehrsunfall in den Marienring bzw. die Friedrich-Ebert Straße aus. Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 17-jährige Radfahrerin eine rote Lichtzeichenanlage und stieß mit einem 20-jährigen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen.

Beide stürzten in Folge der Kollision auf die Fahrbahn. Die Radfahrerin zog sich eine Fraktur des Beins zu und kam in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer erlitt Schürfwunden und Prellungen, auch er wurde medizinisch versorgt.

Die Jugendliche hatte bei einem Atemalkoholtest ein Ergebnis von 1,02 Promille gepustet, daher folgte noch eine Blutentnahme durch den behandelnden Arzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt.

Raser in Landau

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde kurz nach 1 Uhr in der Innenstadt in Landau ein rasant fahrender, schwarzer Chrysler gesichtet. Personen, welche eventuell durch den Fahrer gefährdet wurden oder Gefährdungen anderer Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.