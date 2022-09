Kaiserslautern

Fahrradfahrerin von Lastwagen erfasst

Kaiserslautern (ots) – Beim Fahrspurwechsel in der Pariser Straße hat am Donnerstag der Fahrer eines Betonmischers mit seinem Lkw eine Fahrradfahrerin erfasst. Die 50-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.

Kurz nach 14:30 Uhr wechselte der Lkw-Fahrer stadtauswärts vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Der 43-Jährige übersah dabei die in gleiche Richtung fahrende Bikerin. Mit seinem Betonmischer brachte er die Frau zu Fall. Ohne den Unfall zu bemerken, fuhr der Mann weiter.

Ein Zeuge, der auf die Schreie der 43-Jährigen aufmerksam wurde, erkannte die Situation. Er gab den Hinweis auf den Betonmischer. Die Verletzte wurde mit Verdacht auf eine Unterarmfraktur vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Den verantwortlichen Lkw-Fahrer ermittelte die Polizei. |erf

Mutwillige Sachbeschädigungen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben an verschiedenen Orten im östlichen Stadtgebiet Sachschaden angerichtet. Am Donnerstag gingen mehrere Anzeigen bei der Polizei ein.

Betroffen waren unter anderem zwei Mehrfamilienhäuser im Hilgardring sowie “Am Schlittweg”. Mitarbeiter einer Hausverwaltungsgesellschaft stellten in beiden Gebäuden vergangene Woche mutwillige Beschädigungen fest und erstatteten nun Anzeige bei der Polizei. Die Täter zerstörten in den Häusern auf verschiedenen Etagen diverse Lampen und Lichtschalter. Der Schaden wird auf jeweils mehrere hundert Euro geschätzt.

Auf einem privaten Grundstück im Gersweilerweg wurden in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagabend, 20 Uhr, mehrere abgestellte Fahrzeuge sowie ein Anhänger malträtiert. An den Fahrzeugen wurden Scheiben eingeschlagen und an dem Anhänger die Plane aufgeschlitzt. Der Sachschaden hier: mehrere tausend Euro. Neben der Sachbeschädigung ermittelt die Polizei auch wegen Hausfriedensbruchs.

In der Bismarckstraße ließen Unbekannte ihre Zerstörungswut an einem Ladengeschäft aus. Am Donnerstagmorgen stellte der Geschäftsinhaber fest, dass an der Ladentür ein Glaselement eingetreten wurde. Sachschaden: rund 200 Euro.

Die Tatzeit ist unklar. Von den Verursachern fehlt jede Spur.

Zu allen vier Fällen hat die Polizeiinspektion 1 die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter der Nummer 0631 369-2150. |cri

Diebstahl: Autoknacker schlagen zu

Kaiserslautern (ots) – Mindestens zweimal haben Autoknacker am Donnerstag im Stadtgebiet zugeschlagen. In der Salzstraße stahlen sie am Vormittag aus einem Kleinwagen unter anderem eine Smartwatch, eine Navigationsgerät, zwei Paar Sportschuhe und einen Geldbeutel – Sachen im Wert von mindestens 600 Euro. Den Dieben war es gelungen, eine Seitenscheibe des VW Lupo zu öffnen. Ein leichteres Spiel hatten unbekannte Täter am Nachmittag in der Hasenstraße.

Dort lag in einem Cabrio ein Rucksack. Weil das Verdeck des Wagens offenstand, mussten sich die Diebe die Tasche nur noch aus dem Fahrzeug angeln. Ihre Beute: Unter anderem hochwertige Kopfhörer, eine teure Sonnenbrille und Lebensmittel. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-0 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebesgut und Drogen im Rucksack versteckt

Kaiserslautern (ots) – Ein 29-Jähriger hat am Donnerstag versucht, aus einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt Klamotten im Wert von knapp 370 Euro zu stehlen. Der mutmaßliche Dieb verstaute zwei Pullover und eine Jogginghose in seinem Rucksack, dann wollte er das Geschäft schnurstracks verlassen.

Einem Detektiv war das Treiben aufgefallen. Er stoppte den Mann und alarmierte die Polizei. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen kamen nicht nur die Kleidungsstücke zum Vorschein, sondern auch drei bräunliche Brocken Haschisch.

