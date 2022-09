Alleinunfall auf der B9 mit Fahrbahnsperrung

Speyer (ots) – Am 22.09.2022 gegen 14:10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Sprinter die B9 in Richtung Germersheim auf dem rechten Fahrstreifen. Er wurde durch einen PKW überholt und aufgrund des entstandenen Luftzugs leicht nach rechts gedrückt. Dabei lenkte er gegen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kollidierte auf Höhe der Gabelung zur Ausfahrt Verwaltungshochschule mit einem Verkehrsschild, welches mit einem etwa 50 kg schweren Betonsockel im Boden befestigt war. Dieser Sockel wurde durch die Kollision aus dem Boden gerissen und schlug nach 12 Metern auf der Ausfahrt der Verwaltungshochschule ein.

Ein 51-Jähiger Unfallzeuge stoppte seinen PKW und entfernte den Betonsockel von der Fahrbahn, wodurch er vermutlich einen Folgeunfall verhinderte. Nach der Kollision überrollte der Sprinter noch ein Ausfahrt-Schild und einen Leitpfosten. Dabei riss er sich die Ölwanne auf und verursachte eine ca. 100 Meter lange Ölspur. Im Fahrzeug wurden beide Frontairbags ausgelöst. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst konnten keine Verletzungen bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Aufgrund des Trümmerfelds musst der rechte Fahrstreifen der B 9 und die Ausfahrt zur Verwaltungshochschule zeitweise gesperrt werden. Geschätzter Schaden ca. 25.000 Euro

Flüchtigen Ladendieb gestellt

Speyer (ots) – Am Donnerstag 22.9.2022 gegen 18:00 Uhr nahm ein 31-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Maximilianstraße mehrere Lebensmittel aus der Auslage und verstaute sie in seinem Rucksack. Er wurde durch Mitarbeiter angesprochen und floh anschließend aus dem Geschäft. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Tatverdächtigen, konnte der Mann im Zuge der Fahndung in der Gilgenstaße festgestellt werden.

Beim Erblicken der Streife rannte er erneut weg. Die Beamten holten ihn ein und kontrollierten ihn in einem Hinterhof. In seinem Rucksack konnten Feigen, Tomaten, und mehrere Getränkedosen aufgefunden werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Aufgebrochener Münzeinzahlautomat

Speyer (ots) – Unbekannte Täter hebelten am 22.09.2022 zwischen 03:13 Uhr und 03:24 Uhr einen Münzeinzahlautomaten in einer Bank in der Wormser Straße auf. Anschließend entwendeten sie einen Münzbehälter mit einem niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.