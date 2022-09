Kelkheim – Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag bis Samstagnachmittag 24.09.2022 wurde in Kelkheim Münster, in der Neuen Heimat, ein schwarzer Audi A4, von einem anderen Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter Tel: 06195/67490, oder jede andere Polizeidienststelle.

Am frühen Sonntagmorgen 25.09.2022 kam es in der Adalbert-Stifter-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler Kleinwagen kam aus unbekannten Gründen nach links von der Straße ab und fuhr gegen 2 geparkte Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Der Pkw dürfte im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt sein. Durch einen Ohrenzeugen konnten beim Wegfahren Schleifgeräusche vernommen werden. Weitere Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195/67490 oder jede andere Polizeidienststelle.

