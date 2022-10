Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 04.10.2022 gegen 16:45 Uhr kam es in der Speyerdorfer Straße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall,bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Frau wollte sie die Straße überqueren, als ein Autofahrer in Fahrtrichtung Landauer Straße angefahren kam und es fast zum Zusammentoss kam. Sie konnte den Unfall nur durch einen Sprung zur Seite vermeiden. Dabei stürzte sie und verletzte sich an Händen und Knien. Aufgrund der Situation kam es noch zu einem verbalen Streit mit dem Autofahrer, der sich jedoch ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen entfernte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

