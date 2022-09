Mainz

Taschendieb in Supermarkt

Mainz-Gonsenheim (ots) – Zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 81-jährigen Seniorin, kam es am Donnerstag 22.09.2022. Die Seniorin hatte ihr Portemonnaie während des Einkaufes in ihrer Jackentasche verstaut. In einem von der 81-jährigen unbemerkten Moment beugte sich der bislang unbekannte Täter von hinten über die Dame, zog die Geldbörse aus der Jackentasche und verließ hiernach den Supermarkt.

Neben Bargeld befanden sich Karten und Ausweisdokumente im Portemonnaie. Dank der Videoüberwachung des Marktes, konnten Tat und Täter aufgezeichnet werden. Die Individualnummern der gestohlenen Dokumente und Karten wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Mainzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Präventionshinweise:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen

Tragen Sie ihr Portemonnaie in einer verschlossenen Innentasche der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen.

Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Im Falle eines Diebstahls verständigen sie sofort die Polizei. Sperren sie ihre Karten unter Sperr-Notruf 116 116.

Radfahrer kollidiert mit Verkehrsschild

Mainz-Mombach (ots) – Für einen 51-jährigen Fahrer eines Pedelec endete der Donnerstagabend in einem Krankenhaus. Der Mann war gegen 21:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem benutzungspflichtigen Fahrradweg der Rheinallee, vom Mombacher Kreisel kommend, in Richtung Innenstadt unterwegs. Der 51-Jährige fuhr trotz Dunkelheit mit ausgeschalteter Beleuchtung und übersah den Pfosten eines Verkehrsschildes.

Mit der Lenkstange und in der Folge mit dem Pedal touchierte er den Pfosten. Hierauf stürzte der Mann und wurde derart verletzt, dass in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein Ersthelfer versorgte den nur noch teilweise ansprechbaren Radfahrer, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Mainz-Neustadt (ots) – Einer 44-jährigen Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass ein 81-jährige Mainzer nicht um sein Erspartes gebracht wurde. Der 81-jährige wurde am Donnerstag 22.09.2022 gegen 10:30 Uhr telefonisch von Betrügern kontaktiert, die vortäuschten Polizeibeamte zu sein.

In der bekannten Betrugsmasche setzten die Betrüger den Mann telefonisch unter Druck und forderten einen 5-stelligen Geldbetrag zur Abwendung einer Haftstraße. Hierauf ging der Rentner am Nachmittag zur Bank um den Geldbetrag abzuheben.

Die aufmerksame 44-jährige Bankmitarbeiterin fragte denn Mann nach dem Grund für die Auszahlung, erklärte dem 81-Jährigen, dass es sich vermutlich um eine Betrugsmasche handeln könnte und verständigte die Polizei. Letztlich konnte so der Betrug verhindert und der Sachverhalt polizeilich aufgenommen werden.