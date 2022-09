Dachstuhlbrand (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, den 25.09.2022, gegen 11:17 Uhr kam es in der Neuen Straße, Kaiserslautern OT Morlautern zu einem Dachstuhlbrand. Aus bisher ungeklärter Ursache brach auf dem Balkon einer Einliegerwohnung, welche sich über einer dortigen Werkstatthalle befindet, ein Brand aus. Dieser griff auf das Dach über, welches in Vollbrand geriet.

Die Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Neue Straße für die Dauer von ca. 2 Stunden teils voll gesperrt werden.

Die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern und die freiwilligen Feuerwehren Erlenbach und Morlautern waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Die Schadenshöhe beläuft sich im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. |PvD

Bei Durchstöbern eines fremden Autos erwischt

Kaiserslautern (ots) – Beim Durchstöbern eines fremden Autos sind am Samtagabend zwei junge Männer erwischt worden. Eine Zeugin beobachtete die Beiden, als sie einen unverschlossenen PKW öffneten, sich ins Fahrzeug setzten und nach Beute durchsuchten. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld, bevor sie ausstiegen und auch noch den Kofferraum durchwühlten. Von einer Streife konnte beide Tatverdächtige gestellt und überprüft werden. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in der Logenstraße in Verbindung zu setzen (Tel.: 0631/369-2250).

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal nachdrücklich darauf hin, Fahrzeuge immer abzuschließen und keine Wertsachen sichtbar im Inneren liegen zu lassen.

Einbruch in Grundschule

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter brechen in eine Grundschule ein und verursachen Sachschaden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Freitag über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Grundschule im Kaiserslauterer Stadtteil Erzhütten und verursachten Sachschaden.

Gleichermaßen wurde die Grundschule auf dem Betzenberg angegangen. Dort war es den Tätern, trotz des Einsatzes von Hebelwerkzeug, hingegen nicht gelungen in das Gebäude einzudringen.|PvD