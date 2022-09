Frankfurt-Bornheim: Gefährliche Körperverletzung – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Donnerstag (22.09.2022) erhielt die

Frankfurter Polizei Kenntnis über ein Körperverletzungsdelikt mit mutmaßlich

queerfeindlichem Hintergrund, das sich während der diesjährigen Dippemess

ereignet haben soll.

An diesem Tag begab sich ein Zeuge zu einem Polizeirevier und zeigte Videos

einer Körperverletzung. Darauf ist zu sehen, wie eine Person von einer anderen

einen Faustschlag ins Gesicht erhält und zu Boden geht. Dabei soll es mutmaßlich

zu queerfeindlichen Beleidigungen gegenüber dem Opfer gekommen sein.

Umherstehende Personen filmten das Geschehen mit ihren Smartphones. Ein Video

kursiert mittlerweile im Internet.

Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich die Tat während der

Dippemess, zwischen dem 09. September und dem 10. September 2022 ereignet hat.

Ein 14-jähriger Tatverdächtiger konnte bereits ermittelt werden.

Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung

eingeleitet. Die Ermittlungen werden vom Staatsschutz der Frankfurter

Kriminalpolizei geführt. Die Ermittlungen zu der geschädigten Person sowie zu

den Hintergründen der Tat dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-53111 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Dieseldiebe dingfest gemacht

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 14. Reviers haben in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag (23. September 2022) zwei 40 und 54 Jahre alte Männer

festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Gewerbegebiet in Kalbach-Riedberg

Diesel aus einem Reisebus entwendet zu haben.

Die Streifenbeamten befuhren gegen 01:30 Uhr die Josef-Eicher-Straße, als sie in

Höhe der Hausnummer 14 zwei Männer sahen, die an einem Reisebus standen und

offensichtlich mit dem Abpumpen von Dieselkraftstoff beschäftigt waren. Die zwei

auf frischer Tat ertappten Männer konnten von der Streife noch am Tatort

festgenommen werden. In einem von ihnen genutzten Fahrzeug fanden die Beamten

zudem entsprechendes „Arbeitsmaterial“ auf – Kanister, Flaschen, Schläuche und

Handschuhe. Die Beamten stellten die Beweismittel sicher. Die beiden 40 und 54

Jahre alten Männer wurden nach ihrer Festnahme auf ein Polizeirevier verbracht.

Der 40-Jährige durfte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder

gehen. Bei ihm besteht zudem der Verdacht, dass er bei der Fahrt zum Tatort

unter dem Einfluss von Drogen stand, sodass neben einer Blutentnahme auch die

Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels erfolgte. Für seinen 54-jährigen

Komplizen, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, ging es hingegen in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er hält sich mangels erforderlichen

Aufenthaltstitel unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Inwiefern das Duo für ähnliche Taten, die sich in jüngster Vergangenheit

ereignet haben, in Frage kommt, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen hierzu

dauern an.

Frankfurt-Dornbusch: Blumenbeet durch Feuer beschädigt

Frankfurt (ots) – (dr) Drei unbekannte Männer haben am Donnerstag, den 22.

September 2022, ein Blumenbeet des Generalkonsulats der Islamischen Republik

Iran beschädigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten gegen 17:15 Uhr drei Männer den

öffentlich zugänglichen Bereich des Konsulats und warfen zwei mit brennbarer

Flüssigkeit gefüllte Glasflaschen auf die gepflasterte Zufahrt des Geländes.

Dadurch kam es auf einer circa 30 x 30 cm großen Fläche eines Blumenbeets zu

einem geringen Brandschaden. Nach der Tat entfernten sich die bislang

unbekannten Männer in Richtung Hügelstraße. Weder Personen wurden verletzt, noch

entstand ein Schaden am Gebäude.

Personenbeschreibung:

Täter: Männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, schwarzer Vollbart, Glatze;

bekleidet mit blauer Bomberjacke und blauer Jeans. 2.Täter: Männlich, circa 40

bis 50 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schlanke Statur; bekleidet mit beiger

Jacke mit schwarzen Streifen. 3.Täter: Männlich, weiteres ist nicht bekannt.

