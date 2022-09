Sachbeschädigung bei der Kirmes in Kirchheim

Kirchheim (ots) – In der Nacht von Freitag 23.09. auf Samstag 24.09.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Gelände der “Burschenkirmes Kirchheim”. Unbekannte Täter beschädigten eine Toilette in der Kabine des dort aufgestellten Toilettenwagens. Dabei wurde eine Toilettenschüssel aus der Halterung und aus dem Boden gerissen sowie der dazugehörige Spülkasten aus der Wandhalterung heraus gebrochen.

Die zerstörten Gegenstände wurden danach in der Kabine belassen. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Samstag 24.09.2022 um 03:45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Bad Hersfeld, mit seinem PKW Opel Corsa die Straße “Lappenlied” in Bad Hersfeld. Im Verlauf der Straße stand ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellter Renault Twingo einer 75-jährigen Anwohnerin. Der Opel-Fahrer touchierte den geparkten PKW mit der rechten Fahrzeugseite, wurde nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, überschlug sich in Folge dessen und kam abschließend auf dem Dach seines PKW zum Stillstand. Hierbei wurde er schwer verletzt und anschließend in eine Klinik verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3.000 Euro. Da aufgrund der Gesamtumstände der Verdacht auf Verkehr beeinflussende Substanzen bestand, wurden weitere Maßnahmen durch die Beamten veranlasst. Die Polizeistation Bad Hersfeld hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den jungen Kraftfahrzeugführer eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag (23.09.), um 16 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Mann aus Polen mit seinem LKW die Max-Becker-Straße in Bad Hersfeld aus Richtung Hainchenweg kommend in Richtung der Heinrich-von-Stephan-Straße.

Gleichzeitig befuhr entgegenkommend ein 32-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Bad Hersfeld mit seinem PKW Kia Sportage die Max-Becker-Straße und musste Verkehrs bedingt mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn anhalten. Beim Vorbeifahren streifte der Lkw den Pkw, wobei Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt ca. 3.300 Euro entstand.

Alleinunfall mit schwer verletzter Person in Neuenstein

Am Freitag (23.09.), 18.50 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Oberaula mit seinem Volkswagen Passat die Landesstraße 3155 aus Neuenstein, Ortsteil Saasen, kommend in Richtung Neuenstein, Ortsteil Raboldshausen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer des PKW wurde hierbei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Da auch hier der Verdacht auf Verkehrs beeinflussende Substanzen beim Fahrer bestand, wurden weitere Maßnahmen durch die Beamten durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots) – Am Samstag 24.09.2022 in der Zeit zwischen 07.15-16.15 Uhr, parkte ein 19-jähriger Philippsthaler seinen schwarzen PKW Mercedes-Benz C 200 auf dem Park & Ride Parkplatz am Bahnhof Bad Hersfeld in der Heinrich-Börner-Straße. Im angegebenen Tatzeitraum wurde der PKW Mercedes-Benz durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich während eines Parkvorgangs, hinten links beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall mit Verletzter nach Überholmanöver

Rotenburg an der Fulda. Am Samstag 24.09.2022 gegen 20.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 83, zwischen Heinebach und Rotenburg, zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Ein PKW Audi überholte auf der Geraden zwischen den beiden Abfahrten nach Hergershausen einen in Richtung Rotenburg vorausfahrenden PKW. Eine 24-jährige PKW-Fahrerin aus Dortmund, welche in Richtung Heinebach unterwegs war, musste ihren PKW stark abbremsen, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Audi zu verhindern.

Ein 21-jähriger Rotenburger, welcher sich mit seinem PKW hinter der Dortmunderin befand, erkannte dies zu spät und fuhr auf deren PKW auf. Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und anschließend mit einem Krankenwagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. An dem PKW der Dortmunderin sowie dem PKW des Rotenburgers entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 13.000 Euro.

Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Durch einen unbeteiligten Zeugen, welcher sich hinter dem Audi befand, wurde dessen Nummernschild abgelesen. Gegen den Audi-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Bebra-Weiterode. Am Sonntag 25.09.2022 gegen 04.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Nentershäuser mit seinem PKW die Eisenacher Straße in östliche Richtung. Dabei kam er in der Ortsmitte, in einer Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen ein Verkehrsschild sowie eine Mauer. Der 21-Jährige ließ den nicht mehr fahrbereiten PKW vor Ort stehen und entfernte sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Nentershäuser von einer Funkstreife der Polizeistation Rotenburg angetroffen werden. Da sich Hinweise auf Verkehrs beeinflussende Substanzen ergaben, musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo weitere Maßnahmen durchgeführt wurden. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Verkehrsunfall mit 3 leicht Verletzten im Industriegebiet West

Am Freitag, dem 23.09. um 11.30 Uhr befuhr ein 43-jähriger Kalbacher die Karrystraße in Richtung Industriegebiet West. Auf Höhe der Einmündung Böcklerstraße musste dieser sein Fahrzeug abbremsen. Der hinter ihm fahrenden 65-jährige Eichenzeller erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda auf den Renault auf.

Hierbei wurden sowohl beide Fahrer als auch die 64-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle 3 Personen wurden vorsorglich ins Klinikum Fulda verbracht und dort untersucht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 8.000 Euro.

Unfall im Einmündungsbereich Michael-Henkel-Straße mit 2 Verletzten

Am Freitag 23.09.2022 gegen 13.15 Uhr befuhr eine 56-jährige Bad Salzschlirferin mit ihrem Polo die Michael-Henkel-Straße stadteinwärts. Ein 57-jähriger aus Neuhof befuhr die Schumannstraße und übersah beim Einbiegen in die Michael-Henkel-Straße die vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin.

Zu allem Überfluss wurden dabei auch noch beide Fahrzeugführer verletzt und mussten sich für weitere Untersuchungen mit einem RTW ins Klinikum begeben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mindestens 8.500 Euro geschätzt.

