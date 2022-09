Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Beschädigung eines Funkstreifenwagens der Polizeiinspektion Haßloch

Haßloch (ots) – Am frühen Samstagmorgen, 24.09.2022, gegen 03:00 Uhr wurde am Bahnhof in Haßloch eine Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Haßloch durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Der oder die Täter näherten sich dem abgestellten Streifenwagen, nutzten die Abwesenheit der in der Nähe eingesetzten Beamten und beschädigten mit bisher unbekannten Gegenständen die Windschutzscheibe des Streifenwagens. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Haßloch/Pfalz (ots) – Am 23.09.2022 gegen 15:10 Uhr kam es in der Anilinstraße in Haßloch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Beim Linksabbiegen berührte der 76jährige Pedelec-Fahrer einen in gleiche Richtung fahrenden Pkw und kam dadurch zu Fall. Da er mit dem Kopf auf die Fahrbahn prallte und er keinen Schutzhelm trug erlitt er schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden. Die 18jährige Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand dagegen nur geringer Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist zur Zeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Sachbeschädigung an Pkw

Haßloch (ots) – Am späten Freitagabend bis zum frühen Samstagmorgen zwischen 20:00 und 02:00 Uhr kam es in der Moltekstraße in Haßloch zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Pkw. Hierbei wurden die Windschutzscheiben der Pkw mit roher Gewalt zerstört. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Herxheim am Berg: Dieseldiebstahl von Baustelle

Herxheim am Berg (ots) – In der Nacht von Mittwoch, 21.09.2022 auf Donnerstag, 22.09.2022 wurde der Zaun eines Baustellengeländes, welches in der Gemarkung Herxheim am Berg in Richtung Dackenheim liegt, aufgebrochen. Auf dem Gelände wurde durch bislang unbekannte Täter u.a. ein Dieseltank aufgebrochen und ca. 1000L Diesel abgepumpt und entwendet. Zudem wurden Büro- und Baugerätecontainer aufgebrochen und diverse Gegenstände gestohlen. Es wird von einem Gesamtschaden von ca. 20.000EUR ausgegangen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Lambrecht: Täuschungsversuch fliegt auf und führt zu Strafanzeige

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Am 23.09.2022 um 23:00 Uhr wurde ein 23-Jährige aus Sachsen-Anhalt mit einem Peugeot in der Walter-Rathenau-Straße in 67466 Lambrecht einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle händigte der PKW-Fahrer den Führerscheines seines im Ausland lebenden Bruders aus. Der Täuschungsversuch konnte durch die eingesetzten Beamten letztlich aufgeklärt werden. Der Grund für das Verhalten des Mannes war auch schnell gefunden, da dieser nicht im Besitz eines Führerscheines war. Der Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein wurden daher präventiv sichergestellt. Nun kommt auf den Mann ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Ferner muss sich der Halter des Peugeot wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Bad Dürkheim: Polizeiliche Prävention auf Tour – Experten informieren über Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können

Bad Dürkheim (ots) – Tagtäglich rufen Betrüger beispielsweise als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ lebensältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, kommen die Experten der polizeilichen Prävention zu Ihnen.

In verschiedenen Gemeinden der Vorder- und Südpfalz werden sie Ihnen über den Sommer an Infoständen Rede und Antwort stehen.

Wissen Sie wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können?

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Die nächste Station der Präventionstour ist am Samstag, 01.10.2022 in Bad Dürkheim. Zwischen 9 und 13 Uhr finden Sie uns auf dem Marktfrühstück (Obermarkt) in der Nähe der Bühne.

„Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren. Wir informieren Sie immer freitags im Presseportal, wo unsere Experten in der nächsten Woche unterwegs sind.“

