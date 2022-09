Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg – Frau beschädigt willkürlich Autos, Festnahme durch Polizei

Am Donnerstagabend kam es zur Festnahme einer Frau am Frankenberger Bahnhof, nachdem diese laut Zeugenangaben offensichtlich willkürlich auf Motorhauben von Autos geschlagen hatte.

Gegen 19.00 Uhr meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizeistation Frankenberg. Er schilderte, dass er eine Frau am Frankenberger Bahnhof beobachte, die mit der Faust auf die Motorhauben von mehreren geparkten Autos geschlagen habe.

Als die Streife kurz darauf am Bahnhof eintraf, konnten sie die von dem Zeugen beschriebene Frau antreffen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie sich nicht ausweisen konnte. Sie beleidigte die eingesetzten Polizisten und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der nun folgenden Festnahme versuchte sich die aggressiv wirkende Frau erfolglos zu wehren. Sie stand unter Alkoholeinfluss.

Durch die Polizisten wurden die am Bahnhof parkenden Autos in Augenschein genommen. Dabei konnten an mindestens drei Autos Beschädigungen an der Motorhaube festgestellt werden, der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3.000 Euro.

Die Identität der Frau konnte festgestellt werden. Bei der in Frankenberg wohnenden Tatverdächtigen wurde außerdem noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Sie wurde nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die Polizeistation Frankenberg leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein.

Hatzfeld – Carport brennt, Polizei ermittelt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Carportbrand in Hatzfeld. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizeistation Frankenberg über die Rettungsleitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg die Mitteilung, dass es in der Berleburger Straße in Hatzfeld zu einem Carportbrand gekommen ist.

Als die Streife am Brandort eintraf, hatten die Feuerwehren aus Hatzfeld und Reddighausen den Brand bereits abgelöscht. Der Carport wurde durch das Feuer erheblich beschädigt, außerdem auch ein unter dem Carport stehender, älterer Renault Megane.

Das daneben befindliche Wohnhaus blieb unbeschädigt. Der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch unklar, weitere Ermittlungen am Brandort werden noch durchgeführt.