Ohne Führerschein dafür mit Drogen unterwegs

Maximiliansau (ots) – Am Donnerstag 22.09.2022 wurde um 00:22 Uhr ein PKW Fahrer in der Goldgrundstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte der 18-jährige Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Aufzeigen tat er jedoch deutliche Anzeichen auf einen aktuellen Einfluss von Betäubungsmitteln.

Später stellte sich auch heraus, dass der Fahrer gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug sichergestellt.

Fahrrad entwendet

Hagenbach (ots) – Am Mittwoch 21.09.2022 wollte der 21-jährige Geschädigte um 22:25 Uhr noch kurz etwas in einem Einkaufsmarkt “Im Woog” einkaufen. Der kurze Einkauf von gerade einmal fünf Minuten reichte jedoch unbekannten Tätern das verschlossen abgestellte Fahrrad MTB der Marke Hiland zu entwenden.

Baucontainer aufgebrochen

Germersheim (ots) – Im Zeitraum von 20.09.-22.09.2022 wurden auf einer Baustelle in der Straße “An der Hexenbrücke” durch unbekannte Täter gleich zwei Baucontainer gewaltsam geöffnet.

Aus dem Inneren wurden Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Schulwegkontrolle

Weingarten (ots) – Am Donnerstag 22.09.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim eine Schulwegkontrolle in Weingarten durch. Hierbei wurden 3 Verstöße gegen die Kindersicherung und 2 technische Mängel an Fahrzeugen festgestellt.

Aktuelle Warnmeldung

Bellheim (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bellheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Enkeltrick, falscher Polizeibeamte und Schockanruf handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen.

Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da. Tel: 06341-287-0.