Driedorf- Hyundai zerkratzt

Auf dem Penny-Markt Parkplatz in der Westerwaldstraße zerkratzten Unbekannte einen grauen IX 20. Dieser stand am Mittwochabend (21.09.2022) zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr auf besagtem Parkplatz. In diesem Zeitraum trieben Vandalen die Kratzer in beide Hintertüren ein. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Mittenaar-Bicken – Unfallflucht im Burggraben

Zwischen Sonntag (18.09.2022), 19:00 Uhr und Montag (19.09.2022), 09:30 Uhr streifte ein Unbekannter offensichtlich beim Wenden oder Rangieren einen am Straßenrand des „Burggraben“ geparkten schwarzen VW. Ohne sich um den entstandenen Schaden an der Fahrertür und dem Kotflügel vorne links zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Die Reparatur wird rund 1.500 Euro kosten. Hinweise auf den Unfallverursachter oder auf dessen Fahrzeug, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Waldsolms-Brandoberndorf: Holzdiebe unterwegs

Bereits im August wurden von einem Waldgrundstück in Bereich Waldsolms sechs Meter Brennholz gestohlen. Zur Anzeige wurde der Vorfall in der vergangenen Woche gebracht. Unbekannte fuhren offenbar zwischen dem 21.08.2022 und 23.08.2022 zu dem Stück welches sich im oberen Uthental befindet und stahlen das Buche Brennholz. Der Schaden wird mit 800 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Herborn- Polizei codiert Fahrräder

Am 30. September 2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr, codiert die Polizei Fahrradrahmen auf dem Hof der Polizeistation Herborn in der Friedrich-Birkendahl-Straße 55.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: 02772 / 4705-0 zwingend erforderlich.

Diese individuelle Kennzeichnung kann auf potentielle Fahrraddiebe von Vorneherein abschreckend wirken und ermöglicht zudem eine rasche Zuordnung, sollte Ihr Bike trotz alledem einmal entwendet werden. So können die Beamtinnen und Beamten das sichergestellte Fahrrad schnell wieder an dessen rechtmäßigen Eigentümer aushändigen.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten: