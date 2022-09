Feuerwehreinsatz im Jungbusch

Mannheim (ots) – Am Samstag 24.09.2022 kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz bei einer Firma im Stadtteil Jungbusch. Ursächlich war ein Schwelbrand bzw. eine Rauchentwicklung in einem der dortigen Silolager. Es kam zu keinen Beeinträchtigungen für die Anwohner.

An dem gelagerten Gut und einer Maschine entstand Sachschaden, dessen Höhe noch geprüft werden muss. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes wird der Verkehr durch die Polizei umgeleitet. Es kam bislang zu keinen nennenswerten Verkehrs Beeinträchtigungen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Arbeiten der Feuerwehr dauern weiter an.

71-jähriger Radfahrer nach medizinischem Notfall verstorben

Mannheim (ots) – Am Samstag 24.09.2022 kurz nach 15.00 Uhr, stürzte ein 71-jähriger Radfahrer aufgrund eines medizinischen Notfalles im Bereich der Mannheimer Hochuferstraße alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad. Trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und Einlieferung in ein Krankenhaus verstarb der Radfahrer. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

Beim Ein-oder Ausparken Auto beschädigt

Mannheim-Neckarau (ots) – Nach einer Unfallflucht am Freiberger Ring neben dem Testzentrum im Stadtteil Neckarau sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Donnerstag ein ordnungsgemäß parkender weißer Mercedes Benz V-Klasse, beim Ein-oder Ausparken eines anderen unbekannten Fahrzeuges touchiert.

Der Unfallflüchtige verursachte vermutlich in der Zeit zwischen 08:35-18:00 Uhr an dem Mercedes-Benz einen erheblichen Schaden. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1.700 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher liegen nicht vor. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarau, Tel: 0621/833970, zu melden./EF

Kollision zweier Autofahrerinnen nach Rotlichtverstoß

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 22.09.2022 kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier PKW im Kreuzungsbereich der Schubertstraße und der Wilhelm-Varnholt-Allee. Die aus der Schuberstraße kommende BMW Fahrerin missachtete demnach eine rote Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem heranfahrenden Audi.

Beide Fahrerinnen kamen in umliegende Krankenhäuser und wurden medizinisch versorgt. Bei dem Unfall wurde die Audi Fahrerin schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Verkehrsunfall Pkw contra Fahrrad

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Im Stadtteil Gartenstadt kam es am Freitag 23.09.2022 gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 53-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Waldpforte aus Richtung Waldstraße kommend.

Am Kreuzungsbereich Waldpforte/Am Herrschaftswald übersah die Renault-Fahrerin, vermutlich in Folge Unachtsamkeit, eine Radfahrerin, welche zeitgleich aus der Straße Am Herrschaftswald in Richtung der Waldpforte fuhr.

Bei dem Verkehrsunfall kam die 56-jährige Radfahrerin zu Sturz und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde an der Unfallstelle jedoch nicht benötigt, da die leicht verletzte Radfahrerin eigenständig einen Arzt aufsuchen wollte.

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.