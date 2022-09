Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Grünstadt (ots) – In der Nacht von Freitag, 23.09.2022, auf Samstag, 24.09.2022, kam es in der Uhlandstraße Ecke Pfortmüllerstraße in Grünstadt zu einem Aufbruch eines aufgestellten Zigarettenautomaten. Unbekannter Täter hebelte den Automaten auf und entnahm die Geldkassette mit derzeit unbekanntem Inhalt. Ob Zigarettenpackungen entwendet wurden, muss noch geklärt werden. Zeugen werden gebeten, Beobachtungen in dieser Sache der Polizeiinspektion Grünstadt mitzuteilen.

Großkarlbach: Mit zwei Promille hinterm Steuer

Großkarlbach (ots) – Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Sonntag, 25.09.2022, kurz nach Mitternacht in der Hauptstraße in Großkarlbach einen Pkw einer Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die 26-jährige Fahrzeugführerin aus Großkarlbach unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich den Wert von 2,00 Promille. Neben einer Blutentnahme bei der Fahrzeugführerin erfolgte auch die Sicherstellung ihres Führerscheines mit dem Ziel der Entziehung. Es wurde ein Strafverfahren hinsichtlich §316 des Strafgesetzbuches, der Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet.

Gerolsheim: Gerolsheimer Kerwe – Streitsuchender beleidigt Besucher und Polizeibeamte

Gerolsheim (ots) – Die Polizeiinspektion Grünstadt erreichten am Samstag den 24.09.2022 gegen 23:00 Uhr Notrufe, dass auf der Gerolsheimer Kerwe ein alkoholisierter Mann Streit suchen würde. Der Mann würde Kerwebesucher verbal provozieren und auch beleidigen. Die Streife kann vor Ort schließlich einen 22-Jährigen aus Heßheim als Provokateur ausfindig machen. Dieser war tatsächlich stark alkoholisiert und trat auch gegenüber den Polizeibeamten verbal aggressiv auf. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der Heßheimer sich zuvor mit zwei Männern aus dem Umkreis anlegte, diese am Hals packte und beleidigte. Er beleidigte die Männern auch fremdenfeindlich. Auch die Polizeibeamten wurden während der Maßnahmen massiv beleidigt. Gegen den Mann aus Heßheim wurden verschiedene Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde ein Platzverweis für den Kerweplatz ausgesprochen.

