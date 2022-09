Drei Unfälle auf dem Weg nach Hause

Mutterstadt/Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 24.09.2022 gegen 18 Uhr befuhr ein 46-jähriger Ludwigshafener mit seinem Audi die Bundesautobahn 65 und touchierte an der Anschlussstelle Ruchheim/Mutterstadt zunächst die Leitplanke. Dies schien den Mann nur wenig zu beeindrucken, da er seine Fahrt in Richtung Mutterstadt fortsetzte. In Mutterstadt fuhr er dann in der Friedensstraße gegen einen Stromkasten und zerstörte diesen vollständig.

Auch danach setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Ludwigshafen weiter fort. In Ludwigshafen stieß er dann beim Einparken in der Alten Weinstraße gegen einen dort geparkten PKW und beschädigte diesen.

In seiner Wohnung konnte der Mann dann schlafend und stark alkoholisiert festgestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.

Gefälschter Führerschein

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte am 24.09.2022 gegen 19:00 Uhr in der Speyerer Straße in Schifferstadt ein Mercedes kontrolliert werden. Während der Kontrolle gab der 30-jährige Mann aus Moldau an, dass er seinen Führerschein vergessen habe und zeigte den Beamten lediglich ein Foto des Führerscheins vor.

Der Mann wurde daraufhin durchsucht. Hierbei konnte ein gefälschter moldauischer Führerschein aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt und Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Fahrzeug kollidiert mit einem Hoftor

Otterstadt (ots) – Am Freitag 23.09.2022 gegen 07:20 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinen beiden Beifahrern die K23 von der Kollerinsel aus kommend in Fahrtrichtung Otterstadt. Er bog, laut eigenen Angaben, an der falschen Stelle ab und wollte seinen Pkw ruckartig wenden, dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Hoftor in der Luitpoldstraße. Der Fahrer blieb unverletzt.

Seine 21- und 23-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Einer davon wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Hoftor beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Vor Ort waren mehrere Rettungsdienstfahrzeuge und die freiwillige Feuerwehr Otterstadt. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Damit erwartet den 25-Jährigen noch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Auto nach Unfall stehen gelassen

Schifferstadt (ots) – Am 24.09.2022 gegen 11:10 Uhr wurde mitgeteilt, dass in der Waldseer Straße in Höhe der Hausnummer 43 ein verwaister, blauer Fiat Punto verkehrsbehindernd parken würde. Vor Ort konnte durch die Beamten der PKW mit einem frischen Unfallschaden, welcher durch den Zusammenstoß mit einer Gebäudefassade herrührte, festgestellt werden.

Weiterhin konnte der Unfallzeitraum durch Zeugenangaben auf die Zeit von 00:30 Uhr bis 06:00 Uhr eingegrenzt werden. Der 19-jährige Fahrzeughalter konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da dieser immer noch alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugenhinweise hinsichtlich des Unfallhergangs nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 4950 oder per Mail an die pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in PKW

Dudenhofen (ots) – Am 24.09.2022 zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr kam es in Dudenhofen auf dem Parkplatz hinter der Ganerbhalle zu einem Einbruch in einen dort geparkten Pkw. Dabei schlugen unbekannte Täter an einen geparkten verschlossenen PKW die Beifahrerscheibe ein und entwendeten die auf dem Beifahrersitz liegenden Tasche der Geschädigten. Hierbei entstand ein Schaden in einem 3-stelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang ergeht nochmals der Hinweis keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen. Zeugen, die sich im Tatzeitraum in Nähe des Parkplatzes aufhielten und eventuell verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hanhofen (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr meldete ein Zeuge ein Fahrzeug, welches im Graben in Nähe des Kreisverkehrs Hanhofen-Nord steht. Die 25jährige Halterin aus Speyer war nicht mehr vor Ort, konnte jedoch an ihrer Wohnadresse angetroffen werden. Da bei ihr Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,34 Promille ergab.

Zu dem Grund warum ihr Fahrzeug dort abgestellt wurde, konnte sie keine Angaben machen. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde die Fahrerin nicht, es entstand lediglich ein kleinerer Sachschaden in unbekannter Höhe am Fahrzeug.