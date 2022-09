Raubüberfall am Bahnhof

Bad Homburg (ots) – Am Samstag 24.09.2022 kam es um 01:23 Uhr im Bahnhof Bad Homburg zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 16 Jahre alten Jugendlichen aus Wehrheim. Der 16-jährige Geschädigte aus Wehrheim wurde von 2 Tätern angesprochen. Im Laufe des Gesprächs entrissen sie dem Geschädigten die Umhängetasche und flüchteten. Kurz darauf konnte der Geschädigte, der sich dann in Begleitung mehrerer Bekannter befand, einen Täter wieder antreffen.

Man sprach diesen auf die Umhängetasche an, woraufhin der Täter erneut flüchtete. Der Geschädigte und seine Bekannten versuchten den Täter zu verfolgen. Hierbei verloren diese sich aber aus den Augen, was dazu führte, dass der Geschädigte nun plötzlich wieder den beiden zuvor bekannten Tätern und einer weiteren Person alleine gegenüberstand.

Einer der Täter holte daraufhin einen länglichen Gegenstand hervor und schlug mit diesem einmal gegen die Brust und zweimal gegen das linke Bein des Geschädigten. Anschließend forderten die Täter die Herausgabe sämtlicher Wertgegenstände und durchsuchten den Geschädigten nach solchen. Hierbei wurden unter anderem Bluetoothkopfhörer geraubt. Danach flüchteten die Täter.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Bei diesen wurden auch die geraubten Gegenstände aufgefunden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 14 und einen 23 Jahre alten Bad Homburger. Diese mussten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen bzw. an die Erziehungsberechtigten überstellt werden. Der Geschädigte wurde im Rahmen der Tatausführung leicht verletzt. Der Wert der geraubten Gegenstände wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zu dem dritten Täter dauern an.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Raubüberfall auf Parkplatz eines Getränkemarktes

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Urseler Straße Tatzeit: Samstag, 24.09.2022, 22:15 Uhr

Am Samstag, den 24.09.2022, kam es auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Urseler Straße in Bad Homburg um 22:15 Uhr zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 42 Jahre alten Mitarbeiters des dortigen Getränkemarktes.

Der 42 Jahre alte Geschädigte aus Usingen verschloss den Getränkemarkt, um Feierabend zu machen. Hierbei näherten sich beide Täter dem Geschädigten, drückten diesen gegen einen PKW und raubten dessen Rucksack. Anschließend drückten beide Täter den Geschädigten auf den Boden und flüchteten in das angrenzende Wohngebiet. Der Geschädigte wurde bei der Tatausführung leicht verletzt. Der Wert der geraubten Gegenstände wird auf ca. 30 EUR geschätzt.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Beide männlich, einer ca. 185 cm groß, der andere etwas kleiner, beide schwarz gekleidet, beide hatten einen schwarzer Schal vor dem Mund.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

PKW durchsucht und Fahrrad aus Garage entwendet

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Danziger Straße Tatzeit: Montag, 19.09.2022, 23:00 Uhr bis Dienstag, 20.09.2022, 07:30 Uhr

In der Nacht von Montag (19.09.2022) auf Dienstag (20.09.2022) wurde in der Danziger Straße in Friedrichsdorf ein PKW durchsucht, aus der Garage ein Fahrrad und ein paar Sneaker, die vor der Haustür lagen, entwendet.

Unbekannte Täter betraten das Grundstück der Geschädigten und durchsuchten wohl zuerst einen dort geparkten und unverschlossenen Renault. Anschließend betraten die Täter wohl die Garage, entwendeten aus dieser ein Mountainbike, sowie ein paar vor der Haustür abgestellte Sneaker. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 680 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de.

Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Alkoholisiert mit dem Gegenverkehr kollidiert

Unfallort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Wetterauer Straße Unfallzeit: Samstag, 24.09.2022, 22:21 Uhr

Am Samstag, den 24.09.2022, kam es um 22:41 Uhr in der Wetterauer Straße in Bad Homburg zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.

Ein 59 Jahre alter Hamburger befuhr mit einem grauen MG Midget die Wetterauer Straße in Bad Homburg. Ihm entgegen kam fuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Wöllstadt mit einem braunen Audi Q5. Wohl in Folge des erheblichen Alkoholkonsums geriet der Hamburger in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Audi. Ein bei dem Hamburger durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 11.000 EUR geschätzt.

Rotlicht missachtet, Unfall mit hohem Sachschaden

Unfallort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße / Hohemarkstraße / Saalburgchaussee Unfallzeit: Samstag, 24.09.2022, 22:38 Uhr

Am Samstag, den 24.09.2022, kam es um 22:38 Uhr an der Kreuzung Saalburgstraße / Hohemarkstraße / Saalburgchaussee in Bad Homburg in Folge eines Rotlichtverstoßes zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Eine 22 Jahre alte Frau aus Neu-Anspach befuhr die Saalburgchaussee und wollte mit einem roten VW Polo nach links in die Saalburgstraße abbiegen. Eine 22 Jahre alte Frau aus Frankfurt am Main befuhr mit einem grauen 3er BMW die Hohemarkstraße und wollte geradeaus auf die Saalburgchaussee fahren. Hierbei missachtete die aus Neu-Anspach kommende Frau das Rotlicht der Ampel und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens wird auf 20.000 EUR geschätzt.

Trunkenheitsfahrt im Parkhaus

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Ludwigstraße, Parkhaus Kurhausgarage Tatzeit: 23.09.2022, 21:50 Uhr

Am Samstag, den 23.09.2022, kam es um 21:50 Uhr in der Kurhausgarage in Bad Homburg zu einer Trunkenheitsfahrt.

Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter der Kurhausgarage wurde ein Verkehrsteilnehmer gemeldet, der offensichtlich erheblich alkoholisiert war. Der Verkehrsteilnehmer, ein 58 Jahre alter Bad Homburger, konnte durch eine Streife der Bad Homburger Polizei noch in dem Parkhaus fahrend angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: 61440 Oberursel, Lise-Meitner-Straße Tatzeit: Freitag, 02.09.2022 bis Sonntag, 11.09.2022

Zur o.g. Tatzeit wurde insgesamt drei Seiten einer Lagerhalle mit unterschiedlichen Motiven besprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Trickdiebstahl

Tatort: 61440 Oberursel, Dornbachstraße

Tatzeit: Freitag, 23.09.2022, 10.10 Uhr

Zur o.g. Tatzeit verschaffte sich eine männliche Person unter dem Vorwand ein Handwerker zu sein, Zutritt zu einer Wohnung. Angeblich wollte er einen Wasserschaden reparieren. Er durchlief die gesamte Wohnung. Plötzlich nahm er die Handtasche der Geschädigten, welche im Flur auf einem Schrank stand, an sich und verließ fluchtartig die Wohnung. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180 cm groß, 40-45 Jahre alt, weiße Schirmmütze, weißes T-Shirt, helle Hose, graue Jacke, FFP 2 Maske, Sprach mit osteuropäischem Akzent. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Sachbeschädigung an Kfz

Tatort: 61440 Oberursel, Hans-Rother-Steg Tatzeit: Freitag, 23.09.2022, 09.00 Uhr

Eine männliche Person wurde dabei beobachtet, wie sie mutwillig einen PKW, Audi mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, stämmige Statur, ca. 185 cm groß, 30-40 Jahre alt, Maske, Mütze. Sachdienliche Hinweise auf einen möglichen Täter nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61440 Oberursel, Taunusstraße

Tatzeit: Donnerstag, 22.09.2022, 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Sie gelangten über das benachbarte Grundstück und deren Gärten zur Rückseite des Objektes. Mittels eines Brecheisens wurde die Haustür gewaltsam geöffnet. Im Haus wurden zahlreiche Räume durchsucht. Der Sachschaden am Objekt wird auf 500 EUR geschätzt. Angaben zum Stehlgut liegen bislang noch nicht vor. Hinweise, welche Aufschluss auf einen oder mehrere Täter geben könnten, nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Unfallflucht

Tatort: 61440 Oberursel, Oberhöchstadterstraße / Füllerstraße Tatzeit: Freitag, 23.09.2022, 14.55 Uhr

Eine 69-Jährige PKW-Renault-Fahrerin und ein 74-Jähriger Motorrollerfahrer befuhren die Füllerstraße, um im Kreuzungsbereich nach links in die Oberhöchstadter Straße einzubiegen. Die Lichtzeichenanlage zeigte für die Fahrzeuge grünes Licht. Der Unfallverursacher missachtet das für ihn geltende rote Licht der LZA und befuhr die Oberhöchstadter Straße weiter in Richtung Weingärtenumgehung. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die PKW-Führerin ihr Fahrzeug ab. Der hinter ihr fahrende Rollerfahrer fuhr im Anschluss auf den PKW auf. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten eines Fahrzeugführers nachzukommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Versuchter Einbruch

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Kreuzenäckerweg Tatzeit: Freitag, 23.09.2022, 16:00 Uhr bis Samstag, 24.09.2022, 12:30 Uhr

Unbekannte Täter versuchten mittels Schraubendreher die Hintertür einer Garage aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der Schaden an dem Objekt wird auf 5.000 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Königstein im Taunus unter der Telefonnummer 06174/9266-0 entgegen.

Fahrraddiebstahl

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Bleichstraße Tatzeit: Freitag, 23.09.2022, 22:15 Uhr bis Samstag, 24.09.2022, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter betraten das Grundstück der Geschädigten über die Hofeinfahrt und gingen am Wohnhaus vorbei in den Garten. Dort wurde das mit einem Faltschloss gesicherte eBike entwendet. Anschließend entfernten sie sich damit in unbekannte Richtung. Der Wert des entwendeten Fahrrads wird auf ca. 2.600 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Königstein im Taunus unter der Telefonnummer 06174/9266-0 entgegen.

Motorradfahrerin bei Zusammenstoß mit LKW verletzt

Unfallort: 61276 Weilrod, B275 Unfallzeit: Freitag, 23.09.2022, 18:20 Uhr

Auf der B275, Höhe Ortsteil Riedelbach, ereignete sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin.

Gegen 18:20 Uhr befuhr eine 23-jährige Motorradfahrerin aus Frankfurt am Main die Bundesstraße 275 in Richtung Usingen mit einer Kawasaki Ninja. Im Bereich einer Tankstelle wollte ein 50 Jahre alter Mann aus Neuwied mit einem LKW Scania von der Bundesstraße nach links auf das Tankstellengelände abbiegen.

Beim Versuch der Motorradfahrerin den LKW zu überholen kollidierte sie mit diesem. Hierbei zog sich die Motorradfahrerin leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung verbrachte der Rettungsdienst die junge Frau in ein Krankenhaus.

Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 6.500 EUR geschätzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen