Frankfurt-Heddernheim (ots)-(th) – Am Samstagfrüh 24.09.2022 wurde, in der U-Bahn-Linie U8 in Fahrtrichtung Riedberg, einer 41-jährigen Frau mehrfach in das Gesicht geschlagen. Der unbekannte flüchtige Täter war männlich, 40-50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, von schlanker Statur und nordafrikanischem Erscheinungsbild. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Hose und einer blauen Daunenjacke.

Die geschädigte Frau unterhielt sich während der Fahrt in der U-Bahn angeregt mit einer Bekannten, wodurch sich der Täter offenbar belästigt fühlte. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, im Rahmen derer der fremde Mann, der Frau mehrfach ins Gesicht schlug.

Ein 53-jähriger Fahrgast bemerkte die Auseinandersetzung und kam der Frau zu Hilfe. Er versuchte mit Worten deeskalierend auf den Täter einzuwirken. Dieser reagierte darauf mit Schlägen und Tritten in Richtung des Helfers. Der 53-Jährige wurde hierbei ebenfalls leicht im Gesicht verletzt. Darüber hinaus beleidigte der Täter ihn.

Um dem Täter zu entkommen verließen die geschädigte Frau sowie ihre Bekannte an der Haltestelle Zeilweg die U-Bahn. Der Täter stieg ebenfalls dort aus und entfernte sich in Richtung Kupferhammer. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Zum Zeitpunkt der Taten hielten sich weitere Fahrgäste in der U-Bahn auf, die den Vorfall teilweise filmten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich beim örtlich zuständigen 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