Der Staatsschutz der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 069 / 75553111 bei der Polizei zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub einer Geldbörse

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstagmorgen (22. September 2022) wurde ein Mann

von zwei Unbekannten im Bahnhofsviertel ausgeraubt, dabei wurde er leicht

verletzt. Die Täter konnten flüchten.

Gegen 06.30 Uhr versuchte ein Täter dem 60-Jährigen im Bereich der Kaiserstraße

die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu entnehmen. Der Mann bemerkte dies und hielt

die Tasche zu. Daraufhin stieß ein zweiter Täter ihn zu Boden. Auf dem Boden

liegend wehrte sich das Opfer zwar gegen die Entnahme seiner Geldbörse,

allerdings gelang es des den beiden Tätern diese samt 200 Euro Bargeld an sich

zu nehmen und im Anschluss Richtung Innenstadt zu flüchten. Das Opfer wurde bei

der Tat leicht verletzt.

Frankfurt – Innenstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstagnachmittag (22 September 2022) wurde ein

19-jähriger nach einem Taschendiebstahl auf der dem Erzeugermarkt an der

Konstabler Wache festgenommen, nachdem mehrere Zeuginnen und Zeugen ihn bis zum

Eintreffen der Streife festhielten. Das Diebesgut konnte dem Besitzer

zurückgeben werden.

Gegen 16.00 Uhr entwendete der Taschendieb einer 68-jähhriggen Frau die

Geldbörse aus der offenen Handtasche. Dies wurde durch mehrere Zeuginnen und

Zeugen beobachtet, die das Opfer lautstark darauf aufmerksam machten. Der Täter

versuchte daraufhin zu fliehen und entledigte sich dabei der Geldbörse. Die

aufmerksamen Zeugen hielten den polizeibekannten Mann jedoch bis zum Eintreffen

der Polizeistreife fest, diese verhaftete den Täter. Die Geldbörse konnte im

unmittelbaren Umfeld aufgefunden und dem Opfer wieder ausgehändigt werden.

Frankfurt – Bockenheim: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Donnerstag (22. September 2022) auf

Freitag (23. September) kam es gegen 01.00 Uhr zu einem Einbruch in eine

Anwaltskanzlei in der Zeppelinallee. Der Täter konnte noch vor Ort festgenommen

werden.

Der Einbruch wurde durch den Sicherheitsdienst des Objektes gemeldet. Der Täter

warf eine Fensterscheibe ein und stieg über dieses in die Anwaltskanzlei ein. Er

entwendete einen Laptop sowie eine Flasche Wein. Offenbar gestört durch die

eintreffende Polizeistreife, versuchte sich der 24-jöhrige Einbrecher zu

verstecken, wurde jedoch aufgefunden und widerstandslos festgenommen; die

Gegenstände hatte er in seinem Rucksack verstaut. Der Täter wurden in das

zentrale Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums verbracht.

Frankfurt-Fechenheim: Festnahme nach Buntmetalldiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 23. September 2022, gegen 18.00 Uhr,

fielen dem Ladendetektiv eines Baumarktes in der Hanauer Landstraße drei Männer

auf, die an der Kasse vorbei einen Einkaufswagen mit Kabel im Wert von rund

500 EUR auf den Parkplatz schoben.

Daraufhin sprach er die drei Männer auf dem Kundenparkplatz an. Die drei Männer

flüchteten unter Zurücklassung des Diebesgutes zu Fuß vom Parkplatz. Später

konnte auf der Aufnahme der Sicherheitskamera festgestellt werden, dass die

besagten Personen mit einem Ford Galaxy an dem Markt vorgefahren waren. Da sich

das Fahrzeug noch dort befand, wurde es einer Beobachtung unterzogen.

Tatsächlich bestiegen nur kurze Zeit später drei Männer den Wagen und fuhren

über die Hanauer Landstraße davon. Begleitet wurde der Galaxy dabei von einem

Ford S-Max. Dieses Fahrzeug konnte später angehalten und die beiden Insassen

einer Kontrolle unterzogen werden. Bei den beiden Männern, 23 und 26 Jahre alt,

stehen im Verdacht, den Buntmetalldiebstahl begangen zu haben. Dem Ford Galaxy

und dessen Insassen gelang die Flucht. Die beiden Festgenommenen wurden nach

Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen in

der Sache dauern an.