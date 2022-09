Verkehrsunfallflucht in der Schraderstraße

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 22.09.2022 zwischen 10-11:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schraderstraße in Frankenthal. Ein geparkter, grauer 1er BMW wurde durch einen anderen Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken im hinteren Bereich touchiert.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entsandendenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen 4-stelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen der Vorfälle.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 9

Frankenthal (ots) – Am 22.09.2022 gegen 15:30 Uhr befährt die Fahrzeugführerin die Bundesstraße 9 aus Richtung des “Ostring” in Frankenthal kommend in Fahrtrichtung Speyer in ihrem weißen BMW. Im weiteren Fahrtverlauf befährt ein blauer Kombi, möglicherweise des VW-Konzerns, die Auffahrt zur B9 aus Richtung Europaring kommend. Beim Einfädeln auf die Fahrspuren der B9 touchiert der blaue Kombi den BMW.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit starker Beschleunigung von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden am BMW im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Flomersheim

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 21.09.2022 gegen 15:00 Uhr bis Donnerstag 22.09.2022 gegen 07:00 Uhr, kam es in der Eppsteiner Straße, der Jahnstraße und in der Nähe der KiTa in Frankenthal-Flomersheim zu einer Sachbeschädigungsserie an mehreren PKW. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter besprühte mit geparkte Fahrzeuge mit blauer Farbe. Die Höhe des Sachschadens ist Teil der Ermittlungen, liegt aber wenigstens im niedrigen 4-stelligen Bereich.

