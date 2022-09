Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Samstag 24.09.2022 gegen 10:00 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person mitgeteilt, welche im Bereich des Rewe-Marktes in der Oppauer Straße Passanten belästige und sich äußerst aggressiv verhielt. Die Angaben deckten sich mit einer zuvor bereits gemeldeten männlichen Person, welche in der Kranichstraße randalieren würde.

Der 54-Jährige augenscheinlich stark alkoholisierte Mann konnte vor Ort angetroffen werden. Wie sich herausstellte hatte der Mann im Vorfeld einen 35-jährigen Mitarbeiter des Marktes geschlagen. Da er sich zudem nicht beruhigen ließ, wurde er letztlich in polizeilichen Gewahrsam genommen um dort seinen Rausch auszuschlafen.

Zudem wurde ein mitgeführtes Messer sicher gestellt. Im Rahmen der Verbringung zur Dienststelle beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Beamten mehrfach und spuckte in deren Richtung. Ihn erwarteten nun mehrere Strafanzeigen.