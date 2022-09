Blitzeinschlag löst Brand aus

Leimen (ots) – Am Samstag 24.09.2022 gegen 21.40 Uhr, wurde ein Brand in der Ochsenbacher Straße in Leimen gemeldet. Bei Eintreffen zweier Funkwagenbesatzungen, sowie zweier Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Leimen, wurde ein brennender Baum festgestellt.

Durch das Unwetter, welches sich in der Nacht vom 24.09.2022 auf den 25.09.2022 ereignete, geriet der Baum infolge eines Blitzeinschlages in Brand. Das Feuer konnte, ohne das ein größerer Schaden entstanden ist, gelöscht werden./CW

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B39

Hockenheim (ots) – Am Freitag 23.09.2022 gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der B39, aus Speyer kommend in Richtung Hockenheim, kurz nach der Einmündung zur Firma Hoba, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 50-jähriger Mann geriet hierbei, vermutlich in Folge Unachtsamkeit mit seinem Pkw Chrysler in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford, geriet ins Schleudern und prallte letztlich gegen eine Leitplanke und einen weiteren Pkw (VW).

Die 35-jährige Ford-Fahrerin konnte trotz sofortiger Gefahrenbremsung und einem Ausweichmanöver den Unfall nicht vermeiden. Aufgrund des Verkehrsunfallgeschehens musste die B39, zeitweise in beide Fahrtrichtungen, gesperrt werden.

In Folge des Unfalls kam es auch zu einem Betriebsmittelauslauf bei dem beteiligten Ford. In diesem Zusammenhang musste auch die Feuerwehr zur Beseitigung hinzugezogen werden. Der Unfallverursacher sowie die Ford-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Chrysler und der Ford waren beide unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten auch noch abgeschleppt werden. Der weitere in Mitleidenschaft gezogene VW blieb jedoch fahrbereit.

Unter Alkohol und Drogen sowie ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Schwetzingen (ots) – Am Freitag 23.09.2022 gegen 23:30 Uhr wollten Beamte des Polizeirevier Schwetzingen, im Bereich des Hebel-Gymnasiums Schwetzingen, ein Kleinkraftrad kontrollieren. Der 22-jährige Führer des Kleinkraftrades versuchte zunächst vor der Streife zu flüchten, konnte jedoch eingeholt, gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Im Rahmen der Kontrolle wurde dann durch die Beamten festgestellt, dass der 22-jährige Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, eine kleine Menge Betäubungsmittel mit sich führte und zudem noch ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, unterwegs war. Der 22-Jährige wird nun dementsprechend zur Anzeige gebracht.

Schwerer Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Motorradfahrer

Eppelheim (ots) – Am Sonntag 25.09.2022 gegen 19:30 Uhr gingen Meldungen über einen Verkehrsunfall eines Motoradfahrers im Bereich Eppelheim ein. Vor Ort stellte sich nach jetzigem Sachstand heraus, dass der Motorradfahrer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Baum kollidierte.

Ein genaues Verletzungsbild ist bislang nicht bekannt. Der Rettungsdienst transportierte den Fahrer zur weiteren äztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Unfallaufnahme durch die Polizei läuft.

Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Malsch (ots) – Beim Polizeinotruf gingen am Sonntag 25.09.2022 gegen kurz vor 11.00 Uhr mehrere Notrufe bezüglich eines Verkehrsunfalles mit Personenschaden im Bereich der Letzenbergstraße in Malsch ein. Der 86-Jahre alte Fahrzeugführer eines Daimler-Benz befuhr als Besucher einer Wallfahrtsveranstaltung die Letzenbergstraße in Richtung der dortigen Kapelle, als er vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers die Kontrolle über seinen Pkw verlor.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer Kollision mit einem 81-Jahre alten Fußgänger, welcher hierdurch schwer verletzt wurde. Nachdem sich das unfallverursachende Fahrzeug den Weg durch mehrere Sträucher und Bäume bahnte, kam es schließlich in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand.

Der 81-Jährige wurde nach erster medizinischen Versorgung vor Ort, schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 80-Jährige Beifahrerin wie auch der Unfallverursacher selbst blieben unverletzt.

An dem Daimler-Benz entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug war im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfall wurde durch Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim aufgenommen.

Verkehrsunfall mit Linienbus

Edingen-Neckarhausen (ots) – Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses ereignete sich am Freitagabend in Edingen-Neckarhausen. Ein Linienbus der RNV war gegen 20:10 Uhr auf der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Neckarhausen unterwegs. Ein Renault-Fahrer übersah an der Einmündung “Am Schloßpark” ein Stopp-Schild und kollidierte mit dem von links kommenden und Vorfahrt berechtigten Linienbus.

Nach dem Zusammenstoß klagte der Renault-Fahrer über leichte Schmerzen im Bereich des Nackens. Der verletzte Fahrer wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Busfahrer und die darin befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden./EF