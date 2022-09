Ruhestörung durch “Oktoberfest”

Edenkoben (ots) – Am Donnerstag 22.09.22 meldeten mehrere Anwohner ab 21 Uhr ruhestörenden Lärm vom “Oktoberfest” am Kirchbergparkplatz in Edenkoben. Das Fest wurde durch Beamte hiesiger Polizeiinspektion angefahren. Vor Ort wurde mit den Veranstaltern Rücksprache gehalten. Diese konnten eine entsprechende Genehmigung vorweisen.

Dennoch wurde die Lautstärke der Musik durch die Verantwortlichen entsprechend reguliert, sodass es anschließend zu keinen weiteren Anrufen kam. Die für die Ruhestörung zuständige Verbandsgemeinde Edenkoben wurde über den polizeilichen Einsatz in Kenntnis gesetzt.

Mehrere Unfälle an der K6/A65

Venningen (ots) – Gleich zu zwei Unfällen kam es am Donnerstag 22.09.22 in der Auffahrt von der A65 zur K6 zwischen Edenkoben und Venningen. Im ersten Fall befuhren ein 46-jähriger LKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Kandel und ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus dem Ostalbkreis gegen 13:15 Uhr die A65 in Richtung Ludwigshafen und verließen diese an der Anschlussstelle Edenkoben. Am dortigen Stoppschild hielt der LKW-Fahrer ordnungsgemäß an, rollte dann aber aus Unachtsamkeit ein Stück zurück und beschädigte den PKW hinter sich. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR am PKW.

Im zweiten Fall fuhren ein 59-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim sowie ein 19-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit ihren Autos ebenfalls an genannter Anschlussstelle von der A65 ab. Diesmal stoppte der Vorausfahrende seinen PKW auch ordnungsgemäß am Stoppschild und fuhr anschließend ein wenig weiter in die Einmündung ein, um den eventuellen Querverkehr besser sehen zu können. Hier musste der 59-Jährige verkehrsbedingt nun noch einmal gänzlich abbremsen. Der 19-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr seinem “Vordermann” auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.550 EUR.

Kontrollstelle in Edenkoben

Edenkoben (ots) – Am Donnerstag 22.09.22 wurden im Zeitraum 09-12:00 Uhr Kontrollen in der Venninger Straße in Edenkoben durchgeführt. Hierbei mussten vier Gurt- und zwei Handyverstöße geahndet werden.

Außerdem erhielten drei Autofahrer Mängelberichte ausgestellt. Diese müssen ihr Fahrzeug nach Beseitigung der jeweiligen Mängel erneut vorzeigen.

Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Edenkoben (ots) – Mit einem “Schockanruf” wollen Betrüger das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten erschleichen und sie unter Duck setzen. Kriminelle, die sich als Polizeibeamte tarnen, wollen erreichen, dass die Angerufenen Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herausgeben.

So erhielten heute Mittag (23.09.2022, 12.30 Uhr) gleich vier Frauen aus Edesheim, Gommersheim und Wehyer einen Anruf von Unbekannten, dass ihre Töchter schuldhaft einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten und sie nun einen fünfstelligen Bargeldbetrag bezahlen müssen. Die Angerufenen bemerkten direkt, dass es sich am anderen Ende um Kriminelle handelte und beendeten das Gespräch. Die Polizei wurde eingeschaltet.

Ein dringender Appell der Polizei: Egal ob Geldforderungen, Datenweitergabe oder sonstige Informationsherausgabe, bevor Sie sich auf irgendwelche Forderungen von Unbekannten einlassen: Prüfen Sie unbedingt, mit wem Sie es zu tun haben, und ob Ihr Gegenüber auch tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt.

Lieber einmal mehr nachfragen, als einmal zu viel bezahlen.

Es geht schließlich um Ihr Geld. Schützen Sie es.