Schwerer Verkehrsunfall im Motodrom

Hockenheim (ots) – Am Freitag 23.09.2022 gegen 15:40 Uhr im Motodrom bei einem Rennstreckentraining der Superbikes ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer im Kurvenbereich alleinbeteiligt stürzte. Einem dahinter befindlichen Fahrer war es nicht mehr möglich auszuweichen und es kam zu einem Zusammenstoß.

Hierbei erlitt der erste Motorradfahrer tödliche Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle, trotz sofortiger ärztlicher Versorgung. Der zweite Unfallbeteiligte musste zur Versorgung durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden.

Ein Sachverständiger wurde zur Untersuchung des Unfallhergangs von der Staatsanwaltschaft Heidelberg beauftragt und hat die Arbeit vor Ort aufgenommen. Weitere Ermittlungen erfolgen den Verkehrsdienst Mannheim.

Schwerer Verkehrsunfall – Straßensperrung

Meckesheim (ots) – Die Unfallermittlungen durch den Verkehrsdienst dauern weiter an. Die Sperrung wird aktuell noch Aufrecht erhalten. Wie bereits geschildert geriet der Fahrer eines Porsches, welcher von Meckesheim kommend in Richtung Eschelbronn fuhr, aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Trotz eines Ausweichmanövers eines entgegenkommenden LKWs stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der LKW kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der Fahrer des LKWs erlitt leichte Verletzungen. Der Porsche-Fahrer verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses überschlug sich mehrfach neben der Fahrbahn.

Der Fahrer des Porsche erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Ein Sachverständiger wurde zur Untersuchung des Unfallhergangs von der Staatsanwaltschaft Mannheim beauftragt und hat die Arbeit vor Ort aufgenommen.

Fahrräder in Brand gesetzt

Sandhausen (ots) – Donnerstag 22.09.2022 gegen 01 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhaus Im Heckgarten 2 Fahrräder in Brand zu setzen. Dabei wurden Zeitungen, die in einem Fahrradkorb festgestellt werden konnten, angezündet. Hiernach griff das Feuer auf weitere Gegenstände im Fahrradkorb sowie auf das daneben befindliche Fahrrad über.

Im Fahrradkeller kam zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung, der von der Freiwilligen Feuerwehr Sandhausen gelöscht wurde. Eine Evakuierung der Hausbewohner musste nicht erfolgen. Der Fahrradkeller war stark verraucht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und dem Verdacht versuchter Brandstiftung übernommen. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 entgegengenommen.

Beim Ausparken Auto beschädigt – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Heddesheim (ots) – Nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Ahornstraße sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am frühen Donnerstagabend ein ordnungsgemäß parkender Audi Kombi beim Ausparken eines anderen, bislang unbekannten Fahrzeuges beschädigt. Der Unfallflüchtige verursachte vermutlich gegen 17 Uhr an dem Audi Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher liegen nicht vor.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heddesheim, Tel: 06203/41443, zu melden.

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Ketsch (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22.30-24 Uhr wurden in der Thüringer Straße mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Gegenstände aus dem Innenraum entwendet. Der bislang unbekannte Täter drang hierzu in ein umzäuntes Gelände ein und machte sich an 3 hier abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Der oder die Unbekannte schlug die Scheiben ein und durchwühlte den Innenraum der Fahrzeuge.

Hierbei wurden mehrere hochwertige Werkzeuge sowie IT Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Ketsch in Verbindung zu setzen unter: 06202-61696.

Schwerer Unfall auf Landstraße – Motorradfahrer im Krankenhaus

Dossenheim (ots) – Gegen 10:55 Uhr kam es auf der L 531 zwischen Dossenheim und der Autobahnausfahrt zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein Autofahrer bei der Ausfahrt von einem Pendlerparkplatz den in Richtung Heidelberg fahrenden Zweiradfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß verletzt.

Der verletzte Motorradfahrer kam zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Schwere der Verletzung sind derzeit nicht bekannt.

Das Motorrad musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Der Streckenabschnitt auf der L531 ist wieder freigegeben.

Farbschmiererei an Schule – Wer hat etwas beobachtet?

Neckarbischofsheim (ots) – Zwischen Mittwoch und Donnerstag 22.09.2022 kam es am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierer. Der Weg vom Lehrerparkplatz zur Schule sowie Teile des Eingangsbereichs wurden mit weißer Sprühkreide beschmiert. Zur Täterschaft liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Waibstadt zu melden unter: 07263-5807.

WhatsApp-Betrüger ergaunert mehrere tausend Euro

Angelbachtal (ots) – “Mama, mein Handy ist kaputt. Ich habe eine neue Nummer und brauche Hilfe”. Mit solchen Nachrichten versuchen Betrüger via Messenger-Diensten die Empfänger zu Überweisungen von mehreren tausend Euro zu bewegen, leider oft erfolgreich.

Die Versender der Nachricht geben sich als Sohn, Tochter oder Angehörige aus, die angeblich eine neue Telefonnummer haben, da ihr Handy kaputtging oder dieses verloren wurde. Gleichzeitig machen die Betrüger auf eine angebliche Notsituation aufmerksam und bitten um Überweisung von meist vierstelligen Beträgen. Diese sollen schon am nächsten Tag wieder zurückerstatten werden.

In der Annahme, dass es sich tatsächlich um Familienangehörige handelt, überweisen die Betrogenen dann oft mehrere tausend Euro an eine von den Betrügern übermittelte Kontonummer.

So erging es am Mittwochmorgen 21.09.2022 einer über 60-Jährigen in Angelbachtal, die via Echtzeit-Überweisung über 7.000 Euro an ihren “Sohn” überwies. Erst einige Stunden später, als sie ihren tatsächlichen Sohn anrief, stellte sie fest, dass sie betrogen wurde. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Informieren Sie Angehörige und Bekannte über diese Betrugsmasche. Tagen Sie dazu bei, dass Betrüger keine Chance haben.

Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht antworten.

Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt.

Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu überweisen.

Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.