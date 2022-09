Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 25.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Diebstahl auf dem Festplatz „Haiselscher“ – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 25.09.2022, gegen 02:10 Uhr begaben sich zwei unbekannte männliche Täter auf den Festplatz „Haiselscher“ und nahmen vier Stühle, welche sich vor dem Ausschank „Feucht-Fröhliche-Neustadter“ befanden, an sich. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter mit den vier Stühlen in Richtung Postbank. Wenige Zeit später erschienen die zwei unbekannten Täter erneut auf dem Festplatz, um einen Tisch zu entwenden. Als die unbekannten Täter hierbei gestört wurden, entfernten sich diese erneut in Richtung Postbank.

Zeugen die Täterhinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

