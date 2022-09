Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Haßloch/Pfalz (ots) – Am 23.09.2022 gegen 15:10 Uhr kam es in der Anilinstraße in Haßloch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Beim Linksabbiegen berührte der 76jährige Pedelec-Fahrer einen in gleiche Richtung fahrenden Pkw und kam dadurch zu Fall. Da er mit dem Kopf auf die Fahrbahn prallte und er keinen Schutzhelm trug erlitt er schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden. Die 18jährige Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand dagegen nur geringer Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist zur Zeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Polizeiliche Prävention auf Tour – Experten informieren über Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können

Bad Dürkheim (ots) – Tagtäglich rufen Betrüger beispielsweise als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ lebensältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, kommen die Experten der polizeilichen Prävention zu Ihnen.

In verschiedenen Gemeinden der Vorder- und Südpfalz werden sie Ihnen über den Sommer an Infoständen Rede und Antwort stehen.

Wissen Sie wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können?

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Die nächste Station der Präventionstour ist am Samstag, 01.10.2022 in Bad Dürkheim. Zwischen 9 und 13 Uhr finden Sie uns auf dem Marktfrühstück (Obermarkt) in der Nähe der Bühne.

„Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren. Wir informieren Sie immer freitags im Presseportal, wo unsere Experten in der nächsten Woche unterwegs sind.“

