Brand in Dachgeschosswohnung von Haus in Fuldabrück-Bergshausen: Ursache offenbar technischer Defekt

Fuldabrück-Bergshausen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es in der Dachgeschosswohnung eines Hauses im Feldbergweg in Fuldabrück-Bergshausen zu einem Brand. Das Feuer war gegen 15 Uhr ausgebrochen. Die Wohnung wurde dadurch komplett verrußt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Bewohner wurden nicht verletzt, jedoch ein Feuerwehrmann im Einsatz durch das Einatmen von Rauchgasen. Die bisherigen Ermittlungen der Kasseler Kripo zur Brandursache ergaben, dass das Feuer in der Wohnung offenbar im Bereich einer Steckdose ausbrach und auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein dürfte. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung liegen den Ermittlern nicht vor.

Graffitsprayer am Werk

Marburg (ots) – Ein Fall von illegalem Graffiti haben Beamte der

Bundespolizeiinspektion Kassel am Mittwochnachmittag (21.9./13 Uhr) aufgenommen.

Im Bahnhof Marburg, in der Abstellanlage, beschmierten bislang Unbe-kannte einen

Doppelstockwagen der Deutschen Bahn AG (20 m²).

Der Zug wurde in der Zeit vom 20.9. (19 Uhr) bis 21.9. (3:30 Uhr) im Bahnhof

Marburg abgestellt, bevor er wieder in Betrieb genommen wurde.

Hoher Sachschaden

Der angerichtete Gesamtschaden beträgt rund 1600 Euro.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Polizei nimmt dank aufmerksamer Zeugen gleich zweifach Fahrraddiebe fest

Kassel: Innerhalb kurzer Zeit konnte die Kasseler Polizei am gestrigen Donnerstagabend an zwei verschiedenen Stellen in Kassel Fahrraddiebe dank aufmerksamer Zeugen festnehmen.

Gegen 20:40 Uhr hatte der Bewohner eines Hauses in der Karlsbader Straße einen Unbekannten ertappt, der in den Keller eingebrochen war und sich dort am Schloss seines Cube-Mountainbikes im Wert von 1.600 Euro zu schaffen machte. Der Täter ergriff daraufhin ohne Beute die Flucht, wurde aber von dem Fahrradbesitzer verfolgt, der die Polizei alarmierte und regelmäßig den Standort des Flüchtenden durchgab. So konnte eine Streife des Polizeireviers Süd-West den Tatverdächtigen in der Frankfurter Straße, Höhe Dennhäuser Straße, festnehmen. Der 37-Jährige aus Kassel, bei dem die Beamten auch ein Tütchen mit Marihuana fanden, muss sich nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und Drogenbesitzes verantworten.

Um 21:56 Uhr rief dann ein 31-Jähriger aus Kassel über den Notruf 110 die Polizei, weil er zwei Männer beim Diebstahl von zwei Pedelecs am Karlsplatz beobachtet hatte. Die beiden Unbekannten hatten dort mit Werkzeug die Fahrradschlösser der beiden hochwertigen Räder aufgebrochen und waren anschließend mit der Beute im Wert von ca. 5.500 Euro weggefahren. Aber auch der 31-Jährige nahm die Verfolgung der beiden Diebe auf und gab der Polizei weiterhin Standortmeldungen durch. So gelang Streifen des Polizeireviers Mitte die Festnahme der beiden 20 und 30 Jahre alten Tatverdächtigen mitsamt den gestohlenen Rädern auf dem Steinweg, Höhe Finanzamt. Auch die bestohlenen Fahrradbesitzer meldeten sich kurz darauf bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen zu den Diebstählen werden nun bei der AG Fahrrad der Kasseler Polizei geführt und dauern an.