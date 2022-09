Kamele laufen durch den Ort (siehe Foto)

Bretzenheim (ots) – Der Polizei Bad Kreuznach wurden am Samstagabend 24.09.2022 freilaufende Pferde und Kamele gemeldet, die durch die Ortslage Bretzenheim laufen würden. Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteld-Dscounters konnte die Polizei mehrere Pferde und Kamele antreffen, die zu einem Zirkus gehören.

Zusammen mit den Zirkus Mitarbeitern konnten die freilaufenden Tiere eingefangen werden. Zu Verletzungen von Passanten und Beschädigungen ist es nicht gekommen.

Alle Tiere haben ihren Ausflug unbeschadet überstanden.

Diebstahl mehrerer Katalysatoren

Marnheim (ots) – In der Nacht von Freitag, den 23.09.2022, auf Samstag, den 24.09.2022, wurden bei einem Autohandel in Marnheim mehrere Fahrzeuge angegangen. Durch bislang unbekannte Täter wurden an insgesamt drei auf dem frei zugänglichen Firmengelände stehenden PKW die Katalysatoren aus der Auspuffanlage herausgetrennt und entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.