Den Verdächtigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des Diebstahlverdachts und eine wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |erf

Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad

Kaiserslautern (ots) – Im Bereich Eselsfürth ist es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge trugen beide durch Fehlverhalten zu dem Unfall bei.

Zu dem Zusammenstoß kam es kurz nach halb 7, als die 24-jährige Autofahrerin von der K13 nach rechts auf die L395 abbiegen wollte. Dabei übersah sie den Fahrradfahrer, der sich von rechts über den Radweg näherte. Allerdings war der 55-Jährige sozusagen auf der “falschen Seite” unterwegs und fuhr entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Glück im Unglück: Der Radfahrer zog sich “nur” leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrrad sowie am Pkw entstand Sachschaden. |cri

Geschwindigkeit falsch eingeschätzt

Kaiserslautern (ots) – Weil sie die Geschwindigkeit ihres Vordermannes falsch einschätzte, hat eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag einen Unfall verursacht. Die 67-Jährige fuhr mit ihrem Seat Altea hinter einem anderen Pkw durch die Donnersbergstraße. Beide mussten an einer Ampel stoppen.

Als die Anlage wieder auf “Grün” umsprang, fuhren beide los.

Allerdings gab die 67-Jährige dabei wohl etwas zu viel Gas und krachte dem voraus fahrenden Wagen aufs Heck. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, und einer der Unfallbeteiligten klagte bei der Aufnahme vor Ort über Nackenschmerzen.

Die Polizei ermittelt deshalb wegen eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden. |cri

Kreis Kaiserslautern

Kinder hantieren mit Softairwaffe – Polizei hat Verdächtige ermittelt

Weilerbach (ots) – Nachdem am 23.08.2022 zwei Jugendliche von Kindern mutmaßlich mit einer Softairpistole bedroht wurden, hat jetzt die Polizei zwei Verdächtige ermittelt.

Im August meldete ein 17-Jähriger der Polizei, dass zwei Kinder aus kurzer Distanz mit der Waffe auf ihn gezielt und abgedrückt hätten; anschließend hätten sie auch auf ein Mädchen geschossen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Geräuschs bei der Schussabgabe ging der Zeuge davon aus, dass es sich um eine Softairwaffe handelte.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es bereits am 6. August 2022 in derselben Straße “In der Nasserde” gekommen: Anwohner berichteten von Schüssen, und ein 26-Jähriger davon, dass er bedroht worden sei.

Die durchgeführten Ermittlungen brachten die Polizei auf die Spur von zwei 13-Jährigen. Das Amtsgericht Kaiserslautern erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, der am Donnerstag umgesetzt wurde.

Polizisten fanden bei den Kindern insgesamt 4 sogenannte Anscheinswaffen. Diese sehen echten Pistolen zum Verwechseln ähnlich. Das führen solcher “Waffen” ist verboten.

Sie wurden sichergestellt. |erf

Kleintransporter in Zusammenhang mit Diebstahl aufgefallen

Neuhemsbach (ots) – Ein Kleintransporter ist am Donnerstag 22.09.2022 in der Hauptstraße in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Kupferkabels aufgefallen. In dem Fahrzeug saßen mindestens 3 Personen, wovon eine verdächtigt wird, gegen 17:30 Uhr aus einem Hof ein Kupferkabel gestohlen zu haben.

Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er in den Transporter stieg. Mit seiner Beute und den mutmaßlichen Komplizen machte er sich auf und davon. An dem Fahrzeug waren rumänische Kennzeichen montiert. Die Fahndung nach dem Wagen verlief erfolglos.

Ein ähnlicher Fall wurde auch aus dem Donnersbergkreis gemeldet. Dort fiel der Transporter ebenfalls auf. Es besteht der Verdacht, dass die Gruppe ein Wohnhaus ausbaldowert haben könnte.

Von dem mutmaßlichen Kupferkabel-Dieb liegt der Polizei eine Beschreibung vor:

männlich, kräftige Statur und circa 1,70 Meter groß. Er hat kurze, schwarze Haare und war mit einem grünen T-Shirt bekleidet.

Zeugen, die Hinweise geben können oder denen der Transporter aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf