Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Flaschenwurf auf Haiselscher

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 01.10.2022, um kurz nach 22 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Deutschen Weilesefest. Während eine Band live performte und die Gäste ausgelassen feierten, warf im Bereich der Bühne eine bisher noch unbekannte Person eine leere Glasflasche in die Menschenmenge. Ein 24Jähriger, welcher unmittelbar vor der Bühne stand, wurde von der Flasche am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde. Die Band unterbrach ihren Auftritt sofort, um dem Verletzten Hilfe zukommen zu lassen und die Gäste zu friedlichem Verhalten zu ermahnen. Nach erster medizinischer Betreuung vor Ort, kam der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das gesamte Gelände um Haiselscher und Jahrmarkt ist während des Deutschen Weinlesefestes videoüberwacht. Die Sichtung der Videos ist noch nicht abgeschlossen. Zeugen, welche Angaben zum Täter oder dem Vorfall insgesamt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt (06321 8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de) zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):