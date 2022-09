Rheingau-Taunus

Gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung

Rüdesheim (ots) – Am Freitag 23.09.2022 gegen 21:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Adolf-Kolping-Straße. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zusammengezogen. Zwischenzeitlich flüchteten die Täter in einem PKW vom Tatort und ließen 3 Verletzte zurück.

Kurz darauf konnte eine Polizeistreife das flüchtige Fahrzeug mit 4 Tätern feststellen und alle Personen festnehmen. Ein vermutlich fünfter Täter war zuvor geflüchtet und konnte nicht mehr ermittelt werden.

Die drei Geschädigten erlitten Prellungen und Platzwunden, wobei eine Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die 4 Festgenommenen wieder entlassen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter Tel. 06722/91120 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Heidenrod, Am Sonnenhang, Freitag, 23.09.2022, 04:30 – 17:15 Uhr Im Laufe des Freitags verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln von Fenstern Zugang zu einem Einfamilienhaus in Heidenrod-Laufenselden. Die Täter erbeuteten Bargeld. Der Hausbesitzer bemerkte erst gegen 20:00 Uhr die beschädigten Fenster und dass jemand im Haus war. Bei genauer Absuche wurde festgestellt, dass Bargeld entwendet wurde. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 EUR. Die zuständige Dienststelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06124-70780

Einbruch in Minigolfanlage

Aarbergen, Hintergasse, Donnerstag, 22.09.2022, 22:30 Uhr bis Freitag, 23.09.2022, 08:10 Uhr In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in die Gaststätte der Minigolfanlage in Aarbergen-Rückershausen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Gaststätte und entwendeten hier nur Getränke und Speisen im Wert von 10 EUR, während der Sachschaden mit mindestens 250 EUR beziffert wird. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06124-70780

Diebstahl zweier E-Bikes

Eltville, Burgstraße, Samstag 24.09.2022 / Sonntag, 25.09.22, 18:45 – 08:00 Uhr Vor einer Gaststätte stellten die Geschädigten am frühen Abend ihre zwei Pedelecs ab. Diese wurden lediglich miteinander mit einem Fahrradschloss gesichert. Am nächsten Morgen gegen 08:00 Uhr waren diese nicht mehr vor Ort. Es handelt sich um zwei graue Pedelecs der Marke Conway und Prophete, wobei das eine Fahrrad mit einer auffälligen gelben Klingel ausgestattet ist. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter 06123-90900

E-Bike entwendet

65391 Lorch, Rheinstraße 20, Samstag, 24.09.2022, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(sw) Eine 66-Jährige Touristin aus Lich hielt sich zusammen mit drei weiteren Personen in Lorch auf. Zur Rast in einem Gutsausschank in der Rheinstraße wurden die von allen mitgeführten E-Bikes gegenüber der Lokalität an einer Mauer abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert. Nach Verlassen des Gutsausschanks musste die Licherin feststellen, dass ihr E-Bike, ein weißes Pedelec der Marke “Scott” im Wert von ca. 3.000 Euro, von einem unbekannten Täter entwendet wurde. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen (Tel.: 06722 9112-0)

Frontscheibe eines PKW beschädigt

Oestrich-Winkel (ots) – Am Freitag 23.09.2022 zwischen 03-12:30 Uhr beschädigten zurzeit unbekannte Personen die Frontscheibe eines Mercedes, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Studentenwohnheims in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel stand. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Hinweis zum Verursacher nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter Tel.: 06722/91120 entgegen.

Fahrt endet zwischen mehreren PKW-Anhängern

Idstein, Landesstraße 3026, Samstag 24.09.2022, 16:50 Uhr – Am Samstagnachmittag wurde bei Idstein eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 74-jährige Idsteinerin war mit einem BMW auf der L 3026 von Idstein nach Wörsdorf unterwegs. Die Fahrerin verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Sie fuhr zwei Fahnenmaste um und kam letztendlich auf einem Betriebsgelände zwischen mehreren neuwertigen PKW-Anhängern zum Stillstand. Die 74-jährige erlitt hierbei nur leichte Blessuren. Ihr Fahrzeug sowie mehrere Anhänger wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Motorradfahrer gestürzt

Heidenrod, L3033, Freitag, 23.09.2022, 18:12 Uhr Am Freitagabend verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Wisperstraße bei Geroldstein leicht. Der 24 Jahre alte Fahrer aus Bischofsheim kam mit seinem Krad in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand.

Er zog sich nur leichte Verletzungen zu und konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

Auffahrunfall mit leicht Verletzen

65391 Lorch, Rheinstraße, Samstag, 24.09.2022, 12:00 Uhr

(sw) Augenscheinlich leicht verletzt wurde eine 18-Jährige aus Lorch nach einem Auffahrunfall in der Lorcher Rheinstraße. Als sie verkehrsbedingt ihren Renault Clio zum Stillstand brachte, bemerkte dies die hinter ihr befindliche 52-jährige Opel Corsa-Fahrerin offenbar nicht rechtzeitig und fuhr der 18-Jährigen trotz eingeleiteter Vollbremsung auf.

Aufgrund der nur leichten Verletzung blieb der 18-Jährigen ein sofortiger Krankenhausaufenthalt erspart, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.800 Euro. Beamte der Polizeistation Rüdesheim nahmen den Verkehrsunfall auf.

PKW beschädigt und geflüchtet

Geisenheim (ots)- Am 21.09.22 zw. 07.30-18:00 Uhr beschädigte ein zurzeit unbekanntes Fahrzeug einen geparkten silbernen Ford S-Max nicht unerheblich und flüchtete anschließend. Der Ford S-Max stand in der Peter-Spring-Straße in Geisenheim.

Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Hinweis zum Verursacher genannten Unfallhergang nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter Tel.: 06722/91120 entgegen.

Feuerwehr befreit Kind aus Klettergerüst

Eltville-Martinsthal (ots) – Ein 2-jähriges Mädchen klemmte sich am Freitag 23.09.2022 gegen 17 Uhr, beim Spielen auf dem Klettergerüst den Arm ein. Die Feuerwehr musste das Klettergerüst teilweise zurückbauen um das Kind aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Ein vorsorglich herbeigerufener Rettungswagen stellte bei dem Kind keine Verletzungen fest, sodass dieses unbeschadet in die Obhut des Vaters übergeben werden konnte.

Wiesbaden

Blitzeinschlag löst Dachstuhlbrand aus

Wiesbaden, Philippsbergstraße (ots)-(js) – Am Samstag 19.50 Uhr zog eine Gewitterfront über Wiesbaden, welche unter Anderem zur Folge hatte, dass ein Dachstuhl komplett ausbrannte. Gegen 19:50 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr sowie die Polizei über einen Blitzeinschlag im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses informiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Dachstuhles in Brand und konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Hausbewohner befanden sich bei Brandauslösung nicht in dem Objekt. Jedoch wurden durch die Feuerwehr 3 Katzen aus einer angrenzenden Wohnung gerettet und den Besitzern übergeben. An dem Haus selbst entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro.

Da das Dach des Anwesens teilweise abgetragen werden musste, waren Nacharbeiten über mehrere Stunden erforderlich. Die in dem Haus befindlichen Wohnungen sind aber noch bewohnbar. Für die Zeit der Einsatzmaßnahmen war die Philippsbergstraße komplett gesperrt.

Unbekannte zünden mobile Toilette an

Wiesbaden-Nordost, Platter Straße, Freitag, 23.09.2022, 18:40 Uhr

(jul) Am Freitagabend zündeten unbekannte Täter ein mobiles Toilettenhäuschen auf dem Freizeitgelände in der Platter Straße an.

Durch mehrere Besucher des Freizeitgeländes wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein mobiles Toilettenhaus im Bereich des Freizeitgeländes brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass die mobile Toilette bereits im Vollbrand stand und dadurch ein weiteres Toilettenhäuschen beschädigt wurde. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Bei dem Brand entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

VSA entlarvt Fahrraddieb

Wiesbaden-Innenstadt, Platz der deutschen Einheit, Freitag, 23.09.2022, 10:40 Uhr

(jul) Am Freitagmorgen wurde ein abgestelltes Mountainbike am “Platz der deutschen Einheit” in Wiesbaden von einem männlichen Täter entwendet.

Das Mountainbike stand am Fahrradständer vor einem Einkaufsmarkt am “Platz der deutschen Einheit” in Wiesbaden und war mit einem Schloss gesichert. Um 10:40 Uhr machte sich eine männliche Person an dem abgestellten Fahrrad zu schaffen. Nachdem die Sicherung gewaltsam überwunden war, flüchtete der Fahrraddieb mit dem Mountainbike fußläufig in Richtung Schwalbacher Straße. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Der Täter wurde bei der Tat durch die Videoschutzanlage gefilmt. Aufgrund der hochauflösenden Bildaufnahmen der Wiesbadener Videoschutzanlage konnten der männliche Täter, sowie eine weibliche Mittäterin bereits im Nachgang der Anzeigenerstattung, nach Sichtung der Videoaufzeichnungen, namentlich identifiziert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Pkws aufgebrochen

Wiesbaden, Kranzplatz/Walkmühle Freitag, 23.09.2022, ca. 16:30 Uhr bis 16:50 Uhr sowie Freitag, 23.09.2022, 20:30 Uhr bis Samstag, 24.09.2022, 13:25 Uhr

(jul) Am Freitagnachmittag schlugen unbekannte Täter am Kranzplatz in Wiesbaden eine Fahrzeugscheibe von einem geparkten Pkw ein und entwendeten Wertgegenstände. Der schwarze Mercedes parkte am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz am Kranzplatz, als unbekannte Täter eine Fahrzeugscheibe auf unbekannte Weise einschlugen und daraufhin die Wertgegenstände aus dem Innenraum entwendeten. Die Täter konnten anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung flüchten.

Bei der Beute handelt es sich um Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Durch aufmerksame Anwohner konnten zur Tatzeit zwei männliche Personen festgestellt werden, welche dort in geparkte Fahrzeuge geschaut hätten.

Beide männliche Personen waren ca. 20-25 Jahre alt, hatten schwarze Haare. Dunkel gekleidet und einer trug schwarze Handschuhe.

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen in der Straße “Walkmühle” unbekannte Täter an einem geparkten Pkw der Marke VW die Scheibe der Fahrertüre ein. Aus dem Fahrzeug wurde Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe unterwegs

Wiesbaden-Innenstadt, Friedrichstraße, Freitag, 23.09.2022, 15:45 Uhr

(jul) Am Freitagnachmittag entwendeten unbekannte Taschendiebe in der Wiesbadener Innenstadt eine Geldbörse aus einer getragenen Handtasche.

Die 86-jährige Seniorin befand sich am Freitagnachmittag in der Wiesbadener Innenstadt. Unmittelbar nach dem Besteigen eines Linienbusses an der Bushaltestelle “Kirchgasse” in Richtung “Schwalbacher Straße”, bemerkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse von unbekannten Tätern aus der getragene Handtasche entwendet wurde. Die Diebe konnten unerkannt flüchten.

Die Täter erlangten Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Frau sexuell belästigt – Täter festgenommen

Wiesbaden-Innenstadt, Mauritiusplatz, Samstag, 24.09.2022, 17:35 Uhr

(ds) Am Samstagnachmittag wurde auf dem Herbstmarkt eine Frau von einem Mann sexuell belästigt. Die 61-jährige Geschädigte hielt sich gegen 17:35 Uhr an einem Stand auf dem Mauritiusplatz auf. Hier beobachtete sie einen Mann, der mehrfach andere Frauen belästigte. Sie sprach den Mann an und fordert ihn auf, die Frauen in Ruhe zu lassen und sich vom Stand zu entfernen.

Der Täter ein 62-Jähriger aus Wiesbaden, fasste daraufhin der Geschädigten mit seiner Hand in den Schritt. Der alkoholisierte Mann wurde im Nahbereich von einer Polizeistreife festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er mit einem Platzverweis belegt und wieder entlassen.

Trickdiebstahl – Glas Wasser Trick

Wiesbaden (ots)-(ds) Am Freitag 23.09.2022 um 15:00 Uhr wurde eine Seniorin im Trommlerweg in ihrer Wohnung Opfer eines Trickdiebstahls. Die 80-jährige Geschädigte war mit dem Bus nach Hause gefahren. Auf dem Weg zu ihrer Wohnung wurde sie von einer Frau angesprochen. Unter dem Vorwand, ein Stück Stoff für eine Nachbarin anzunehmen, gelangte die Unbekannte in die Wohnung der Seniorin.

Hier bat sie um ein Glas Wasser und lenkte die Geschädigte mit einer Unterhaltung in der Küche ab, so dass vermutlich eine zweite Person in der Zwischenzeit unbemerkt in die Wohnung gelangen konnte. Nachdem die Frau wieder gegangen war, bemerkte die Seniorin, dass im Schlafzimmer eine Schublade des Sekretärs geöffnet war und aus ihrem Portemonnaie mehrere Hundert Euro Bargeld entwenden wurden.

Die Beschuldigte soll ca. 40-45 Jahre alt, 158 cm groß und dicklich gewesen sein. Sie hatte kurze blonde Haare, war mit einem gräulich-beigem T-Shirt bekleidet und sprach deutsch mit Akzent.

Die zweite Person wurde durch die Geschädigte nicht gesehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Wiesbaden unter Tel: 0611/345-0 zu melden.

Fahrrad aus Kofferraum gestohlen

Wiesbaden-Klarenthal, Lahnstraße, Freitag, 23.09.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 24.09.2022, 08:55 Uhr

(ds) In der Nacht zum Samstag wurde in Wiesbaden-Klarenthal ein Fahrrad aus einem Auto entwendet. Die Geschädigte hatte ihr Fahrrad in den Kofferraum ihres grauen Jeep Compass eingeladen und das Auto am Freitagabend gegen 19:00 Uhr auf einen Parkplatz in der Lahnstraße abgestellt.

Als sie am Samstagmorgen wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass das Fahrrad entwendet wurde und der Innenraum durchwühlt war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges Gravel Bike der Marke Cube im Wert von ca. 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Feuerwehrfahrzeug

Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Schwalbacher Straße, Samstag, 24.09.2022, 19:55 Uhr

(ds) Am Samstagabend kam es gegen 19:55 Uhr bei einer Einsatzfahrt eines Feuerwehrfahrzeugs zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden.

Das Löschfahrzeug der Feuerwehr befuhr während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Einsatzhorn die Dotzheimer Straße aus Richtung Klarenthaler Straße kommend und wollte bei Rot zeigender Ampel nach links in die Schwalbacher Straße abbiegen. Dazu fuhr das Löschfahrzeug langsam in den Kreuzungsbereich Dotzheimer Straße / Schwalbacher Straße ein.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der die Schwalbacher Straße aus Richtung Bleichstraße kommend in Richtung Rheinstraße befuhr und das herannahende Feuerwehrfahrzeug nicht bemerkte. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Es entstand Sachschaden von ca. 14.000 Euro. Der BMW musste anschließend von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Einsatzmaßnahmen “Gemeinsam Sicheres Wiesbaden” Stadtgebiet

Wiesbaden (ots)-(am) – In der Nacht von Samstag 17 Uhr auf Sonntag 25.09.2022 um 03 Uhr führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden wieder Kontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden durch. Dabei wurde auch auf die Sicherheit bei den Feierlichkeiten rund um das Wiesbadener Stadtfest und das Konzert auf dem Dernschen Gelände geachtet. Das Konzert am Samstag wurde von ca. 10.000 Menschen besucht.

Dieses musste jedoch um 19:15 Uhr wegen eines Gewitters aus Sicherheitsgründen für 45 Minuten unterbrochen werden und konnte anschließend wie geplant fortgesetzt werden.

Die Schwerpunkte der Kontrollen wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage “Warmer Damm”, am Schlachthof und der Reisinger Anlage gelegt. Zudem wurde die Einhaltung der Waffenverbotszone im Innenstadtbereich überprüft. Erfreulicherweise mussten hierbei keine Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

Die Stadt und die Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürger ansprechbar sein.

